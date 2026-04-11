¿La realidad supera las cifras? Alcaldía de Bogotá reporta reducción en hurto a comercio

Las redes sociales han sido las principales plataformas en dejar en evidencia la oleada de inseguridad, la violencia y los casos de atraco que se han venido dando en Bogotá bajo la administración del alcalde Carlos Fernando Galán.

Esas imágenes que han causado indignación para miles de ciudadanos han provocado una percepción de inseguridad que ha generado pánico y temor en las calles de la capital de Colombia. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad reportó índices de mejora en un delito que preocupa a los emprendedores y comerciantes.

Seguridad en Bogotá: las cifras que mejoran mientras la impunidad empeora

El balance que fue entregado por la entidad liderada por César Restrepo registró que este año se redujo en un 65 % el delito de hurto a comercio, en medio de los planes y estrategias que han venido adelantando las autoridades en la ciudad para proteger a ese sector en la ciudad.

El secretario Restrepo manifestó sobre esas cifras: “Nunca hemos dicho que Bogotá es una ciudad donde no pasan delitos. No existe una ciudad en el mundo donde no ocurran hechos de crimen o violencia. Nuestro compromiso es reducirlos y cambiar las condiciones que los generan. Por eso, con la Policía y las demás autoridades trabajamos día y noche en la implementación de estrategias y acciones que ayuden a prevenir situaciones delictivas”.

La reducción se logró después de que se compararon las cifras de este año, con corte al 4 de abril, con lo que ocurrió el año pasado; esa situación dejó una reducción de 1.768 casos menos, según las cifras del Sistema de Información Estadístico de la Secretaría de Seguridad de Bogotá.

Las autoridades en la capital han priorizado a ese sector con planes de seguridad, incremento en zonas de alta afluencia, mayores patrullajes en corredores comerciales, operativos de control y megatomas que incluyen verificación de antecedentes y presencia de uniformados.

La policía también ha logrado capturar este año 840 personas como parte de la ofensiva contra el hurto a comercio en Bogotá. Esos resultados se han registrado en localidades como Antonio Nariño, donde han sido capturados dos delincuentes robando un establecimiento comercial y un supermercado.