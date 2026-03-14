Seguridad en Bogotá: las cifras que mejoran mientras la impunidad empeora

La seguridad en Bogotá registró reducciones en varios delitos durante el primer bimestre de 2026, y las autoridades también reportan resultados operativos dentro del sistema de transporte masivo TransMilenio, uno de los principales focos de intervención en materia de seguridad urbana.
De acuerdo con cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco), presentadas por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, al comparar el periodo entre el primero de enero y el 28 de febrero de 2026 con el mismo lapso de 2025, varios delitos registraron caídas en la capital.
El homicidio disminuyó 12,5 por ciento, al pasar de 176 casos a 154. La extorsión cayó un 85,8 por ciento, descendiendo de 330 denuncias a 47. Asimismo, el hurto a personas se redujo 38,3 por ciento, con 13.017 casos frente a 21.088 del año anterior, mientras que el hurto a celulares bajó 33 por ciento, de 6.262 a 4.175 denuncias.
Otros delitos también reportaron reducciones durante el mismo periodo: el hurto al comercio cayó 74,8 por ciento; el hurto de bicicletas, 48 por ciento; los delitos sexuales, 49,7 por ciento; el hurto de automotores, 36,9 por ciento; de motocicletas, 32,3 por ciento; y de residencias, 22,3 por ciento.
En paralelo, las autoridades destacaron los resultados de los operativos dentro de TransMilenio. Durante los procedimientos realizados en el sistema se registraron 2.202 capturas, con mayor concentración en las troncales Centro (340), Norte (326) y Caracas (255).
Además, se realizaron siete capturas por porte ilegal de armas de fuego y se incautaron 11.647 gramos de sustancias psicoactivas. Las acciones también permitieron la desarticulación de 71 grupos delincuenciales comunes organizados y la recuperación de 472 celulares, a los que se suman 956 equipos recobrados mediante procedimientos de convivencia.
En materia de control, las autoridades impusieron 225.699 comparendos, entre ellos 35.499 por porte de armas cortopunzantes, y efectuaron 5.087 traslados a Centros de Traslado por Protección.
Según el secretario de Seguridad, César Restrepo, los resultados responden a operativos interinstitucionales, megatomas, controles a la comercialización de celulares robados y fortalecimiento de la videovigilancia, estrategias que el Distrito continuará reforzando para mantener la tendencia a la baja en los delitos.
Panorama delictivo en Bogotá 2026
Medición: entre el 1 de enero y el 28 de febrero
Delito
Homicidio
2025: 176
2026: 154
Variación: -12,5 %
Extorsión
2025: 330
2026: 47
Variación: -85,2 %
Hurto a personas
2025: 21.088
2026: 13.017
Variación: -38,30 %
Hurto de celulares
2025: 6.262
2026: 4.175
Variación: -33 %
Hurto a comercio
2025: 1.795
2026: 453
Variación: -74,80 %
Hurto a entidades financieras
2025: 1
2026: 0
Variación: -100 %
Hurto de bicicletas
2025: 1.265
2026: 664
Variación: -48 %
Delitos sexuales
2025: 1.316
2026: 660
Variación: -49,70 %
Hurto de automotores
2025: 523
2026: 330
Variación: -36,90 %
Hurto de motocicletas
2025: 733
2026: 496
Variación: -32,30 %
Hurto a residencias
2025: 1.012
2026: 786
Variación: -22,30 %
Panorama en TransMilenio
Capturados en el sistema
• Desarticulación de 71 grupos delincuenciales
• 202 capturas por delitos relacionados con violencia basada en género
• Recuperación de 472 celulares por capturas y 956 celulares recobrados
• Américas: 235
• Caracas: 255
• Centro: 340
• Décima: 225
• Dorado: 129
• Norte: 326
• Occidente: 121
• Quito: 184
• Suba: 131
• Sur: 183
• SITP: 7
Total: 2.202