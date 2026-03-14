Seguridad en Bogotá: las cifras que mejoran mientras la impunidad empeora

La seguridad en Bogotá registró reducciones en varios delitos durante el primer bimestre de 2026, y las autoridades también reportan resultados operativos dentro del sistema de transporte masivo TransMilenio, uno de los principales focos de intervención en materia de seguridad urbana.

De acuerdo con cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco), presentadas por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, al comparar el periodo entre el primero de enero y el 28 de febrero de 2026 con el mismo lapso de 2025, varios delitos registraron caídas en la capital.

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El homicidio disminuyó 12,5 por ciento, al pasar de 176 casos a 154. La extorsión cayó un 85,8 por ciento, descendiendo de 330 denuncias a 47. Asimismo, el hurto a personas se redujo 38,3 por ciento, con 13.017 casos frente a 21.088 del año anterior, mientras que el hurto a celulares bajó 33 por ciento, de 6.262 a 4.175 denuncias.

Varios capturados en la ciudad por diferentes delitos. Foto: Adobe stock

Otros delitos también reportaron reducciones durante el mismo periodo: el hurto al comercio cayó 74,8 por ciento; el hurto de bicicletas, 48 por ciento; los delitos sexuales, 49,7 por ciento; el hurto de automotores, 36,9 por ciento; de motocicletas, 32,3 por ciento; y de residencias, 22,3 por ciento.

En paralelo, las autoridades destacaron los resultados de los operativos dentro de TransMilenio. Durante los procedimientos realizados en el sistema se registraron 2.202 capturas, con mayor concentración en las troncales Centro (340), Norte (326) y Caracas (255).

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Además, se realizaron siete capturas por porte ilegal de armas de fuego y se incautaron 11.647 gramos de sustancias psicoactivas. Las acciones también permitieron la desarticulación de 71 grupos delincuenciales comunes organizados y la recuperación de 472 celulares, a los que se suman 956 equipos recobrados mediante procedimientos de convivencia.

Las autoridades trabajan para reducir los niveles de inseguridad. Foto: Adobe stock

En materia de control, las autoridades impusieron 225.699 comparendos, entre ellos 35.499 por porte de armas cortopunzantes, y efectuaron 5.087 traslados a Centros de Traslado por Protección.

Según el secretario de Seguridad, César Restrepo, los resultados responden a operativos interinstitucionales, megatomas, controles a la comercialización de celulares robados y fortalecimiento de la videovigilancia, estrategias que el Distrito continuará reforzando para mantener la tendencia a la baja en los delitos.

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Panorama delictivo en Bogotá 2026

Medición: entre el 1 de enero y el 28 de febrero

Delito

Homicidio

2025: 176

2026: 154

Variación: -12,5 %

Extorsión

2025: 330

2026: 47

Variación: -85,2 %

Hurto a personas

2025: 21.088

2026: 13.017

Variación: -38,30 %

Panorama de los delitos en Bogotá.

Hurto de celulares

2025: 6.262

2026: 4.175

Variación: -33 %

Hurto a comercio

2025: 1.795

2026: 453

Variación: -74,80 %

Hurto a entidades financieras

2025: 1

2026: 0

Variación: -100 %

Hurto de bicicletas

2025: 1.265

2026: 664

Variación: -48 %

Delitos sexuales

2025: 1.316

2026: 660

Variación: -49,70 %

Hurto de automotores

2025: 523

2026: 330

Variación: -36,90 %

Hurto de motocicletas

2025: 733

2026: 496

Variación: -32,30 %

Hurto a residencias

2025: 1.012

2026: 786

Variación: -22,30 %

Cientos de capturas en Transmilenio.

Panorama en TransMilenio

Capturados en el sistema

• Desarticulación de 71 grupos delincuenciales

• 202 capturas por delitos relacionados con violencia basada en género

• Recuperación de 472 celulares por capturas y 956 celulares recobrados

• Américas: 235

• Caracas: 255

• Centro: 340

• Décima: 225

• Dorado: 129

• Norte: 326

• Occidente: 121

• Quito: 184

• Suba: 131

• Sur: 183

• SITP: 7

Total: 2.202