Video muestra el momento exacto en que se desató balacera por el robo de lujosa moto en Bogotá: la víctima esperaba frente a edificio

La inseguridad en Bogotá no da tregua. Los delincuentes volvieron a hacer de las suyas en la noche de este jueves, 12 de marzo, cuando desataron una balacera y robaron una motocicleta.

Reportan tiroteo en la calle 85 con carrera 18, en Bogotá: ladrones roban una moto de alta gama

Todo ocurrió hacia las 8:30 p. m. en la carrera 18 con calle 85, y en las últimas horas se conoció un video que muestra la secuencia de lo ocurrido.

De acuerdo con las autoridades, un hombre llegaba a su apartamento, que está ubicado en un edificio. La víctima viajaba en una motocicleta BMW y estaba esperando a que se abriera la puerta del parqueadero, situación que fue aprovechada por los delincuentes.

En el video, que fue revelado por el medio Citytv, se observa cómo dos motocicletas, en las que viajaban cuatro sujetos, llegaron hasta el lugar. En ese momento, dos de los hombres descendieron y, con armas de fuego, intimidaron al ciudadano.

En las imágenes, captadas por una cámara de seguridad de un edificio cercano, se ve cómo lo bajan a la fuerza de la moto y este, ante el temor de que le hicieran algo, se aleja caminando con las manos en alto.

Tras esto, un vigilante de un edificio cercano se percató de lo que estaba ocurriendo y, sin dudarlo, reaccionó rápidamente. Fue entonces cuando se desencadenó el cruce de disparos que, por fortuna, no dejó personas heridas.

Por lo menos en dos fachadas de los edificios quedaron las marcas de los disparos. Incluso, uno de ellos impactó el vidrio de la portería de enfrente.

Pocos segundos después, los asaltantes huyeron del sitio en tres motocicletas: las dos en las que llegaron y la BMW que robaron. En el video se ve el momento en que emprenden la fuga.

Según los primeros reportes, uniformados de la Policía respondieron rápidamente: llegaron en menos de cinco minutos al lugar y realizaron un plan candado, aunque no se logró recuperar el vehículo ni capturar a los responsables.

Este es el momento en el que los delincuentes llegaron al sitio para perpetrar el robo. Foto: City Tv

Por el momento, las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para esclarecer cómo ocurrió todo y dar con la captura de los delincuentes.

Por su parte, la víctima confirmó que presentará la denuncia correspondiente por el robo en el que lo despojaron de su moto.