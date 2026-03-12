Bogotá

Reportan tiroteo en la calle 85 con carrera 18, en Bogotá: ladrones se robaron una moto de alta gama

Vecinos del sector alertaron a las autoridades sobre el robo cometido.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

12 de marzo de 2026, 9:34 p. m.
Los hechos se presentaron en un exclusivo sector de la ciudad de Bogotá
Los hechos se presentaron en un exclusivo sector de la ciudad de Bogotá Foto: Adobe Stock

En las horas de la noche de este jueves, 12 de marzo de 2026, un fuerte tiroteo se presentó en la calle 85 con carrera 18, en Bogotá. Según las primeras informaciones, el intercambio de disparos se dio en el momento en que unos delincuentes robaron una moto BMW al instante en que su propietario ingresaba a un edificio.

Frenética persecución policial en el 7 de Agosto: tres heridos tras el robo de un vehículo

La cadena Blu Radio señaló que los disparos se dieron entre uno de los guardas de seguridad del edificio y los ladrones de la moto.

Las autoridades ya hacen presencia en el lugar de los hechos para realizar las primeras investigaciones que den con la captura de los responsables del hurto.

Por el momento, se analizan las cámaras de seguridad de la unidad residencial para poder conocer los detalles del robo y la ruta de los ladrones tras el intercambio de disparos.

Bogotá

Barrios de Bogotá que no tendrán agua el viernes 13 de marzo: Consulte si su sector está en la lista

Bogotá

Intercambiador de la calle 72 con Caracas en Bogotá se transforma en galería de arte urbano con murales culturales en plena obra del Metro

Bogotá

¿Tiene fallas en el alumbrado público en su barrio? Consulte los canales para reportarlos en Bogotá

Bogotá

Caso del director de cine Camilo Vega, en el que se le señalaba por malos manejos de dinero en sus producciones, fue archivado por la Fiscalía

Bogotá

Así fue la limpieza de la Quebrada Tibanica; miles de toneladas de residuos fueron recogidas

Bogotá

¿Se puede dar cruce entre equipos colombianos en fase de grupos de la Copa Libertadores? Junior y Santa Fe, atentos

Vehículos

Millonario subsidio para taxistas en Bogotá y Valle del Cauca está en sus últimos días: paso a paso para solicitarlo

Estados Unidos

Se conocen nuevos detalles del hombre que mató a dos personas en tiroteo en Estados Unidos: hicieron hallazgo clave en su carro

Bogotá

Confirman la muerte de dos personas que habían sido heridas por sicarios en la carrera séptima, en el norte de Bogotá

Mundo

Tiroteo en escuela canadiense deja 10 muertos: el presunto tirador se encuentra entre los fallecidos

Según información preliminar, uniformados iniciaron un plan candado en diferentes vías cercanas con el objetivo de interceptar a los sospechosos. Asimismo, se revisan cámaras de seguridad de establecimientos y del sistema de videovigilancia de la zona para reconstruir la ruta de escape utilizada por los delincuentes.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el propietario de la motocicleta resultó herido durante el hecho. Hay que señalar que el sector donde ocurrió el robo es conocido por su actividad comercial y por la presencia constante de visitantes, especialmente durante las horas de la tarde y la noche.

La inseguridad en Bogotá ha llevado a que los ciudadanos tomen justicia por cuenta propia
Autoridades buscan dar con la moto hurtada en los hechos. Foto: Getty Images / naveebird

Por esa razón, el episodio generó preocupación entre residentes y comerciantes, quienes piden mayor presencia de las autoridades para evitar que hechos similares se repitan.

Las fuerzas de la ley piden a la comunidad entregar información que permita dar con la captura de los responsables y seguir las investigaciones que se adelantan.

Revelan la identidad del hombre que fue víctima de un ataque sicarial en exclusivo sector de Bogotá

Por otra parte, las personas pueden comunicarse con la línea 123 para denunciar cualquier hecho delictivo o si tienen información sobre los sucesos ocurridos en las horas de la noche.