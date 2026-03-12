Reportan tiroteo en la calle 85 con carrera 18, en Bogotá: ladrones se robaron una moto de alta gama

En las horas de la noche de este jueves, 12 de marzo de 2026, un fuerte tiroteo se presentó en la calle 85 con carrera 18, en Bogotá. Según las primeras informaciones, el intercambio de disparos se dio en el momento en que unos delincuentes robaron una moto BMW al instante en que su propietario ingresaba a un edificio.

Frenética persecución policial en el 7 de Agosto: tres heridos tras el robo de un vehículo

La cadena Blu Radio señaló que los disparos se dieron entre uno de los guardas de seguridad del edificio y los ladrones de la moto.

Las autoridades ya hacen presencia en el lugar de los hechos para realizar las primeras investigaciones que den con la captura de los responsables del hurto.

Por el momento, se analizan las cámaras de seguridad de la unidad residencial para poder conocer los detalles del robo y la ruta de los ladrones tras el intercambio de disparos.

#BOGOTÁ | Hace unos minutos se reportó un tiroteo en la calle 85 con carrera 18, frente al edificio Trayecta Virrey. Delincuentes se robaron una moto BMW cuando el dueño iba ingresando a su vivienda. https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/SOG8TDTrDM — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 13, 2026

Según información preliminar, uniformados iniciaron un plan candado en diferentes vías cercanas con el objetivo de interceptar a los sospechosos. Asimismo, se revisan cámaras de seguridad de establecimientos y del sistema de videovigilancia de la zona para reconstruir la ruta de escape utilizada por los delincuentes.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el propietario de la motocicleta resultó herido durante el hecho. Hay que señalar que el sector donde ocurrió el robo es conocido por su actividad comercial y por la presencia constante de visitantes, especialmente durante las horas de la tarde y la noche.

Autoridades buscan dar con la moto hurtada en los hechos. Foto: Getty Images / naveebird

Por esa razón, el episodio generó preocupación entre residentes y comerciantes, quienes piden mayor presencia de las autoridades para evitar que hechos similares se repitan.

Las fuerzas de la ley piden a la comunidad entregar información que permita dar con la captura de los responsables y seguir las investigaciones que se adelantan.

Por otra parte, las personas pueden comunicarse con la línea 123 para denunciar cualquier hecho delictivo o si tienen información sobre los sucesos ocurridos en las horas de la noche.