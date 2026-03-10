Revelan la identidad del hombre que fue víctima de un ataque sicarial en exclusivo sector de Bogotá

La inseguridad volvió a atemorizar a los ciudadanos de Bogotá luego de que se registrara un nuevo hecho de sicariato. Las autoridades investigan este ataque con arma de fuego.

Los hechos ocurrieron en horas de la tarde de este martes, 10 de marzo, en la calle 161 con carrera 19 del barrio Toberín, en la localidad de Usaquén, donde un hombre fue baleado.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el ataque se produjo cuando la víctima se estaba tomando un tinto en el sector a la espera de cumplir un compromiso.

Ataque sicarial en Bogotá: víctima fue trasladada de urgencia tras resultar herida con arma de fuego

Un sicario lo abordó y le propinó al menos cuatro disparos en el tórax y posteriormente en uno de sus brazos, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital Simón Bolívar.

Según el reporte preliminar, al momento de su traslado, la víctima aún se encontraba con vida. Se espera que en las próximas horas se emita un comunicado de su estado de salud.

Ataque sicarial en Bogotá Foto: X - (@AMOROCHOorlando)

Este hombre fue identificado como Sahilton Linares Linares, oriundo del municipio de Yacopí en el departamento de Cundinamarca, y se dedicaría al negocio de finca raíz, según reveló El Tiempo.

La Policía Metropolitana de Bogotá no se ha pronunciado al respecto, pero trabaja en conjunto con la Fiscalía General de la Nación para conocer el tiempo, modo y lugar en el que sucedieron los hechos.

Los testigos que presenciaron el hecho hablaron de que el sicario actuó de manera individual, pero no se descarta que haya sido un crimen con más implicados.

De igual forma, no hay información relacionada con el vehículo en el que habría emprendido la huida este sujeto, por lo que se está a la espera de un reporte oficial suministrado por las autoridades correspondientes.

Durante los dos primeros meses de este año se han contabilizado un total de 182 homicidios, donde 72 de ellos corresponden a casos de sicariato, según datos reportados por la Policía Metropolitana de Bogotá.