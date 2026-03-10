Ataque sicarial en Bogotá: víctima fue trasladada de urgencia tras resultar herida con arma de fuego

Usuarios de redes sociales reportaron que un hombre fue víctima de un ataque con un arma de fuego en el norte de Bogotá, en la calle 161 con carrera 19.

El usuario que difundió el video dijo que la víctima fue atacada mientras se estaba tomando un tinto en el sector.

Hasta el momento, diferentes versiones apuntan a que el hombre herido tras el ataque fue trasladado de emergencia al Hospital Simón Bolívar, aunque en el video se dice que fue a la Clínica Cardio Infantil.

Diversos medios de comunicación informaron que la víctima fue trasladada al Hospital Simón Bolívar, ubicado en la calle 165 con carrera Séptima.

El hombre, quien aún no ha sido identificado, presentó impactos de cuatro proyectiles a la altura del tórax y un brazo. Además, al momento de su traslado, la víctima aún se encontraba con vida.

SEMANA se puso en contacto con el grupo administrativo de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., entidad encargada de prestar servicios de salud en la localidad de Usaquén y que administra el centro de salud a donde fue trasladada la víctima, para saber de su estado y evolución, pero hasta el momento no se ha recibido una respuesta oficial.

La Policía Metropolitana de Bogotá no se ha pronunciado al respecto, pero trabaja en conjunto con la Fiscalía General de la Nación para dar con el perpetrador. Los testigos hablaron de un hombre que actuó de manera individual, pero no se descarta que haya sido un crimen con más implicados.

De igual forma, no hay información relacionada con el vehículo en el que habría emprendido la huida el perpetrador, por lo que se está a la espera de un reporte oficial suministrado por las autoridades correspondientes.

Sicariato en Bogotá

Durante los dos primeros meses de este año, según los datos reportados por la Policía Metropolitana de Bogotá, se han contabilizado un total de 182 homicidios; de ellos, 72 corresponden a casos de sicariato. Es decir, los asesinatos a sueldo representan el 39,5 % de todos los homicidios de este año.