Sicariato en Bogotá

Ataque sicarial en Bogotá: víctima fue trasladada de urgencia tras resultar herida con arma de fuego

El incidente se reportó en el norte de Bogotá, en la localidad de Usaquén.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
10 de marzo de 2026, 7:23 p. m.
Ataque sicarial en Bogotá.
Ataque sicarial en Bogotá. Foto: X - (@AMOROCHOorlando)

Usuarios de redes sociales reportaron que un hombre fue víctima de un ataque con un arma de fuego en el norte de Bogotá, en la calle 161 con carrera 19.

El usuario que difundió el video dijo que la víctima fue atacada mientras se estaba tomando un tinto en el sector.

El fenómeno del sicariato en Bogotá: así funcionan las redes delictivas que cobraron más de 600 vidas en 2025

Hasta el momento, diferentes versiones apuntan a que el hombre herido tras el ataque fue trasladado de emergencia al Hospital Simón Bolívar, aunque en el video se dice que fue a la Clínica Cardio Infantil.

Diversos medios de comunicación informaron que la víctima fue trasladada al Hospital Simón Bolívar, ubicado en la calle 165 con carrera Séptima.

Bogotá

Conductores fueron sorprendidos movilizándose por andenes y carril exclusivo de TransMilenio; alcalde confirmó que serán sancionados

Bogotá

Cortes de agua en Bogotá y Soacha este 11 de marzo: estos son los barrios y localidades que tendrán suspensión del servicio

Bogotá

Fuertes lluvias en Bogotá generan represamiento vehicular en estas zonas de la capital este martes, 10 de marzo

Bogotá

Colegios de Bogotá avanzan en esta modalidad de clases; ¿cómo beneficia a los estudiantes?

Bogotá

Las vías alternas que pueden tomar tras nuevo cierre en la avenida Caracas que afecta a conductores en Bogotá

Bogotá

Identifican a hombre que habría matado a mujer y su hijo y ocultó el crimen con accidente de tránsito: este sería el motivo

Bogotá

Cierres viales en la Autopista Sur a la altura de Soacha por obras de nuevo puente: estas son las rutas alternas

Bogotá

Carlos Fernando Galán anunció que las cámaras de movilidad estarán conectadas al C4 para combatir la inseguridad en Bogotá

Bogotá

Con armas de fuego y en un carro de placas falsas: así fue la persecución de hombre que huyó de procedimiento policial

Bogotá

“Tenemos que trabajar de la mano”: el comandante de la MEBOG habla de la reunión con la fiscal general para revisar cifras de impunidad en la ciudad

El hombre, quien aún no ha sido identificado, presentó impactos de cuatro proyectiles a la altura del tórax y un brazo. Además, al momento de su traslado, la víctima aún se encontraba con vida.

SEMANA se puso en contacto con el grupo administrativo de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., entidad encargada de prestar servicios de salud en la localidad de Usaquén y que administra el centro de salud a donde fue trasladada la víctima, para saber de su estado y evolución, pero hasta el momento no se ha recibido una respuesta oficial.

La Policía Metropolitana de Bogotá no se ha pronunciado al respecto, pero trabaja en conjunto con la Fiscalía General de la Nación para dar con el perpetrador. Los testigos hablaron de un hombre que actuó de manera individual, pero no se descarta que haya sido un crimen con más implicados.

De igual forma, no hay información relacionada con el vehículo en el que habría emprendido la huida el perpetrador, por lo que se está a la espera de un reporte oficial suministrado por las autoridades correspondientes.

Sicariato en Bogotá

Durante los dos primeros meses de este año, según los datos reportados por la Policía Metropolitana de Bogotá, se han contabilizado un total de 182 homicidios; de ellos, 72 corresponden a casos de sicariato. Es decir, los asesinatos a sueldo representan el 39,5 % de todos los homicidios de este año.