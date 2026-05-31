Tragedia en Bogotá: violenta riña dejó una persona muerta y otra herida por arma de fuego

Un nuevo episodio de violencia se presentó en el sur de Bogotá al registrarse un ataque con arma de fuego en el barrio Perdomo, en la localidad de Ciudad Bolívar, que dejó como saldo una persona fallecida y otra lesionada.

Se conocen detalles del hombre que fue asesinado de disparo en la cabeza al interior de un carro en Bogotá: tenía antecedentes

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el incidente se habría presentado tras una discusión entre varias personas que, presuntamente, estaba relacionada con el cobro o pago de una deuda. La confrontación, que inicialmente fue verbal, habría escalado hasta derivar en un hecho violento.

#BOGOTÁ. Violenta madrugada en el b/Perdomo, loc/Ciudad Bolivar, ayer 29MAY, un hombre perdió la vida y otro resultó herido por arma de fuego. Según información, durante una disputa presuntamente relacionada con el pago de una cuenta, un hombre habría atacado a tiros a otras… pic.twitter.com/hltM1vBy5s — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) May 30, 2026

Las investigaciones preliminares indican que los involucrados protagonizaron una fuerte disputa en plena vía pública. En medio del altercado, uno de los participantes habría desenfundado un arma de fuego y disparado contra dos hombres que se encontraban en el lugar.

Producto del ataque, una de las víctimas recibió heridas de gravedad y murió antes de alcanzar atención médica especializada. El segundo afectado fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica. Hasta ahora, las autoridades no han entregado detalles sobre su condición de salud.

Tras recibir el reporte de los disparos, unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá acudieron al sitio para atender la emergencia.

Posteriormente, el área fue acordonada mientras personal de criminalística adelantaba las labores de inspección y recopilación de pruebas para esclarecer lo ocurrido.

Violenta riña en Bogotá entre personas en presunto estado de embriaguez; hubo disparos

Los organismos de investigación continúan trabajando para establecer la identidad de los responsables y determinar si el enfrentamiento obedeció únicamente a un conflicto económico o si existían antecedentes de disputas entre los involucrados.

La Policía de Bogotá busca dar con los responsables, Foto: policía nacional

El caso ha generado preocupación entre los residentes de Ciudad Bolívar, una localidad que en repetidas ocasiones ha sido escenario de hechos violentos asociados a riñas e intolerancia.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para solucionar los conflictos mediante el diálogo y evitar recurrir a la violencia.

También invitaron a la comunidad a suministrar cualquier información que facilite el avance de la investigación y permita dar con el paradero de los responsables.