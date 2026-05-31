Reportan persona fallecida en la localidad de Suba, en Bogotá

Hacia el mediodía de este domingo, 31 de mayo, murió una persona en calle 134 con avenida Villas, localidad de Suba. Si bien, serán las autoridades las que establezcan las causas puntuales de este deceso, todo parece indicar que sería una muerte natural.

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Al lugar arribaron unidades de criminalística para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y dar apertura a una investigación. Hasta el momento se desconoce la identidad del occiso.

En imágenes que circulan en las redes sociales se observa el cuerpo sin vida cubierto por una sabana azul, rodeado de paramédicos y uniformados de la Policía Nacional.

Teniendo en cuenta lo anterior, en dicha zona de la capital del país reportan congestión vial, motivo por el cual recomiendan a los conductores tomar vías alternas.

A propósito, desde la Secretaría de Movilidad informaron que los corredores que registran alto flujo vehicular son: Autonorte, av. Boyacá, av. Caracas, calle 80, carrera 7, av. Cali, NQS, av. Centenario, av. Primero de Mayo, av. Suba, av. Chile, av. Carrera 68, Autosur, av. Esperanza, av. Carrera 10 y av. Américas.

A lo largo del día, hoy domingo 31 de mayo, han reportado también varios accidentes en diferentes puntos de la ciudad.

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“Siniestro entre motociclista y peatón, en la localidad de Puente Aranda, en la NQS con calle 2, sentido sur - norte; Siniestro entre automóvil y motociclista, en la localidad de Teusaquillo, en la NQS con calle 42, sentido norte - sur; Siniestro entre bus y camioneta, en la localidad de Fontibón, en la av. Centenario (Calle 13) con carrera 128, sentido oriente - occidente; Camioneta colisiona contra un separador, en la localidad de Puente Aranda, en la av. Centenario (Calle 13) con carrera 65, sentido oriente - occidente”, son algunos de los accidentes que se han reportado en la ciudad.