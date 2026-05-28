Distrito se pronunció tras muerte de estudiante en medio de pelea de boxeo en colegio de Suba

Tristeza en un colegio de la localidad de Suba, luego de que un estudiante muriera en medio de una pelea de boxeo. De acuerdo con Ángela Herrera, hermana del menor, todo ocurrió en horas de descanso.

Tragedia en colegio de Bogotá: joven murió tras recibir golpe de un compañero durante pelea de boxeo

“Él estaba jugando jugando boxeo ahí en el colegio, en la institución educativa. En un momento uno de los niños le propina un golpe en el pecho, él cae, vuelve y se levanta, sigue, y a los pocos minutos vuelve y se desploma”, aseguró Herrera en entrevista con Caracol Radio.

En la imagen, el adolescente que falleció en el colegio de Suba. Foto: Noticias Caracol

Aunque al menor lo alcanzaron a trasladar hasta un centro hospitalario cercano, murió. El coronel Luis Pardo, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, se refirió a lo ocurrido.

“Al llegar al lugar de los hechos, se observa a un adolescente tendido en el suelo a quien se le estaban prestando los primeros auxilios. Debido al estado de salud de este adolescente, es remitido a un centro hospitalario donde posteriormente fallece. Lo que se ha podido establecer presuntamente es que este adolescente en una práctica de boxeo fue golpeado por otro compañero”, dijo el oficial Pardo.

Transcurridas pocas horas de esa tragedia, la Secretaría de Educación de Bogotá se pronunció. En un comunicado recalcaron que, al parecer, la muerte del adolescente no estaría relacionada con un hecho violento y/o de intolerancia.

“Desde el momento que se conoció la emergencia, la institución activó los protocolos establecidos y la Secretaría de Educación inició de manera inmediata el acompañamiento integral, incluyendo procesos de contención emocional y apoyo psicosocial, a la institución educativa y a toda la comunidad. Si bien los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, la Secretaría informa que el doloroso suceso sería producto de una situación no asociada a un acto violento", indicaron desde el distrito.

Por último, indicaron que la Secretaría de Educación está atenta a la investigación que adelantan las autoridades para esclarecer todo.

“La SED reitera su compromiso indeclinable con el cuidado, la protección y el bienestar de niñas, niños y jóvenes en los colegios y sus entornos. La Secretaría de Educación está atenta al desarrollo de la investigación que adelantan las autoridades competentes y está dispuesta a aportar en todo lo que se considere necesario“, se concluyó.