“Por eso nos dan palo”: Concejo de Cachipay, blanco de críticas por polémico minuto de silencio por el natalicio de Diomedes Díaz

Quizá usted nunca haya escuchado de Cachipay, un pequeño municipio de la región del Tequendama, ubicado a 50 kilómetros al occidente de Bogotá.

Sus habitantes, por cariño con la capital, dicen que son un barrio más de la gran urbe. Esa pequeña población tiene unos 10 mil habitantes, está a 1.600 metros sobre el nivel del mar, es reconocido por sus cualidades para la astronomía y en sus parcelas se cosecha principalmente el café.

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Pero una insólita propuesta en el Concejo de Cachipay tiene el nombre de este pequeño pueblo de 56 kilómetros de extensión encumbrado en las montañas de Cundinamarca resonando en las redes sociales.

DIOMEDES DIAZ / CANTANTE BOGOTA FEBRERO 17 / 2005 FOTO : GUILLERMO TORRES / REVISTA SEMANA Foto: Guillermo Torres

El martes, 26 de mayo, el concejal Luis Neftalí Leguizamón, un boyacense que lleva en esa población más de 30 años, sorprendió a los otros ocho concejales al proponer un minuto de silencio en homenaje al natalicio del ídolo vallenato Diomedes Díaz.

“El honorable concejal Luis Neftalí propone un minuto de silencio a la memoria del señor Diomedes Díaz, los honorables concejales a mano alzada aprueban...”, dijo tras el inicio de la sesión del martes uno de los directivos del Concejo de Cachipay.

Luis Nefatalí Leguizamón, concejal de Cachipay que propuso un minuto de silencio por el natalicio de Diomedes Díaz. Foto: Alcaldía de Cachipay.

Al escuchar la iniciativa de Mc Gyver, como los cachipayunos llaman al concejal, por el popular personaje de una serie estadounidense que se transmitía a finales de los 80 en la que un agente secreto se dedicaba a intrépidos experimentos con curiosas herramientas, como una navaja suiza, algunos asistentes a la sesión soltaron risas.

Incluso, en medio de la sesión, la cual fue transmitida en directo por redes sociales, otro de los nueve corporados dijo: “por eso es que nos dan palo”.

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El orden del día aprobado por seis concejales consistió en un llamado a lista y verificación del quorum, seguido del minuto de silencio por conmemoración de la fecha de nacimiento de Diomedes Díaz, y de otros cuatro puntos: la discusión y aprobación de actas pendientes, la entrega de un proyecto de acuerdo a la comisión permanente, proposiciones y asuntos varios y el cierre de citación a la próxima sesión.

Para el minuto de silencio, algunos concejales, entre ellos “Mc Gyver”, se pudieron de pie, otros se quitaron el sombrero, pero otros simplemente se quedaron sentados.

Un comentario en las redes sociales del Concejo cuestiona fuertemente este tipo de iniciativas.

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“Respeto profundamente la cultura popular y el impacto que artistas como Diomedes Díaz tuvieron para muchas personas. Pero sinceramente, resulta indignante ver cómo en un espacio institucional tan importante como el Concejo Municipal se pierden minutos valiosos en actos de protagonismo que nada aportan a las verdaderas necesidades del municipio”, opinó Liza Yveth Quiñones.

“Mientras tantas problemáticas siguen esperando discusión seria —vías, seguridad, servicios, comunidad rural, inversión social—, se utilizan las sesiones para hacer espectáculos que fácilmente podrían realizarse en otros escenarios y no dentro de una corporación pública", añadió.

Mañana viernes, a las 3:00 p.m., el Concejo realizará una nueva sesión en la que adelantará el segundo debate al proyecto de Acuerdo No. 011 de 2026, con el que se definirá si otorga o no facultades al alcalde municipal para contratar un empréstito y posiblemente se hable del polémico minuto de silencio del martes.