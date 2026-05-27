Una conmovedora velatón se realizó esta noche en el parque del Espinal, Tolima, donde murió la bebé Mía Kathaleya Ramírez López, de apenas seis meses.

Cientos de personas se acercaron al atrio de la Catedral Nuestra Señora del Rosario con una vela para exigir justicia, incluso las autoridades municipales.

El deceso de la pequeña fue confirmado este miércoles, 27 de mayo, en una clínica de Ibagué.

Espinal cuenta con una importante arquitectura. Foto: Facebook: Alcaldía de El Espinal

La bebé murió luego de ser ingresada originalmente al Hospital San Rafael del municipio de El Espinal, Tolima, con señales médicas de presunto maltrato físico y agresión sexual.

El comandante de la Policía en Tolima, coronel Jhon Ánderson Vargas Isaza, emitió un reporte inicial en el que se informaba sobre la notificación recibida por parte del centro asistencial local.

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“El comando del departamento dispuso de manera inmediata de todas las capacidades institucionales a través del personal de Infancia y Adolescencia, Investigación Criminal (Sijín) e Inteligencia con el fin de adelantar la recolección de evidencia física y actividades de policía judicial”, declaró el oficial.

La mamá de la bebé fue trasladada a instalaciones policiales para ser entrevistada, ya que manifestó inicialmente desconocer el origen de las lesiones, según el oficial.

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La secretaria de Salud del Tolima, Katherine Rengifo, indicó cuál fue el cuadro clínico observado tras la inspección del personal de pediatría.

“El parte que recibo son signos externos que hablan de traumas en miembros superiores e inferiores y fracturas que sugieren traumas externos, además de signos de un presunto abuso sexual”, dijo la funcionaria.

Catedral Nuestra Señora del Rosario Foto: Getty Images

Por su parte, la gerente del Hospital San Rafael, Paula Góngora, confirmó que el equipo médico y psicosocial activó la ruta de atención prioritaria obligatoria para este tipo de casos desde el ingreso de la paciente el día martes.

Por su parte, la Alcaldía de El Espinal anunció una recompensa para dar con el responsable.

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“Desde nuestra administración municipal vamos a ofrecer la suma de 10 millones de pesos de recompensa para capturar al responsable o los responsables de este hecho”, anunció el alcalde, Wilson Gutiérrez Montaña.