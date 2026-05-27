Bebé de seis meses murió tras presunto abuso sexual; su madre está siendo investigada

En la tarde de este miércoles 27 de mayo se confirmó el fallecimiento de una menor de seis meses de edad en una clínica de Ibagué. El deceso ocurrió luego de ser ingresada originalmente al Hospital San Rafael del municipio de El Espinal, Tolima, con señales médicas de presunto maltrato físico y agresión sexual.

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El reporte inicial fue emitido por el comandante de la Policía en Tolima, coronel Jhon Ánderson Vargas Isaza, quien informó sobre la notificación recibida por parte del centro asistencial local.

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“El comando del departamento dispuso de manera inmediata de todas las capacidades institucionales a través del personal de Infancia y Adolescencia, Investigación Criminal (Sijín) e Inteligencia con el fin de adelantar la recolección de evidencia física y actividades de policía judicial”, declaró el oficial.

Vargas añadió que la madre de la menor fue trasladada a instalaciones policiales para ser entrevistada, ya que manifestó inicialmente desconocer el origen de las lesiones.

Hallazgos médicos y activación de rutas de atención

La secretaria de Salud del Tolima, Katherine Rengifo, detalló el cuadro clínico observado tras la inspección del personal de pediatría. “El parte que recibo son signos externos que hablan de traumas en miembros superiores e inferiores y fracturas que sugieren traumas externos, además de signos de un presunto abuso sexual”, indicó la funcionaria.

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Por su parte, la gerente del Hospital San Rafael, Paula Góngora, confirmó que el equipo médico y psicosocial activó la ruta de atención prioritaria obligatoria para este tipo de casos desde el ingreso de la paciente el día martes.

🚨💔 Murió la bebé de 6️⃣ meses que había sido presuntamente víctim@ de @bus∅ s3xu@l en #ElEspinal, confirmó el alcalde Wilson Gutiérrez Montaña. 😭😭😭 pic.twitter.com/dD0pF9eUhK — ÁNGELES TELEVISIÓN (@angelestelev) May 27, 2026

Frente a la gravedad del reporte, la administración municipal de El Espinal anunció medidas económicas para agilizar la investigación. “Desde nuestra administración municipal vamos a ofrecer la suma de 10 millones de pesos de recompensa para capturar al responsable o los responsables de este hecho”, señaló el alcalde Wilson Gutiérrez Montaña.

Confirmación del deceso y avance de la investigación

Este miércoles, el mandatario local actualizó el estado del caso y confirmó el deceso de la lactante. “Acabo de obtener un reporte oficial por parte de la clínica Clinaltech (...) donde confirman que la niña falleció a las 12:00 del día de hoy, miércoles 27 de mayo de 2026”.

“Como alcalde, sigo rechazando este acto. Estamos haciendo un llamado a la Fiscalía General de la Nación y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que tengamos un despliegue operativo importante para dar con la captura del responsable”, manifestó Gutiérrez.

Al ser consultado sobre la situación judicial del entorno familiar, el alcalde explicó que las unidades de la Sijín programaron ampliaciones de entrevistas con la madre, la abuela y otros familiares cercanos para obtener datos que permitan el control de la zona y la localización del autor del hecho.

El dictamen final sobre las causas precisas de la muerte de la menor quedó a cargo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Hasta el momento, las autoridades judiciales no han revelado identidades ni capturas asociadas a los hechos investigados.