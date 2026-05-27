Luego de más de 50 días sin cirugía y tras medidas cautelares, Breider Murcia fue trasladado a hospital de Bogotá

Luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera medidas cautelares por el delicado estado de salud de Breider Murcia Correa, la EPS Asmet Salud confirmó este miércoles 27 de mayo el traslado del joven a Bogotá para recibir atención médica especializada y evitar la amputación de una de sus piernas.

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A través de un comunicado, la entidad informó que el paciente, oriundo de Florencia, Caquetá, ya se encuentra en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur USS Tunal, donde permanecerá bajo monitoreo permanente y será sometido a manejo especializado en cirugía reconstructiva y ortopedia para intentar salvar su extremidad afectada.

“El paciente ingresó este miércoles 27 de mayo a un servicio de alta complejidad, donde recibirá atención oportuna para el manejo de cirugía reconstructiva y ortopedia”, señaló Asmet Salud en el documento divulgado tras la presión nacional e internacional que tomó el caso.

El traslado ocurre días después de que la CIDH advirtiera que Breider Murcia Correa se encontraba en una situación de “gravedad y urgencia”, debido al riesgo de daño irreparable sobre sus derechos a la vida, la salud y la integridad personal.

El organismo internacional intervino luego de que el joven completara más de 50 días hospitalizado sin acceder a la cirugía especializada ordenada desde comienzos de abril.

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Tutela, desacato y riesgo de amputación

Breider sufrió un grave accidente de tránsito el pasado 16 de marzo y desde entonces permanecía internado en el Hospital Departamental María Inmaculada, en Florencia. Los médicos habían ordenado de manera prioritaria su remisión a un centro de mayor complejidad para practicarle una cirugía reconstructiva de pie y tobillo, debido al alto riesgo de amputación.

Pese a que existía una tutela a su favor y múltiples solicitudes médicas, la remisión nunca se concretó. Incluso, un juez abrió incidente de desacato contra la EPS al considerar que hubo una actitud “negligente y displicente” frente al cumplimiento de la orden judicial. Según la CIDH, durante semanas se realizaron decenas de solicitudes de traslado a diferentes instituciones sin obtener respuesta efectiva.

La situación escaló hasta organismos internacionales y terminó convirtiéndose en uno de los casos más visibles de presuntas fallas y demoras dentro del sistema de salud colombiano. Mientras tanto, familiares y allegados del joven esperan que la intervención médica en Bogotá logre evitar consecuencias irreversibles en su estado de salud.