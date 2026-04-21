La ADRES puso en marcha una plataforma digital que transforma el proceso de reclamaciones por siniestros viales en Colombia, permitiendo a los ciudadanos hacer sus solicitudes de forma rápida y completamente en línea.

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¿Cómo funciona la nueva plataforma de la ADRES para reclamaciones por accidentes de tránsito en Colombia?

Este 21 de abril de 2026, la ADRES anunció la puesta en marcha de una herramienta digital que permitirá a los ciudadanos gestionar de forma diferente las reclamaciones derivadas de accidentes de tránsito.

Con esta medida no tendrá necesidad de intermediarios ni de desplazamientos físicos.

La nueva plataforma gira en torno al Formulario Único de Reclamación de Indemnizaciones – Persona Natural (FURPEN), que ahora podrá diligenciarse completamente en línea.

Según la entidad, este documento es clave para solicitar compensaciones económicas en casos de muerte, gastos funerarios o incapacidad permanente causados por siniestros viales.

El cambio no es menor: se trata de una digitalización completa del proceso de radicación de solicitudes para personas naturales, especialmente en eventos que involucren vehículos sin SOAT, así como en situaciones catastróficas o incluso actos terroristas.

Uno de los principales avances de la plataforma es su disponibilidad permanente.

La ADRES confirmó que el sistema estará habilitado las 24 horas del día, todos los días de la semana, lo que permitirá a los usuarios radicar solicitudes y hacer seguimiento en tiempo real desde cualquier lugar del país.

Este cambio apunta a eliminar barreras históricas del trámite, como los tiempos de espera y la necesidad de acudir presencialmente a oficinas.

¿Accidente sin Soat? Ahora puede reclamar indemnización en línea con la nueva plataforma de la Adres (@AdresCol)



El Gobierno habilitó el Furpen digital para facilitar solicitudes por muerte, gastos funerarios o incapacidad.



Detalles ⬇ https://t.co/hQlsJWnlqT — Portafolio (@Portafolioco) April 21, 2026

Aun así, la entidad aclaró que los canales tradicionales como atención física, correo electrónico y correspondencia seguirán disponibles para quienes los necesiten.

La plataforma también define quiénes tienen derecho a acceder a estos recursos.

En casos de incapacidad permanente, la reclamación puede ser realizada directamente por la víctima, siempre que exista un dictamen oficial que certifique la pérdida de capacidad laboral.

Para situaciones de fallecimiento, la normativa establece un orden de beneficiarios.

Primero están el cónyuge o compañero permanente y los hijos; en ausencia de estos, pueden acceder los padres o incluso los hermanos de la víctima.

Este esquema coincide con los lineamientos vigentes del sistema, donde la indemnización busca cubrir el impacto económico derivado de accidentes de tránsito, especialmente aquellos en los que no existe una póliza activa de SOAT.

Los accidentes de tránsito entre vehículos resaltan la importancia de agilizar las reclamaciones del SOAT a través de la plataforma digital de la ADRES. Foto: Getty Images

Transformación digital con impacto directo en los ciudadanos

Más allá de la innovación tecnológica, la nueva plataforma representa un cambio en la relación entre los ciudadanos y el sistema de salud.

Al centralizar el proceso en un entorno digital, la ADRES busca mayor transparencia, trazabilidad y control en cada solicitud.

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El usuario ahora no solo podrá radicar su reclamación, sino también hacer seguimiento al estado del trámite, conocer los resultados de auditoría y recibir notificaciones sin intermediarios.

En un país donde los accidentes de tránsito siguen siendo una de las principales causas de afectación en salud, esta herramienta se perfila como un paso clave para garantizar el acceso oportuno a compensaciones económicas, especialmente en los casos más vulnerables.