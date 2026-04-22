Sector salud busca médicos generales y especialistas: aplique acá

El sector salud mantiene una alta demanda de talento, impulsada por la necesidad de garantizar la atención y fortalecer los servicios en distintas regiones del país. Este comportamiento se refleja en la apertura de oportunidades para profesionales que buscan vincularse o continuar su desarrollo en este campo.
Consejos para los candidatos
Para postularse, es fundamental contar con la documentación al día, incluyendo soportes académicos, certificaciones y registros requeridos para el ejercicio profesional. También es importante mantener actualizada la información en la hoja de vida, destacar la experiencia en atención y cumplimiento de protocolos, y revisar con detalle las condiciones de cada oferta.
¿Cómo aplicar?
Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique a la vacante que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso es 100 % gratuito y virtual.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.
Médico especialista en medicina funcional y estética – Bogotá D.C.
Empresa: Confidencial
Salario: $ 10.000.000 a $ 13.000.000
Como médico funcional, será parte esencial del equipo, trabajando para mejorar el bienestar de los pacientes a través de tratamientos estéticos de vanguardia.
Responsabilidades:
- Liderar consultas de medicina funcional y estética.
- Desarrollar planes de tratamiento personalizados.
- Colaborar con el equipo para mejorar procesos clínicos.
- Mantenerse actualizado en avances de tratamientos antienvejecimiento.
Requerimientos:
- Título en Medicina con especialidad en Medicina Funcional.
- Experiencia en medicina familiar o estética funcional.
- Conocimiento en tratamientos de antienvejecimiento.
- Capacidad para trabajar en un entorno colaborativo.
Médico especialista en medicina interna – Medellín
Empresa: VIVA1A IPS
Salario: A convenir
La empresa VIVA1A IPS requiere para su equipo de trabajo médico especialista en medicina interna para realizar consulta ambulatoria.
Requerimientos:
- Formación como médico profesional con especialización en medicina interna.
- Debe contar con los cursos obligatorios como atención a víctimas del conflicto armado, atención a víctimas de violencia sexual, RUT actualizado y póliza de responsabilidad civil vigente.
- Contar con la inscripción en el ReTHUS.
Médico especialista en psiquiatría – Cali
Empresa: Confidencial
Salario: A convenir
Si está buscando una oportunidad para avanzar en su carrera mientras hace una diferencia significativa en la vida de los demás, este es el lugar para usted.
Responsabilidades:
- Evaluar y tratar trastornos mentales.
- Desarrollar planes de tratamiento.
- Colaborar con otros profesionales de la salud.
Requerimientos:
- Título de médico con especialización en psiquiatría.
- Cédula profesional.
- Experiencia mínima de 2 años.
- Habilidades interpersonales.
Médico general – Manizales
Empresa: Confidencial
Salario: $ 5.600.000
Se requiere médico general para la atención integral de pacientes en servicios de salud en Manizales, con responsabilidad en valoración clínica, seguimiento y cumplimiento de protocolos institucionales.
Responsabilidades:
- Realizar valoraciones médicas generales y especializadas según el nivel de atención.
- Diagnosticar y tratar patologías comunes y complejas.
- Elaborar y actualizar historias clínicas de manera completa y oportuna.
- Implementar guías de práctica clínica y protocolos institucionales en la atención diaria.
- Participar en actividades de promoción y prevención en salud.
- Gestionar remisiones y seguimientos de pacientes según necesidad.
- Colaborar con el equipo de salud en la toma de decisiones clínicas.
- Mantenerse actualizado sobre avances médicos y nuevas tecnologías.
Requerimientos:
- Título de médico general con registro vigente en RETHUS.
- Experiencia comprobable en consulta externa y/o urgencias.
- Conocimiento y aplicación de BLS y ACLS.
- Manejo de historias clínicas electrónicas y físicas.
- Familiaridad con protocolos institucionales y guías de práctica clínica.
- Capacidad para trabajar en equipo interdisciplinario.
- Habilidades de comunicación y atención al paciente.
Médico general administrativo – Bogotá D.C.
Empresa: Confidencial
Salario: A convenir
Se requiere médico general administrativo con experiencia en procesos administrativos en salud y manejo intermedio o avanzado de Excel para apoyar la gestión operativa de una institución del sector salud.
Responsabilidades:
- Apoyar la gestión y control de procesos administrativos en salud
- Optimizar la gestión de información clínica y administrativa
- Realizar seguimiento de indicadores de gestión
- Contribuir a la eficiencia operativa de la institución desde la perspectiva médica
- Garantizar orden trazabilidad y calidad en la gestión administrativa
- Proponer mejoras en los procesos administrativos en salud
- Elaborar informes y reportes utilizando Excel avanzado
Requerimientos:
- Profesional universitario en Medicina con tarjeta profesional vigente
- Experiencia comprobable en gestión administrativa en salud
- Manejo intermedio o avanzado de Excel
- Conocimiento de herramientas ofimáticas (Paquete Office)
- Capacidad para la gestión de procesos administrativos en salud
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