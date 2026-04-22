Sector salud busca médicos generales y especialistas: aplique acá

El sector salud mantiene una alta demanda de talento, impulsada por la necesidad de garantizar la atención y fortalecer los servicios en distintas regiones del país. Este comportamiento se refleja en la apertura de oportunidades para profesionales que buscan vincularse o continuar su desarrollo en este campo.

Consejos para los candidatos

Para postularse, es fundamental contar con la documentación al día, incluyendo soportes académicos, certificaciones y registros requeridos para el ejercicio profesional. También es importante mantener actualizada la información en la hoja de vida, destacar la experiencia en atención y cumplimiento de protocolos, y revisar con detalle las condiciones de cada oferta.

¿Cómo aplicar?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique a la vacante que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso es 100 % gratuito y virtual.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Médico especialista en medicina funcional y estética – Bogotá D.C.

Empresa: Confidencial

Salario: $ 10.000.000 a $ 13.000.000

Como médico funcional, será parte esencial del equipo, trabajando para mejorar el bienestar de los pacientes a través de tratamientos estéticos de vanguardia.

Responsabilidades:

Liderar consultas de medicina funcional y estética.

Desarrollar planes de tratamiento personalizados.

Colaborar con el equipo para mejorar procesos clínicos.

Mantenerse actualizado en avances de tratamientos antienvejecimiento.

Requerimientos:

Título en Medicina con especialidad en Medicina Funcional.

Experiencia en medicina familiar o estética funcional.

Conocimiento en tratamientos de antienvejecimiento.

Capacidad para trabajar en un entorno colaborativo.

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Médico especialista en medicina interna – Medellín

Empresa: VIVA1A IPS

Salario: A convenir

La empresa VIVA1A IPS requiere para su equipo de trabajo médico especialista en medicina interna para realizar consulta ambulatoria.

Requerimientos:

Formación como médico profesional con especialización en medicina interna.

Debe contar con los cursos obligatorios como atención a víctimas del conflicto armado, atención a víctimas de violencia sexual, RUT actualizado y póliza de responsabilidad civil vigente.

Contar con la inscripción en el ReTHUS.

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Hay más de 18.000 ofertas laborales en Cali; así puede postularse a las vacantes

Médico especialista en psiquiatría – Cali

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Si está buscando una oportunidad para avanzar en su carrera mientras hace una diferencia significativa en la vida de los demás, este es el lugar para usted.

Responsabilidades:

Evaluar y tratar trastornos mentales.

Desarrollar planes de tratamiento.

Colaborar con otros profesionales de la salud.

Requerimientos:

Título de médico con especialización en psiquiatría.

Cédula profesional.

Experiencia mínima de 2 años.

Habilidades interpersonales.

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Médico general – Manizales

Empresa: Confidencial

Salario: $ 5.600.000

Se requiere médico general para la atención integral de pacientes en servicios de salud en Manizales, con responsabilidad en valoración clínica, seguimiento y cumplimiento de protocolos institucionales.

Responsabilidades:

Realizar valoraciones médicas generales y especializadas según el nivel de atención.

Diagnosticar y tratar patologías comunes y complejas.

Elaborar y actualizar historias clínicas de manera completa y oportuna.

Implementar guías de práctica clínica y protocolos institucionales en la atención diaria.

Participar en actividades de promoción y prevención en salud.

Gestionar remisiones y seguimientos de pacientes según necesidad.

Colaborar con el equipo de salud en la toma de decisiones clínicas.

Mantenerse actualizado sobre avances médicos y nuevas tecnologías.

Requerimientos:

Título de médico general con registro vigente en RETHUS.

Experiencia comprobable en consulta externa y/o urgencias.

Conocimiento y aplicación de BLS y ACLS.

Manejo de historias clínicas electrónicas y físicas.

Familiaridad con protocolos institucionales y guías de práctica clínica.

Capacidad para trabajar en equipo interdisciplinario.

Habilidades de comunicación y atención al paciente.

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Médico general administrativo – Bogotá D.C.

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Se requiere médico general administrativo con experiencia en procesos administrativos en salud y manejo intermedio o avanzado de Excel para apoyar la gestión operativa de una institución del sector salud.

Responsabilidades:

Apoyar la gestión y control de procesos administrativos en salud

Optimizar la gestión de información clínica y administrativa

Realizar seguimiento de indicadores de gestión

Contribuir a la eficiencia operativa de la institución desde la perspectiva médica

Garantizar orden trazabilidad y calidad en la gestión administrativa

Proponer mejoras en los procesos administrativos en salud

Elaborar informes y reportes utilizando Excel avanzado

Requerimientos:

Profesional universitario en Medicina con tarjeta profesional vigente

Experiencia comprobable en gestión administrativa en salud

Manejo intermedio o avanzado de Excel

Conocimiento de herramientas ofimáticas (Paquete Office)

Capacidad para la gestión de procesos administrativos en salud

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