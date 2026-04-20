Hay más de 18.000 ofertas laborales en Cali; así puede postularse a las vacantes

Cali se posiciona como un punto clave en el mercado laboral del país, impulsada por su actividad económica y su papel en el suroccidente colombiano. En este escenario, la capital del Valle del Cauca cuenta con más de 18 mil vacantes de empleo activas, ampliando las opciones para quienes buscan empleo o nuevas oportunidades laborales.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse ingresando a este enlace y seguir los siguientes pasos:

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés. Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Abogado junior

Empresa: Carvajal

Salario: $ 3.000.000

Como parte integral del equipo legal, desempeñará un rol crucial en la revisión y aprobación de contratos, asegurando el cumplimiento de las normativas legales y los intereses de la empresa.

Responsabilidades:

Revisar y aprobar contratos comerciales.

Asesorar en temas legales relacionados con la contratación.

Colaborar con otros departamentos para asegurar el cumplimiento normativo.

Mantenerse actualizado con las leyes y regulaciones vigentes.

Requerimientos:

Título de abogado con especialización en Derecho Corporativo.

Experiencia de al menos 2 años como abogado junior o asociado legal.

Conocimiento profundo de procesos de contratación y revisión de contratos.

Habilidades para trabajar en equipo y comunicarse de manera efectiva.

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Director de fábrica de crédito

Empresa: Banco Unión

Salario: $ 15.000.000 a $ 17.000.000

Banco Unión busca un líder visionario que dirija la fábrica de crédito, optimizando procesos y garantizando la satisfacción del cliente a través de prácticas financieras responsables.

Responsabilidades:

Dirigir y supervisar las operaciones diarias de la Fábrica de Crédito.

Optimizar los procesos de crédito para mejorar la eficiencia y reducir riesgos.

Garantizar la satisfacción del cliente mediante prácticas financieras responsables.

Colaborar con otros departamentos para alinear estrategias de crédito con los objetivos generales de la empresa.

Liderar, motivar y desarrollar al equipo para alcanzar el máximo rendimiento.

Requerimientos:

Título profesional en Administración, Finanzas o afines.

Mínimo de 8 años de experiencia en roles de liderazgo en crédito como director o gerente de fábrica de crédito.

Conocimientos avanzados en análisis de riesgos y procesos de crédito.

Habilidades demostradas de liderazgo y gestión de equipos.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

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Más de 7.000 vacantes en el sector logístico en Colombia: así puede postularse

Auxiliar de temporada

Empresa: Arturo Calle

Salario: $ 1.750.905

Arturo Calle requiere personal con actitud de servicio y excelente presentación personal, para el apoyo de todas las actividades que requieren los puntos de venta.

Responsabilidades:

Apoyar el proceso de ventas y de organización del punto de venta.

Velar por el orden, mantenimiento y disposición del producto.

Ejecutar actividades operativas del punto de venta

Requerimientos:

No requiere experiencia.

Ser mayor de edad.

Disponibilidad de tiempo completo.

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Analista contable

Empresa: Constructora Bolívar

Salario: A convenir

Se busca un analista contable con experiencia en la gestión contable de fideicomisos, orientado al cumplimiento de normas NIIF y lineamientos internos, para fortalecer la operación financiera del grupo.

Responsabilidades:

Ejecutar el registro contable de operaciones de fideicomisos bajo norma local y NIIF.

Elaborar y analizar conciliaciones contables.

Realizar seguimiento y análisis de transacciones financieras.

Preparar informes financieros para fiducias y stakeholders internos.

Brindar soporte en auditorías internas y externas, así como a revisoría fiscal.

Asegurar el cumplimiento de políticas, controles y lineamientos internos.

Participar en iniciativas de mejora de procesos y fortalecimiento de controles.

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