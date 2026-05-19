Ofertas laborales en Medellín: estas son las vacantes destacadas hoy

De acuerdo con recientes reportes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) sobre el mercado laboral, Medellín y su área metropolitana registraron una variación en la tasa de desempleo, al pasar de 7,9 % a 10,4 %, lo que representa un aumento de 2,5 puntos porcentuales.

En medio de este panorama y con el objetivo de impulsar el empleo en la capital antioqueña, se han abierto más de 30.000 vacantes en la ciudad, orientadas a facilitar el acceso al empleo.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las ofertas haciendo clic aquí. El proceso es 100 % gratuito y virtual.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Coordinador de gestión humana

Empresa: Grupo Icor

Salario: A convenir

En este rol, liderará todos los procesos del área, asegurando el cumplimiento y la eficiencia en gestión de seguridad y salud en el trabajo, selección, nómina, inducción, formación y desarrollo, así como el bienestar laboral.

Responsabilidades:

Liderar procesos de seguridad y salud en el trabajo.

Gestionar procesos de selección y contratación del personal.

Supervisar la administración de nómina.

Coordinar programas de inducción y formación continua.

Promover el bienestar laboral entre los colaboradores.

Requerimientos:

Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería administrativa o afines.

Especialista en gestión humana o afines.

Deseable Maestría en gestión humana o afines.

Experiencia mínima de 3 años liderando equipos de gestión humana en sector salud.

Conocimiento en normativas SST y legislación laboral.

Habilidades en manejo de nómina.

Conocimiento en indicadores de gestión.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Social media manager

Empresa: Magneto Global

Salario: $ 3.000.000 a $ 3.500.000

Su objetivo principal será diseñar y ejecutar la estrategia digital de Magneto, asegurando que cada interacción en redes sociales no solo sea estéticamente impecable, sino que aporte valor real al usuario.

Responsabilidades:

Planear, ejecutar y optimizar el calendario de contenidos en LinkedIn, Instagram, TikTok y demás canales.

Velar por la identidad visual y narrativa de Magneto, asegurando coherencia y excelencia en cada post.

Ser la voz del usuario dentro del equipo, transformando comentarios y dudas en insights para mejorar nuestro producto.

Monitorear métricas de crecimiento, engagement y sentimiento de marca para pivotar la estrategia según resultados.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia liderando comunidades digitales, preferiblemente en sectores de tecnología, educación o servicios.

Capacidad para entender los objetivos de negocio y traducirlos en contenido digital de alto impacto.

Manejo de Business Suite, herramientas de diseño (Canva/Adobe), plataformas de programación y análisis de datos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Vacantes en Medellín con y sin experiencia: más de 30 mil opciones disponibles

Ejecutivo de divisas

Empresa: Banco Unión

Salario: $ 3.600.000

Este cargo ofrece oportunidades únicas de crecimiento profesional y aprendizaje constante, permitiéndole ampliar su conocimiento en el mercado de divisas y aumentar su visibilidad corporativa.

Responsabilidades:

Analizar el mercado de divisas para identificar oportunidades de negocio.

Desarrollar estrategias para maximizar la rentabilidad en la compra y venta de divisas.

Asesorar a clientes en la gestión de sus portafolios de divisas.

Colaborar con equipos internos para mejorar procesos y servicios relacionados con divisas.

Realizar seguimiento a las tendencias y regulaciones del mercado de divisas.

Requerimientos:

Título universitario en Finanzas, Economía o carreras afines.

Experiencia mínima de 2 años como ejecutivo, consultor o especialista en divisas.

Conocimiento profundo del mercado de divisas y sus regulaciones.

Habilidades sólidas de análisis financiero y toma de decisiones.

Capacidad para trabajar en equipo y comunicación efectiva.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Especialista en salud y seguridad en el trabajo

Empresa: Somos Internet

Salario: $ 4.000.000

La misión del cargo es diseñar, implementar y operar el SG-SST de APD en proyectos de energía e infraestructura crítica garantizando el control de riesgos críticos, cumplimiento legal y una cultura de seguridad para empleados y contratistas.

Responsabilidades:

SST en obra y operación: excavaciones, túneles, alturas, izajes, energías peligrosas, maquinaria pesada, trabajos eléctricos, espacios confinados y riesgos hidráulicos.

Gestión multi-sitio: oficinas, frentes de obra y proveedores.

Alto enfoque en permisos de trabajo, ATS/IPERC, inspecciones, auditorías e investigación de incidentes.

Requerimientos:

Tecnólogo o profesional en SST, Salud Ocupacional, Ingeniería Industrial o afines.

Licencia SST vigente y curso SG-SST 50/20 horas actualizado.

Mínimo 2 años en SST en campo.

Deseable experiencia en PCH, hidroeléctricas, túneles, subestaciones u obras de infraestructura pesada.

Experiencia en control y auditoría de contratistas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

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