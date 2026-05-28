Más de 15.000 ofertas laborales a término indefinido en Barranquilla: aplique aquí

Los contratos a término indefinido suelen ser una de las modalidades más valoradas por quienes buscan estabilidad laboral, ya que ofrecen mayor continuidad en el empleo y facilitan la planificación financiera a largo plazo. En ciudades como Barranquilla, donde la actividad económica ha mostrado un comportamiento favorable en los últimos años, este tipo de oportunidades adquiere una relevancia especial para quienes buscan fortalecer su proyecto profesional.

Más de 15.000 empleos a término indefinido en Barranquilla: conózcalos acá

Actualmente, más de 15.000 vacantes con contrato a término indefinido hacen parte de los procesos de selección abiertos en la capital del Atlántico, reflejando la demanda de talento en distintos niveles de experiencia.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.

Antes de enviar su hoja de vida, es recomendable revisar que la información de contacto, formación y experiencia se encuentre actualizada. También conviene leer con atención las condiciones de la oferta, verificar aspectos como el tipo de vinculación, la ubicación y los requisitos solicitados.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Enfermera especialista

Empresa: Keralty

Salario: $ 3.500.000 a $ 3.900.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En esta oportunidad como enfermera jefe especialista tendrá un rol clave en el seguimiento de modelos integrales de atención, programas de salud y rutas de cuidado, mientras fortaleces la cultura de seguridad del paciente y de calidad asistencial en un entorno multidisciplinario.

Responsabilidades:

Liderar y participar en el seguimiento y evaluación de modelos integrales de atención en salud.

Gestionar programas de salud y rutas integrales de atención (RIAS).

Garantizar la seguridad del paciente y la calidad de la atención en la red de prestadores.

Realizar el seguimiento y evaluación de cohortes de pacientes.

Requerimientos:

Título de enfermería.

Posgrado en salud pública epidemiología o gerencia en Salud.

Especialización o formación posgradual en cuidado crítico o áreas afines.

Experiencia en indicadores de salud y programas de salud.

Manejo de RIAS y Cuentas de Alto Costo.

Conocimiento en plan hospitalario de emergencias.

Experiencia en seguridad del paciente y gestión del riesgo en salud.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Customer success

Empresa: Magneto Global

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol de customer success va a ser la persona clave para que cada implementación logre resultados reales en la organización.

Responsabilidades:

Gestionar y mantener relaciones sólidas y a largo plazo con una cartera de clientes corporativos.

Asegurar la implementación exitosa y la adopción efectiva de nuestras soluciones.

Acompañar a los clientes en la optimización de sus procesos de talento humano y gestión organizacional.

Identificar proactivamente oportunidades de upselling y asegurar renovaciones de contratos.

Actuar como el principal punto de contacto y voz del cliente dentro de la organización.

Proporcionar capacitación y soporte continuo para maximizar el uso de la plataforma.

Monitorear la salud del cliente y desarrollar planes de acción para mitigar riesgos.

Recopilar feedback del cliente para informar el desarrollo de productos y servicios.

Colaborar con los equipos de ventas producto y soporte para ofrecer una experiencia de cliente integral.

Requerimientos:

Profesional en Administración de negocios, Ingeniería Industrial, Psicología o afines.

Experiencia de 2 años en roles de customer success o similar preferiblemente en el sector de software o tecnología o conocimiento sólido de plataformas HCM y/o ERP y experiencia trabajando con software de gestión de talento humano.

Deseable familiaridad con herramientas de CRM.

Habilidades de comunicación y capacidad para construir y mantener relaciones sólidas con clientes.

Habilidad para entender las necesidades del negocio del cliente y traducirlas en soluciones efectivas.

Experiencia en la gestión de proyectos y seguimiento de implementaciones.

Comprensión de los procesos de Recursos Humanos y estructuras organizacionales.

Experiencia con herramientas de videoconferencia para la comunicación remota.

Orientación a resultados proactividad y capacidad para trabajar de forma autónoma.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Líder punto de venta

Empresa: Medipiel

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es clave para asegurar el cumplimiento del presupuesto de ventas, garantizar una operación impecable de la tienda y elevar la experiencia del cliente.

Responsabilidades:

Asegurar el cumplimiento del presupuesto de ventas y las metas comerciales del punto de venta.

Supervisar y coordinar las operaciones diarias de la tienda garantizando su eficiencia.

Gestionar el inventario controlando entradas salidas y previniendo pérdidas.

Implementar estrategias de marketing y visual merchandising para atraer y retener clientes.

Liderar capacitar y motivar al equipo comercial para alcanzar los objetivos de venta y servicio.

Garantizar una experiencia de servicio al cliente excepcional resolviendo incidencias y fidelizando la clientela.

Ejecutar procesos administrativos logísticos y contables básicos de acuerdo con las políticas de la empresa.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como líder de ventas, líder de punto de venta, administrador de tienda o gerente de tienda en el sector retail.

Técnico o tecnólogo en ventas, regencia o administración.

Conocimiento en gestión de punto de venta manejo de inventarios procesos administrativos logísticos y contables básicos.

Experiencia en implementación de estrategias de marketing en punto de venta y excelente servicio al cliente.

Capacidad demostrada para el liderazgo de equipos comerciales y cumplimiento de metas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar de inventarios

Empresa: AKT

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como auxiliar de inventarios tendrá la oportunidad de manejar inventarios físicos y virtuales, utilizando Excel avanzado y sistemas ERP en un equipo que valora la mejora continua y la estabilidad laboral.

Responsabilidades:

Realizar el conteo físico de inventarios y la conciliación con los registros virtuales.

Ingresar y actualizar la información de inventarios en los sistemas ERP y de gestión de inventarios.

Identificar y reportar discrepancias en los niveles de inventario.

Apoyar en la recepción almacenamiento y despacho de mercancía.

Colaborar en la elaboración de informes de inventario y análisis de datos.

Asegurar el cumplimiento del cronograma de producto terminado.

Mantener el orden y la limpieza en las áreas de bodega y almacenamiento.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año como auxiliar de inventarios asistente de inventarios o auxiliar de bodega.

Manejo avanzado de Excel para análisis de datos y reportes.

Conocimiento y experiencia en el manejo de sistemas ERP y sistemas de gestión de inventarios.

Capacidad para realizar control de inventarios físicos y virtuales.

Habilidad para auditar datos y asegurar la exactitud de la información en sistemas.

Estudios Técnicos en áreas relacionadas con logística producción o administración.

Orientación al detalle y cumplimiento de cronogramas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

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