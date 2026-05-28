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Fraude: estos son los caminos más usados para tumbar a los colombianos

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Redacción Economía
28 de mayo de 2026 a las 1:24 p. m.
Las cifras de estafados siguen siendo significativas.
Las cifras de estafados siguen siendo significativas. Foto: Getty Images
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