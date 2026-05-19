Empleo a término indefinido en Bogotá: conozca aquí las vacantes activas

El trabajo a término indefinido es una de las opciones más valoradas por quienes buscan estabilidad laboral y proyección a largo plazo. Este tipo de vinculación brinda mayor seguridad en los ingresos, acceso a beneficios sostenidos y la posibilidad de construir una trayectoria dentro de una organización.

Además, permite fortalecer el desarrollo profesional, al estar asociado a procesos más estructurados y oportunidades de crecimiento. Este tipo de condiciones también se refleja en la disponibilidad de más de 25 mil vacantes de empleo en la capital colombiana bajo esta modalidad.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique sin costo a las ofertas de trabajo que le interesen. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock

Auxiliar administrativo comercial – Acepalma

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En Acepalma buscan una persona organizada, ágil y apasionada por el detalle, que quiera crecer profesionalmente en un entorno dinámico y lleno de retos.

Responsabilidades:

Gestionar y realizar seguimiento a procesos comerciales y administrativos en SAP.

Apoyar la creación y control de negocios, contratos, facturación y documentación comercial.

Hacer seguimiento continuo a ofertas, cierres y compromisos con clientes y proveedores.

Mantener actualizada la información y asegurar precisión en cada proceso.

Brindar apoyo operativo al equipo comercial garantizando agilidad y cumplimiento.

Requerimientos:

Personas altamente organizadas, orientadas al detalle y al logro de resultados.

Agilidad en digitación y manejo eficiente de información.

Capacidad de seguimiento, planeación y control.

Proactividad, compromiso y excelente actitud de servicio.

Experiencia en procesos administrativos comerciales y manejo de SAP.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Especialista en expansión – Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Tiendas Ísimo busca un(a) expansionista proactivo(a), analítico(a) y con visión estratégica, apasionado(a) por identificar oportunidades, negociar espacios comerciales y hacer realidad la apertura de nuevas tiendas.

Responsabilidades:

Programar y ejecutar trabajos de campo para la captación de inmuebles comerciales.

Contactar propietarios y negociar áreas y condiciones económicas.

Analizar zonas mediante estudios de mercado y viabilidad comercial.

Investigar el desarrollo del mercado y analizar información clave para la toma de decisiones.

Revisar especificaciones técnicas e interpretar planos de los locales.

Negociar valores de arrendamiento con propietarios.

Presentar y validar locales junto con el jefe de expansión.

Consolidar documentación legal para la elaboración de contratos.

Coordinar la recepción y entrega de locales según los procesos establecidos.

Requerimientos:

Formación tecnológica o profesional en áreas administrativas, comerciales, ingeniería, arquitectura o afines.

Experiencia mínima de 2 años en el sector inmobiliario, negociación de predios, locales o espacios comerciales.

Experiencia en estudios de mercado, análisis de zonas y evaluación comercial.

Habilidades sólidas en negociación, análisis de datos y generación de informes.

Conocimiento en interpretación de planos.

Disponibilidad para viajar.

Mentalidad estratégica y orientación a resultados.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Trabajo en Bogotá sin experiencia: vacantes disponibles para diferentes perfiles

Auxiliar de enfermería – Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Como auxiliar de enfermería, será fundamental para garantizar la comodidad y seguridad de los pacientes durante procedimientos quirúrgicos de alta complejidad.

Responsabilidades:

Asistir en el cuidado integral de los pacientes en el área quirúrgica.

Colaborar con el equipo médico en la preparación y ejecución de procedimientos quirúrgicos.

Monitorear y reportar el estado de los pacientes antes durante y después de las cirugías.

Asegurar la disponibilidad y buen estado del instrumental y materiales médicos.

Requerimientos:

Título de auxiliar de enfermería o técnico auxiliar de enfermería.

Experiencia mínima de 2 años en áreas quirúrgicas.

Disponibilidad para trabajar turnos rotativos.

Conocimiento en técnicas de asepsia y antisepsia.

Habilidades en atención al paciente y manejo de situaciones críticas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista experiencia de usuario – Homecenter

Salario: A convenir

En este rol será clave impulsar y fortalecer la experiencia de usuario en los canales digitales, asegurando recorridos de compra simples, intuitivos y omnicanales.

Responsabilidades:

Diseñar interfaces y experiencias digitales centradas en el cliente.

Optimizar el journey de compra en nuestros canales online.

Analizar datos y comportamientos para proponer mejoras continuas.

Desarrollar soluciones junto a equipos de marketing, tecnología y negocio.

Medir y hacer seguimiento al desempeño de las iniciativas de experiencia.

Requerimientos:

Formación diseño gráfico, diseño industrial o ingeniería multimedia, entre otras.

Experiencia en diseño UI/UX y desarrollo web.

Manejo de herramientas como Figma, Adobe Suite y CMS.

Pensamiento analítico, foco en el detalle y orientación al cliente.

Interés por tendencias digitales y e-commerce.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

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