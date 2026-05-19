Empleo en Colombia: estas son las oportunidades destacadas de la semana

La tasa de desempleo en Colombia se ubicó en 8,8 % en marzo de 2026, el nivel más bajo registrado para este mes en las últimas dos décadas. En lo corrido del año, el promedio nacional se mantiene en 9,6 %, lo que confirma una tendencia de descenso sostenido en la desocupación.

Este comportamiento está acompañado por una oferta activa de empleo en el país, con oportunidades disponibles que reflejan el dinamismo del mercado laboral y amplían las opciones para quienes buscan trabajo.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse ingresando a este enlace y seguir los siguientes pasos:

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés. Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Social media manager – Bogotá D.C.

Empresa: Arturo Calle

Salario: A convenir

Como social media manager tendrá la misión de liderar la estrategia digital y fortalecer el posicionamiento de las marcas en entornos digitales.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 5 años.

Formación en Comunicación, Mercadeo, Publicidad o afines. Deseable: Especialización en Social Media Management o Marketing Digital.

Conocimiento en UGC (User Generated Content), IGC (Influencer Generated Content), performance y analítica digital.

¡Postúlese acá!

Terapeuta respiratorio – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Como parte de un equipo multidisciplinario, usted será un pilar fundamental en la implementación de terapias respiratorias avanzadas, contribuyendo al éxito de los tratamientos y mejorando la calidad de vida de los pacientes.

Responsabilidades:

Realizar evaluaciones detalladas de las funciones respiratorias de los pacientes.

Implementar y supervisar planes de tratamiento respiratorio personalizados.

Colaborar con el equipo médico para optimizar el cuidado del paciente.

Monitorear los signos vitales y ajustar las terapias según sea necesario.

Educar a pacientes y familiares sobre el manejo de equipos respiratorios.

Requerimientos:

Título en Terapia Respiratoria o campo relacionado.

Certificación como terapeuta respiratorio o fisioterapeuta especializado.

Experiencia mínima de 2 años en atención respiratoria en entornos hospitalarios.

Habilidades avanzadas en el uso de equipos de ventilación mecánica.

Compromiso con la atención centrada en el paciente y el trabajo en equipo.

¡Postúlese acá!

Empresas abren vacantes de temporada: así puede postularse gratis

Enfermero/a - Rionegro

Empresa: Fundación Hospitalaria San Vicente de Paul

Salario: $ 5.756.250

¿Le apasiona el cuidado humanizado y quiere aportar al bienestar de las personas en una institución de alta complejidad?

Responsabilidades:

Brindar cuidado de enfermería seguro, humanizado y de calidad a los pacientes en las modalidades de atención ambulatoria y hospitalaria, contribuyendo al bienestar, la seguridad del paciente y el cumplimiento de los lineamientos asistenciales del Hospital en Rionegro.

Profesional en Enfermería.

Registro Rethus y cursos normativos vigentes.

Requerimientos:

Mínimo 1 año de experiencia en servicios asistenciales, como enfermero/a.

Disponibilidad para laborar de manera presencial en Rionegro y en turnos rotativos.

¡Postúlese acá!

Asesor experiencia de clientes – Cali

Empress: Homecenter

Salario: A convenir

Como consultor de atención al cliente, será clave en el proceso integral de gestión de requerimientos, trabajando de la mano con la gerencia de experiencia de clientes.

Responsabilidades:

Gestionar y solucionar requerimientos de clientes incluyendo sugerencias solicitudes quejas y comentarios positivos.

Identificar el origen de los requerimientos y coordinar con las áreas involucradas para asegurar soluciones correctas y oportunas.

Analizar y reportar las causas raíz de los reclamos a la jefatura directa para preparar comités de minimización de quejas.

Apoyar a los coordinadores de experiencia de clientes en actividades de refuerzo de cultura de servicio en las tiendas.

Documentar y gestionar todos los requerimientos para garantizar respuestas contundentes y en defensa de los intereses de la compañía y de los clientes.

Requerimientos:

Título profesional en áreas relacionadas.

Experiencia previa en gestión de atención al cliente o roles similares.

Habilidad analítica para identificar y resolver problemas de manera efectiva.

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.

Proactividad y orientación a resultados.

¡Postúlese acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.