Finanzas
¿Cuándo es ilegal cobrar una cuota extraordinaria en el conjunto residencial? Ley aclara cuándo es legal el cobro
Cada administración tiene protocolos para definir las obras a realizar.
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19 de mayo de 2026 a las 5:50 p. m.
En muchos casos, las cuotas extraordinarias se pagan en junio y diciembre. Foto: Firma Crowe Co
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