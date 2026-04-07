Así está el mercado laboral en Colombia: vacantes activas en distintos sectores

La tasa de desempleo en Colombia se ubicó en 9,2 % en febrero de 2026, lo que representa una reducción de 1,1 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025 (10,3 %). Este resultado refleja una mejor dinámica en el mercado laboral, acompañada por la generación de más de 624.000 empleos en el país.

Con este comportamiento, el mercado presenta un mayor movimiento en la apertura de vacantes, abriendo nuevas posibilidades para quienes buscan ofertas laborales.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.

Antes de postularse, es clave revisar que la hoja de vida esté completa y actualizada, destacar los logros más relevantes y leer con atención los requisitos y condiciones de cada oferta para identificar las opciones que mejor se ajusten al perfil.

Las vacantes están disponibles para cualquier persona que cumpla los requisitos. Foto: Getty Images

Gerente especialista en leasing – Bucaramanga

Empresa: Banco de Occidente

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.800.000

Banco de Occidente busca un líder proactivo que impulse el crecimiento de los productos de leasing a través de la generación, estructuración y presentación de negocios en diversas zonas y segmentos.

Responsabilidades:

Generar, estructurar y presentar negocios de leasing en diversas zonas.

Aprobar y radicar propuestas de negocios eficazmente.

Impulsar el crecimiento del producto en segmentos específicos.

Colaborar estrechamente con otros equipos para el desarrollo de productos.

Mantenerse actualizado sobre tendencias del mercado y productos de leasing.

Requerimientos:

Título profesional en áreas afines.

Experiencia mínima de un año en cumplimiento de metas comerciales y estructuración de negocios.

Conocimiento sólido en productos de leasing.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Vendedor patio – Yopal

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

En este rol, será una pieza clave en el equipo de ventas, contribuyendo directamente a los objetivos de la empresa al brindar asesoramiento experto y personalizado.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes en el patio de ventas.

Demostrar profundo conocimiento de los productos y servicios.

Identificar necesidades de los clientes y ofrecer soluciones adecuadas.

Mantener el área de ventas organizada y atractiva.

Cumplir con las metas de ventas y objetivos del equipo.

Requerimientos:

Experiencia previa como vendedor de patio o en roles similares de ventas.

Excelentes habilidades de comunicación y atención al cliente.

Capacidad para trabajar en equipo y alcanzar metas de ventas.

Conocimiento en productos para el hogar y sus aplicaciones.

Actitud proactiva y orientación al cliente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Vacantes de empleo activas en Colombia: perfiles, salarios y cómo postularse

Auxiliar de odontología – Bogotá D.C.

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Como asistente dental, será una parte fundamental en las operaciones diarias, brindando apoyo a los dentistas durante los procedimientos y asegurando el flujo eficiente de pacientes en la clínica.

Responsabilidades:

Asistir a los dentistas durante los procedimientos odontológicos.

Mantener la limpieza y esterilización del área de trabajo.

Gestionar citas y registros de pacientes en la clínica dental.

Preparar y organizar el instrumental dental necesario para cada procedimiento.

Asegurar un flujo eficiente de pacientes en la clínica.

Realizar tareas administrativas básicas relacionadas con el área de odontología.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en salud oral.

Registro ReTHUS y resoluciones vigentes.

Experiencia mínima de un año como auxiliar de odontología.

Disponibilidad para trabajar en el norte o sur de Bogotá.

Habilidades organizativas y de gestión del tiempo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Especialista de relaciones laborales y recursos humanos – Bogotá D.C.

Empresa: Prosegur

Salario: $ 8.000.000 a $ 8.500.000

Esta posición será clave para fortalecer las relaciones entre la empresa, sus colaboradores y las organizaciones sindicales, garantizando el cumplimiento normativo y la prevención de riesgos legales.

Responsabilidades:

Gestionar integralmente los procesos de recursos humanos con énfasis en relaciones laborales.

Participar activamente en negociaciones colectivas, asegurando un equilibrio entre los intereses de la compañía y los colaboradores.

Liderar la relación con sindicatos y comités de trabajadores.

Representar a la empresa ante entidades de control.

Asesorar a líderes y empleados en procesos disciplinarios y sancionatorios.

Apoyar iniciativas de selección, inducción, formación, clima organizacional, desarrollo, bienestar y SST.

Elaborar reportes e indicadores laborales.

Proponer estrategias que fortalezcan el clima laboral y mitiguen riesgos legales.

Requerimientos:

Profesional en Derecho (abogado titulado).

Especialización deseable en derecho laboral, relaciones industriales o gestión del talento humano.

Experiencia mínima de 5 años en relaciones laborales, negociación sindical, derecho laboral corporativo.

Conocimientos sólidos en legislación laboral colombiana, seguridad social, negociación sindical y análisis de indicadores laborales.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista comercial - Control y gestión – Bogotá D.C.

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Este rol es clave para maximizar la rotación de inventarios y asegurar el seguimiento de campañas promocionales.

Responsabilidades:

Crear y gestionar informes comerciales detallados para la toma de decisiones.

Optimizar el inventario mediante análisis de datos precisos.

Asegurar el seguimiento de estrategias promocionales.

Colaborar con el equipo de ventas para mejorar la rotación de productos.

Implementar mejoras en la gestión de productos descontinuados.

Requerimientos:

Título profesional en ingeniería industrial, administración de empresas o afines.

Experiencia en análisis comercial y gestión de inventarios.

Conocimiento avanzado en SAP y herramientas de análisis de datos.

Habilidad para desarrollar estrategias promocionales efectivas.

Power automate.

Office 365.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

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