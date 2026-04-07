Vacantes de empleo activas en Colombia: perfiles, salarios y cómo postularse

El mercado laboral en Colombia mantiene una amplia oferta de oportunidades en distintas regiones del país, con opciones que se ajustan a diferentes niveles de experiencia y expectativas salariales. Este panorama permite a los candidatos explorar alternativas y avanzar en su búsqueda de empleo con mayor claridad.

Actualmente, hay más de 106.000 oportunidades laborales activas en todo el país, incrementando el panorama para quienes buscan dar un nuevo paso en su trayectoria profesional, con opciones disponibles en diferentes ciudades.

¿Qué perfiles se requieren?

La convocatoria está dirigida a profesionales en sectores como salud, administración, educación, ventas, ingeniería, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y aplique sin costo a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock

Psicólogo – Bogotá D.C.

Empresa: Keralty

Salario: $ 3.400.000 a $ 3.600.000

Como parte del equipo, será un agente de cambio en la vida de las personas, ofreciendo apoyo psicológico y terapéutico.

Responsabilidades:

Realizar evaluaciones psicológicas y diagnósticos clínicos.

Desarrollar e implementar planes de tratamiento individualizados.

Ofrecer terapia individual y grupal a pacientes.

Colaborar con un equipo multidisciplinario para mejorar el bienestar del paciente.

Mantener registros detallados y confidenciales de los pacientes.

Requerimientos:

Profesional en Psicología.

Especialización en psicología de la salud o psicología clínica con énfasis en salud mental (puede convalidarse con mayor experiencia).

Experiencia mínima de 2 años en psicología clínica hospitalaria.

Experiencia en psicoterapia breve con enfoque cognitivo conductual (individual y grupal).

Conocimiento en psicoeducación y aplicación de escalas.

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Especialista de expansión – Bucaramanga

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

En este rol, será un experto en crecimiento comercial, asegurando que la compañía se expanda estratégicamente al localizar y negociar espacios comerciales óptimos.

Responsabilidades:

Programar los trabajos de campo para captar inmuebles comerciales.

Contactar a propietarios para negociar valor y área.

Analizar la zona mediante estudios de mercado.

Investigar el desarrollo del mercado y analizar datos.

Revisar especificaciones técnicas de locales.

Negociar el valor de arrendamiento con propietarios.

Presentar y validar locales con el jefe de expansión.

Consolidar documentación legal para contratos.

Recibir y entregar locales según procesos definidos.

Requerimientos:

Técnico, tecnólogo o profesional en áreas administrativas, comerciales, ingenieriles, arquitectura y/ o afines.

Mínimo 2 años de experiencia en el sector inmobiliario en negociación de predios, locales, espacios comerciales, investigaciones de mercado y zonas.

Habilidades de análisis de datos, generación de informes y negociación

Disponibilidad para viajar.

Conocimiento en interpretación de planos.

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¿Busca empleo en Medellín? Hay más de 26 mil vacantes para aplicar hoy mismo

Profesional de educación – Medellín

Empresa: Corporación Parque Explora

Salario: A convenir

Como formador de educadores innovadores, será parte esencial de un equipo comprometido con la innovación educativa y el impacto directo en la capacitación de maestros.

Responsabilidades:

Diseñar programas de capacitación para maestros.

Implementar estrategias innovadoras en educación.

Evaluar el impacto de las formaciones impartidas.

Colaborar con otros educadores para mejorar prácticas docentes.

Desarrollar materiales educativos de alta calidad.

Requerimientos:

Profesional en cualquier área del conocimiento.

Experiencia mínima de 2 años en educación formal, informal o no formal, innovación educativa y metodologías para la comunidad educativa.

Experiencia preferible como formador de maestros o rol similar.

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Vendedor de patio constructor – Bogotá D.C.

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Como vendedor de patio constructor, será una pieza clave en el equipo, enfocándose en ofrecer el mejor servicio al cliente y asegurando una experiencia de compra excepcional.

Responsabilidades:

Atender a los clientes del patio constructor y ofrecer asesoramiento personalizado.

Promover y vender productos de construcción y servicios relacionados.

Mantener el área de ventas organizada y abastecida.

Desarrollar y mantener relaciones positivas con los clientes.

Colaborar con el equipo para alcanzar los objetivos de ventas mensuales.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año como vendedor de patio ejecutivo de ventas o en roles similares.

Excelentes habilidades de comunicación y atención al cliente.

Capacidad para trabajar en equipo y adaptarse a diferentes situaciones.

Conocimiento en productos de construcción y materiales es un plus.

Disponibilidad para trabajar en Cedritos.

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Analista de workforce – Medellín

Empresa: Emtelco

Salario: $ 3.086.512 a $ 3.466.952

Emtelco busca un analista de workforce con integridad y flexibilidad para gestionar eficientemente la planificación de los recursos humanos.

Responsabilidades:

Garantizar el proceso de planificación y programación de recursos humanos en diversos plazos

Utilizar herramientas actuales de WFM para dimensionar recursos

Analizar variables que impacten los niveles de servicio acordados

Requerimientos:

Profesional o tecnólogo titulado en ingeniería, estadística o afines o estudiante desde 8 semestre en adelante

Mínimo dos (2) años de experiencia en cargos como analista de workforce, que impliquen el modelamiento de datos para la construcción de pronósticos y planificación de recursos.

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