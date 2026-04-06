¿Busca empleo en Medellín? Hay más de 26 mil vacantes para aplicar hoy mismo

Medellín se ha posicionado como uno de los principales centros de generación de empleo en Colombia, impulsado por su crecimiento económico y el fortalecimiento de diferentes actividades productivas.

Este dinamismo ha favorecido la apertura constante de nuevas oportunidades laborales, consolidando a la ciudad como un punto clave para quienes buscan trabajo.

En este momento, hay más de 26.000 vacantes activas en la capital antioqueña, lo que amplía las posibilidades para personas con distintos niveles de experiencia que desean vincularse al mercado laboral o encontrar nuevas oportunidades.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse ingresando a este enlace y seguir los siguientes pasos:

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés. Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Las vacantes están disponibles para cualquier persona que cumpla los requisitos. Foto: Getty Images

Auxiliar de mercadeo

Empresa: Solla S.A

Salario: A convenir

Este rol es crucial para asegurar que los materiales estén siempre listos y disponibles para los clientes o eventos importantes.

Responsabilidades:

Gestionar y organizar el material de POP y merchandising .

. Coordinar la logística en bodega para los eventos promocionales y de mercadeo.

Mantener actualizada la base de datos de clientes y proveedores.

Colaborar en la elaboración de informes de resultados de campañas de marketing .

. Asistir en tareas administrativas y operativas del departamento de mercadeo.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en mercadeo, logística, administración o afines.

Experiencia previa de seis meses en roles similares.

Habilidad para coordinar procesos logísticos.

Conocimientos y manejo de Microsoft Office.

Conocimiento y manejo de ERP.

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Analista de data

Empresa: Casa Británica

Salario: A convenir

¿Le apasiona trabajar con datos y contribuir al éxito de una organización? ¡Únase al equipo como analista de data y marque la diferencia!

Responsabilidades:

Analizar grandes volúmenes de datos para identificar tendencias y patrones.

Desarrollar reportes y dashboards que faciliten la toma de decisiones.

que faciliten la toma de decisiones. Colaborar con diferentes departamentos para entender sus necesidades de datos.

Proponer mejoras basadas en análisis de datos para optimizar procesos.

Asegurar la calidad y disponibilidad de los datos para su análisis.

Requerimientos:

Título universitario en Ingeniería de Software, Sistemas o afines.

Experiencia mínima de tres años en roles de analista de datos o especialista en Analytics.

Habilidad para manejar bases de datos SQL y herramientas de análisis de datos.

Excelentes habilidades de comunicación para presentar hallazgos complejos de manera clara.

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Vacantes con contrato a término indefinido en Colombia: postúlese acá

Aprendiz de recursos humanos

Empresa: Essity

Salario: A convenir

Esta persona fortalecerá sus conocimientos en gestión documental, seguridad social y acompañamiento al empleado, participando activamente en actividades clave del departamento.

Responsabilidades:

Apoyar la lista de chequeo y documentación de ingresos.

Apoyar lista de chequeo, documentación de retiro y retiro de ARL.

Apoyo en la relación de documentos para archivo en hojas de vida del empleado.

Acompañamiento y capacitación en el manejo de los kioskos.

Apoyo en afiliaciones de seguridad social a los empleados nuevos.

Requerimientos:

Estudiante de Técnico o Tecnólogo en Gestión Humana, Talento Humano, Administración o programas afines que pueda firmar contrato de aprendizaje.

Manejo básico de herramientas ofimáticas.

Buenas habilidades de comunicación y servicio.

Organización y atención al detalle.

Confidencialidad en el manejo de la información.

Trabajo en equipo.

Actitud proactiva y disposición para aprender.

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Social media manager y content creator

Empresa: CANTAGIRONE S.A.S.

Salario: A convenir

Se busca un profesional estratégico y estético que, a través de contenido innovador, posicione la marca y genere impacto real en la industria.

Responsabilidades:

Diseñar y ejecutar estrategias de contenido en redes sociales.

Crear contenido visual y escrito que refuerce la imagen de la marca.

Analizar métricas de rendimiento y ajustar tácticas según resultados.

Colaborar con equipos de marketing para alinear campañas digitales.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 años como social media manager o gerente de redes sociales.

Conocimiento avanzado en creación de contenido digital.

Habilidad para analizar y reportar métricas de redes sociales.

Capacidad para trabajar en equipo y gestionar múltiples proyectos.

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Administrador/a de tienda

Empresa: Lili Pink

Salario: $ 2.700.000 a $ 3.500.000

Como parte del equipo, será el catalizador que garantice el funcionamiento eficiente del punto de venta, asegurando una operación fluida y contribuyendo directamente al crecimiento de la empresa.

Responsabilidades:

Gestionar la operación diaria de la tienda.

Asegurar el cumplimiento de las metas de ventas.

Supervisar el inventario y los pedidos de mercancía.

Capacitar y liderar al equipo de ventas.

Mantener un alto nivel de satisfacción del cliente.

Requerimientos:

Experiencia mínima de un año como administrador de tienda o en roles similares.

Conocimiento en técnicas de ventas y atención al cliente.

Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.

Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y bajo presión.

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.

¡Aplique acá!

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