Hay más de 135 mil vacantes de empleo en Colombia: postúlese gratis aquí

Según un informe reciente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para marzo de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue de 8,8 %, lo que representó una disminución de 0,8 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025, cuando se ubicó en 9,6 %.

En medio de este contexto, el país registra más de 135.000 vacantes de empleo activas, reflejando una dinámica laboral con oportunidades disponibles en distintas regiones y para perfiles con diferentes niveles de experiencia.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como ventas, salud, comunicación y recursos humanos, entre otras. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es 100% gratuito y virtual.

Gran convocatoria laboral abierta. Foto: Getty Images

Coordinador de ventas – Cali

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

¿Le apasiona coordinar equipos de ventas y crear experiencias de compra que marquen la diferencia? Esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Coordinar y supervisar las actividades diarias del equipo de ventas.

Organizar y enfocar a los vendedores para maximizar el rendimiento comercial.

Asegurar el cumplimiento de los lineamientos y estrategias comerciales establecidas.

Monitorear y analizar indicadores clave de desempeño del área de ventas.

Fomentar un ambiente de trabajo colaborativo y orientado a resultados.

Implementar mejoras en los procesos de ventas y atención al cliente.

Gestionar la venta de proyectos y asegurar una atención oportuna y de calidad.

Requerimientos:

Experiencia en coordinación o supervisión de equipos comerciales.

Conocimiento y manejo de herramientas CRM y Excel.

Capacidad para gestionar procesos comerciales y asegurar el cumplimiento de objetivos.

Habilidades de liderazgo y comunicación para guiar al equipo de ventas.

Enfoque en la creación de una excelente experiencia de compra para el cliente.

Orientación a resultados y mejora continua de la efectividad del equipo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Enfermero/a – Rionegro

Empresa: Fundación Hospitalaria San Vicente De Paul

Salario: $ 5.756.250

Su misión será brindar cuidado de enfermería seguro, humanizado y de calidad a los pacientes en las modalidades de atención ambulatoria y hospitalaria, contribuyendo al bienestar, la seguridad del paciente y el cumplimiento de los lineamientos asistenciales del Hospital en Rionegro.

Requerimientos:

Profesional en enfermería.

Registro ReTHUS y cursos normativos vigentes.

Mínimo 1 año de experiencia en servicios asistenciales, como enfermero/a.

Disponibilidad para laborar de manera presencial en Rionegro y en turnos rotativos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ofertas laborales en Medellín: estas son las vacantes destacadas hoy

Productor(a) de contenido audiovisual – Bogotá D.C.

Empresa: Universidad de Los Andes

Salario: A convenir

¿Le apasiona contar historias a través del video y crear contenidos que conecten, inspiren y comuniquen? La Universidad de Los Andes busca a alguien que combine técnica, creatividad y narrativa para crear contenido con propósito e impacto.

Responsabilidades:

Liderar de punta a punta los proyectos audiovisuales, estructurando y ejecutando su preproducción, producción y posproducción, garantizando calidad en cada entrega.

Gestionar y potenciar el canal de YouTube de la Facultad, asegurando contenido relevante, organizado y alineado con la estrategia de comunicaciones.

Diseñar piezas gráficas animadas que fortalezcan la identidad visual de la Facultad.

Coordinar y ejecutar servicios de streaming en vivo, garantizando transmisión simultánea y de alta calidad en redes como Facebook, YouTube e Instagram.

Organizar y mantener actualizado el repositorio audiovisual, asegurando fácil acceso al material para consulta, uso institucional y memoria documental.

Elaborar informes de gestión de proyectos audiovisuales, incluyendo seguimiento, avance y métricas clave.

Velar por el uso adecuado, mantenimiento y correcto funcionamiento de los equipos audiovisuales, cumpliendo con los protocolos establecidos.

Apoyar otras responsabilidades asignadas por el líder del área, alineadas con los procesos y objetivos del equipo.

Requerimientos:

Profesional en Producción Audiovisual, Comunicación, Diseño, Arte o áreas afines, con al menos 3 años de experiencia en preproducción, producción y posproducción de contenidos audiovisuales.

Experiencia en conceptualización y guionización de contenidos con enfoque narrativo y estratégico, producción audiovisual en distintos escenarios, edición de video con criterio narrativo.

Disponibilidad para acompañar y cubrir eventos institucionales, apoyar proyectos de investigación y realizar desplazamientos fuera de la ciudad cuando sea requerido.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Customer success – Barranquilla

Empresa: Magneto Global

Salario: A convenir

En este rol de customer success va a ser la persona clave para que cada implementación logre resultados reales en la organización.

Responsabilidades:

Gestionar y mantener relaciones sólidas y a largo plazo con una cartera de clientes corporativos.

Asegurar la implementación exitosa y la adopción efectiva de nuestras soluciones.

Acompañar a los clientes en la optimización de sus procesos de talento humano y gestión organizacional.

Identificar proactivamente oportunidades de upselling y asegurar renovaciones de contratos.

Actuar como el principal punto de contacto y voz del cliente dentro de la organización.

Proporcionar capacitación y soporte continuo para maximizar el uso de la plataforma.

Monitorear la salud del cliente y desarrollar planes de acción para mitigar riesgos.

Recopilar feedback del cliente para informar el desarrollo de productos y servicios.

Colaborar con los equipos de ventas producto y soporte para ofrecer una experiencia de cliente integral.

Requerimientos:

Profesional en Administración de negocios, Ingeniería Industrial, Psicología o afines.

Experiencia de 2 años en roles de customer success o similar preferiblemente en el sector de software o tecnología o conocimiento sólido de plataformas HCM y/o ERP y experiencia trabajando con software de gestión de talento humano.

Deseable familiaridad con herramientas de CRM.

Habilidades de comunicación y capacidad para construir y mantener relaciones sólidas con clientes.

Habilidad para entender las necesidades del negocio del cliente y traducirlas en soluciones efectivas.

Experiencia en la gestión de proyectos y seguimiento de implementaciones.

Comprensión de los procesos de recursos humanos y estructuras organizacionales.

Experiencia con herramientas de videoconferencia para la comunicación remota.

Orientación a resultados, proactividad y capacidad para trabajar de forma autónoma.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

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