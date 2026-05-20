Hay más de 135 mil vacantes de empleo en Colombia: postúlese gratis aquí

Según un informe reciente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para marzo de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue de 8,8 %, lo que representó una disminución de 0,8 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025, cuando se ubicó en 9,6 %.
En medio de este contexto, el país registra más de 135.000 vacantes de empleo activas, reflejando una dinámica laboral con oportunidades disponibles en distintas regiones y para perfiles con diferentes niveles de experiencia.
¿Qué cargos se están requiriendo?
La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como ventas, salud, comunicación y recursos humanos, entre otras. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es 100% gratuito y virtual.
Coordinador de ventas – Cali
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
¿Le apasiona coordinar equipos de ventas y crear experiencias de compra que marquen la diferencia? Esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Coordinar y supervisar las actividades diarias del equipo de ventas.
- Organizar y enfocar a los vendedores para maximizar el rendimiento comercial.
- Asegurar el cumplimiento de los lineamientos y estrategias comerciales establecidas.
- Monitorear y analizar indicadores clave de desempeño del área de ventas.
- Fomentar un ambiente de trabajo colaborativo y orientado a resultados.
- Implementar mejoras en los procesos de ventas y atención al cliente.
- Gestionar la venta de proyectos y asegurar una atención oportuna y de calidad.
Requerimientos:
- Experiencia en coordinación o supervisión de equipos comerciales.
- Conocimiento y manejo de herramientas CRM y Excel.
- Capacidad para gestionar procesos comerciales y asegurar el cumplimiento de objetivos.
- Habilidades de liderazgo y comunicación para guiar al equipo de ventas.
- Enfoque en la creación de una excelente experiencia de compra para el cliente.
- Orientación a resultados y mejora continua de la efectividad del equipo.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Enfermero/a – Rionegro
Empresa: Fundación Hospitalaria San Vicente De Paul
Salario: $ 5.756.250
Su misión será brindar cuidado de enfermería seguro, humanizado y de calidad a los pacientes en las modalidades de atención ambulatoria y hospitalaria, contribuyendo al bienestar, la seguridad del paciente y el cumplimiento de los lineamientos asistenciales del Hospital en Rionegro.
Requerimientos:
- Profesional en enfermería.
- Registro ReTHUS y cursos normativos vigentes.
- Mínimo 1 año de experiencia en servicios asistenciales, como enfermero/a.
- Disponibilidad para laborar de manera presencial en Rionegro y en turnos rotativos.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Productor(a) de contenido audiovisual – Bogotá D.C.
Empresa: Universidad de Los Andes
Salario: A convenir
¿Le apasiona contar historias a través del video y crear contenidos que conecten, inspiren y comuniquen? La Universidad de Los Andes busca a alguien que combine técnica, creatividad y narrativa para crear contenido con propósito e impacto.
Responsabilidades:
- Liderar de punta a punta los proyectos audiovisuales, estructurando y ejecutando su preproducción, producción y posproducción, garantizando calidad en cada entrega.
- Gestionar y potenciar el canal de YouTube de la Facultad, asegurando contenido relevante, organizado y alineado con la estrategia de comunicaciones.
- Diseñar piezas gráficas animadas que fortalezcan la identidad visual de la Facultad.
- Coordinar y ejecutar servicios de streaming en vivo, garantizando transmisión simultánea y de alta calidad en redes como Facebook, YouTube e Instagram.
- Organizar y mantener actualizado el repositorio audiovisual, asegurando fácil acceso al material para consulta, uso institucional y memoria documental.
- Elaborar informes de gestión de proyectos audiovisuales, incluyendo seguimiento, avance y métricas clave.
- Velar por el uso adecuado, mantenimiento y correcto funcionamiento de los equipos audiovisuales, cumpliendo con los protocolos establecidos.
- Apoyar otras responsabilidades asignadas por el líder del área, alineadas con los procesos y objetivos del equipo.
Requerimientos:
- Profesional en Producción Audiovisual, Comunicación, Diseño, Arte o áreas afines, con al menos 3 años de experiencia en preproducción, producción y posproducción de contenidos audiovisuales.
- Experiencia en conceptualización y guionización de contenidos con enfoque narrativo y estratégico, producción audiovisual en distintos escenarios, edición de video con criterio narrativo.
- Disponibilidad para acompañar y cubrir eventos institucionales, apoyar proyectos de investigación y realizar desplazamientos fuera de la ciudad cuando sea requerido.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Customer success – Barranquilla
Empresa: Magneto Global
Salario: A convenir
En este rol de customer success va a ser la persona clave para que cada implementación logre resultados reales en la organización.
Responsabilidades:
- Gestionar y mantener relaciones sólidas y a largo plazo con una cartera de clientes corporativos.
- Asegurar la implementación exitosa y la adopción efectiva de nuestras soluciones.
- Acompañar a los clientes en la optimización de sus procesos de talento humano y gestión organizacional.
- Identificar proactivamente oportunidades de upselling y asegurar renovaciones de contratos.
- Actuar como el principal punto de contacto y voz del cliente dentro de la organización.
- Proporcionar capacitación y soporte continuo para maximizar el uso de la plataforma.
- Monitorear la salud del cliente y desarrollar planes de acción para mitigar riesgos.
- Recopilar feedback del cliente para informar el desarrollo de productos y servicios.
- Colaborar con los equipos de ventas producto y soporte para ofrecer una experiencia de cliente integral.
Requerimientos:
- Profesional en Administración de negocios, Ingeniería Industrial, Psicología o afines.
- Experiencia de 2 años en roles de customer success o similar preferiblemente en el sector de software o tecnología o conocimiento sólido de plataformas HCM y/o ERP y experiencia trabajando con software de gestión de talento humano.
- Deseable familiaridad con herramientas de CRM.
- Habilidades de comunicación y capacidad para construir y mantener relaciones sólidas con clientes.
- Habilidad para entender las necesidades del negocio del cliente y traducirlas en soluciones efectivas.
- Experiencia en la gestión de proyectos y seguimiento de implementaciones.
- Comprensión de los procesos de recursos humanos y estructuras organizacionales.
- Experiencia con herramientas de videoconferencia para la comunicación remota.
- Orientación a resultados, proactividad y capacidad para trabajar de forma autónoma.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
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