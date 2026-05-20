¿Es auxiliar de enfermería? Múltiples empresas están contratando hoy

La labor de los auxiliares de enfermería es fundamental dentro de los servicios de salud, ya que contribuye directamente al cuidado, acompañamiento y bienestar de los pacientes. Su trabajo resulta clave en la atención diaria y en el apoyo a distintos procesos asistenciales, lo que mantiene una alta demanda de este tipo de talento.

Esta demanda también se refleja en la apertura de nuevas vacantes de empleo en distintas regiones del país, aumentando las oportunidades laborales para cuentan con esta formación.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las ofertas haciendo clic aquí. El proceso es 100 % gratuito y virtual.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Europa Press via Getty Images

Auxiliar de enfermería hospitalización – Barranquilla

Salario: $ 1.842.000

Como Técnico en enfermería, será responsable de tomar y registrar signos vitales, preparar un entorno seguro y limpio, y administrar medicamentos bajo supervisión.

Responsabilidades:

Brindar asistencia en la higiene personal del paciente.

Asistir en la alimentación y movilización del paciente.

Tomar y registrar signos vitales.

Preparar y mantener un entorno limpio y seguro.

Administrar medicamentos bajo supervisión.

Requerimientos:

Técnico en auxiliar de enfermería.

1 año de experiencia en hospitalización.

Esquema de vacunación.

Cursos BLS - Violencia sexual- Agente químico

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Auxiliar de enfermería consulta externa y vacunación – Cali

Empresa: Sura Colombia

Salario: $ 2.606.858

Si te apasiona el cuidado de las personas, la vacunación y el trabajo integral en consulta externa, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Brindar atención asistencial y administrativa en los diferentes servicios de Consulta Externa.

Preparar, aplicar y registrar biológicos conforme a los lineamientos técnicos, normativos y de seguridad establecidos, asegurando la correcta trazabilidad en los sistemas de información.

Validar información clínica y de vacunación en aplicativos institucionales (IPSA y PAIWEB 2.0), evitando sobrevacunación y garantizando la calidad del registro.

Educar al usuario y su familia sobre cuidados postatención, signos de alarma, esquemas de vacunación y seguimiento en programas de promoción y prevención.

Apoyar actividades de seguimiento telefónico, demanda inducida, control de pacientes crónicos y apoyo a la gestión clínica del médico de familia, según indicación.

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Trabajo sí hay en Bogotá: más de 70.000 vacantes disponibles esta semana

Auxiliar de enfermería – Medellín

Empresa: Universidad de San Buenaventura

Salario: A convenir

Se requiere auxiliar de enfermería para apoyo asistencial, promoción y prevención en salud y atención de primeros auxilios en la comunidad universitaria de la Universidad de San Buenaventura, seccional Medellín.

Responsabilidades:

Brindar atención de primeros auxilios a la comunidad universitaria según sea necesario.

Apoyar en la ejecución de programas de promoción y prevención en salud dirigidos a estudiantes y personal.

Colaborar en la implementación y seguimiento del plan de emergencias institucional.

Asistir en actividades de salud ocupacional y bienestar universitario.

Realizar seguimiento a casos que requieran atención primaria en salud.

Mantener registros actualizados de las atenciones y actividades realizadas.

Participar en comités y capacitaciones relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo.

Requerimientos:

Título de técnico laboral por competencias en auxiliar de enfermería o afín.

Experiencia de al menos 6 meses en roles asistenciales en salud, preferiblemente en entornos educativos o de atención primaria.

Certificación vigente en primeros auxilios.

Conocimiento y aplicación de protocolos de promoción y prevención en salud.

Familiaridad con normativas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Capacidad para ejecutar planes de emergencia y atención prehospitalaria básica.

Habilidades en atención humanizada y orientación al bienestar del usuario.

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Auxiliar de enfermería de cirugía – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: $ 2.500.000

Compensar busca profesionales apasionados por la salud y el bienestar, interesados en brindar soporte asistencial eficiente en salas de cirugía.

Responsabilidades:

Brindar soporte asistencial en salas de cirugía.

Cumplir con los protocolos y guías clínicas establecidas.

Coordinar programación de cirugías.

Colaborar con el equipo médico durante procedimientos quirúrgicos.

Requerimientos:

Técnico en auxiliar de enfermería certificado en competencias laborales.

6 meses de experiencia en salas de cirugía o programación de cirugías.

Curso vigente de BLS.

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Auxiliar de enfermería – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Como auxiliar de enfermería, será fundamental para garantizar la comodidad y seguridad de los pacientes durante procedimientos quirúrgicos de alta complejidad.

Responsabilidades:

Asistir en el cuidado integral de los pacientes en el área quirúrgica.

Colaborar con el equipo médico en la preparación y ejecución de procedimientos quirúrgicos.

Monitorear y reportar el estado de los pacientes antes, durante y después de las cirugías.

Asegurar la disponibilidad y buen estado del instrumental y materiales médicos.

Requerimientos:

Título de auxiliar de enfermería o técnico auxiliar de enfermería.

Experiencia mínima de 2 años en áreas quirúrgicas.

Disponibilidad para trabajar turnos rotativos.

Conocimiento en técnicas de asepsia y antisepsia.

Habilidades en atención al paciente y manejo de situaciones críticas.

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