¿Es auxiliar de enfermería? Conozca las vacantes disponibles en Colombia

Los auxiliares de enfermería tienen un papel fundamental dentro del sistema de salud, ya que participan activamente en la atención, el acompañamiento y el cuidado de los pacientes en distintos momentos de su proceso médico. Su rol es clave para garantizar servicios oportunos y de calidad en diferentes instituciones del país.

Debido a la importancia de esta labor, diversas organizaciones mantienen convocatorias abiertas en varias regiones de Colombia. Actualmente, hay más de 700 vacantes disponibles en todo el territorio nacional, lo que genera oportunidades para quienes desean fortalecer su trayectoria y aportar sus conocimientos en un sector esencial para el bienestar de la población.

¿Cómo aplicar?

Si desea conocer todas las oportunidades, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas.

Postulaciones abiertas sin costo. Foto: Getty Images

Auxiliar de enfermería – Bogotá

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Como auxiliar de enfermería, será fundamental para garantizar la comodidad y seguridad de los pacientes durante procedimientos quirúrgicos de alta complejidad.

Responsabilidades:

Asistir en el cuidado integral de los pacientes en el área quirúrgica.

Colaborar con el equipo médico en la preparación y ejecución de procedimientos quirúrgicos.

Monitorear y reportar el estado de los pacientes antes, durante y después de las cirugías.

Asegurar la disponibilidad y buen estado del instrumental y materiales médicos.

Requerimientos:

Título de auxiliar de enfermería o técnico auxiliar de enfermería.

Experiencia mínima de 2 años en áreas quirúrgicas.

Disponibilidad para trabajar turnos rotativos.

Conocimiento en técnicas de asepsia y antisepsia.

Habilidades en atención al paciente y manejo de situaciones críticas.

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Auxiliar de enfermería en imágenes diagnósticas – Medellín

Empresa: Grupo ICOR

Salario: $ 2.450.000

Como asistente de enfermería en diagnósticos por imágenes, será el enlace crucial entre el equipo médico y los pacientes, contribuyendo significativamente a la precisión de los diagnósticos y al bienestar general.

Responsabilidades:

Asistir en la preparación de pacientes para procedimientos de diagnóstico por imágenes.

Garantizar la correcta aplicación de protocolos de bioseguridad.

Colaborar con el equipo médico para asegurar un flujo de trabajo eficiente.

Manejar equipos de imágenes diagnósticas bajo supervisión adecuada.

Registrar y reportar resultados de procedimientos a los médicos tratantes.

Requerimientos:

Certificación como auxiliar de enfermería en imágenes diagnósticas o equivalente.

Experiencia mínima de 1 año en el área de diagnóstico por imágenes.

Conocimientos en protocolos de bioseguridad en el sector salud.

Habilidades interpersonales para el trato con pacientes y equipo médico.

Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y bajo presión.

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Trabajo sí hay en el sector salud: revise las vacantes activas

Auxiliar de enfermería tomografía/resonancia – Barranquilla

Empresa: Sura Colombia

Salario: $ 2.606.858

El propósito del rol es apoyar de manera colaborativa el cuidado de la salud de personas, familias, grupos y comunidades, brindando al paciente la prestación del servicio de manera integral.

Responsabilidades:

Canalización de pacientes.

Posicionamiento del paciente en el resonador.

Posicionamiento del paciente en el tomógrafo.

Realización de anotaciones de enfermería.

Requerimientos:

Auxiliar de enfermería graduado/a.

ReTHUS vigente como auxiliar de enfermería.

Experiencia en servicios de resonancia-tomografía.

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Auxiliar de enfermería UCI – Armenia

Empresa: Zentria

Salario: A convenir

En este rol contribuirá al cuidado integral de pacientes en estado crítico, garantizando atención humanizada, segura y confidencial.

Responsabilidades:

Brindar cuidado básico e integral al paciente en estado crítico bajo supervisión del profesional de enfermería.

Apoyar en la monitorización continua de signos vitales y reportar cambios oportunamente.

Asistir en procedimientos propios de la UCI según indicación del personal profesional.

Garantizar el cumplimiento de protocolos de bioseguridad y seguridad del paciente.

Realizar higiene, confort y movilización del paciente según su condición clínica.

Apoyar en el manejo y organización de equipos biomédicos e insumos.

Registrar oportunamente la información requerida en la historia clínica.

Mantener la confidencialidad y trato humanizado hacia el paciente y su familia.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses en servicios de UCI o áreas de cuidado crítico.

Técnico en auxiliar de enfermería.

Registro vigente y cursos obligatorios actualizados (según normatividad vigente).

Conocimientos en protocolos de seguridad del paciente y bioseguridad.

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Auxiliar de enfermería vacunación – Medellín

Empresa: Sura Colombia

Salario: $ 2.606.858

El propósito del rol es apoyar de manera colaborativa el cuidado de la salud de personas, familias, grupos y comunidades, brindando al paciente la prestación del servicio de manera integral.

Responsabilidades:

Administración de inmunobiológicos de manera segura y conforme a los lineamientos establecidos.

Registro oportuno y completo de cada proceso de vacunación en las plataformas correspondientes.

Atención y orientación al usuario en las inquietudes respecto al proceso de vacunación.

Requerimientos:

Auxiliar de enfermería graduado/a.

ReTHUS vigente como auxiliar de enfermería.

Curso de Administración de Inmunobiológicos del SENA (Nivel intermedio o avanzado).

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