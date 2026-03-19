Trabajo sí hay en el sector salud: revise las vacantes activas

El sector salud es uno de los pilares del sistema de atención en el país y reúne al personal encargado de garantizar el cuidado, la prevención y el tratamiento de millones de personas. Su funcionamiento depende de equipos de trabajo que respondan a las necesidades de los pacientes y mantengan en marcha los servicios médicos.
Es por eso, que, en diferentes regiones del país, se han abierto cerca de 4.000 oportunidades laborales dirigidas a personas con varios perfiles interesadas en vincularse a este campo.
¿Cómo aplicar?
Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las ofertas haciendo clic aquí. El proceso es 100 % gratuito y virtual.
A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.
Auxiliar de farmacia – Bogotá
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: A convenir
Como auxiliar de farmacia ambulatoria, desempeñará un papel esencial en el equipo de salud, garantizando que los pacientes reciban los medicamentos correctos a tiempo.
Responsabilidades:
- Distribuir medicamentos de acuerdo con las prescripciones médicas.
- Llevar un registro preciso de medicaciones entregadas y stocks.
- Asistir a los farmacéuticos en la preparación de medicamentos.
- Proveer información básica sobre el uso de medicamentos a los pacientes.
Requerimientos:
- Título de técnico en servicios farmacéuticos o farmacia ambulatoria o similar.
- Experiencia mínima de 1 año en el área.
- Conocimiento en manejo de inventarios farmacéuticos.
- Habilidades de comunicación efectiva con pacientes y colegas.
- Horarios son turnos rotativos, es importante contar con disponibilidad de tiempo y exclusividad con la institución.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Analista de seguridad y salud en el trabajo – Medellín
Empresa: Casa Britanica
Salario: $ 2.500.000
Como parte integral del equipo, el analista de seguridad y salud en el trabajo trabajará en estrecha colaboración con varias áreas de la organización para implementar políticas efectivas de seguridad.
Responsabilidades:
- Implementar programas de seguridad y salud laboral.
- Realizar auditorías internas de seguridad.
- Investigar incidentes y accidentes para determinar sus causas.
- Desarrollar capacitaciones sobre prevención de riesgos.
- Asegurar el cumplimiento de normativas de seguridad y salud.
Requerimientos:
- Título en Seguridad y Salud en el Trabajo o afines.
- Experiencia mínima de 6 meses como analista de seguridad y salud en el trabajo o cargos similares.
- Conocimiento en legislación de seguridad laboral.
- Habilidades en investigación de accidentes y análisis de riesgos.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Auxiliar de enfermería – Pereira
Empresa: Confidencial
Salario: A convenir
En este rol tendrá la oportunidad de contribuir al bienestar del paciente asegurando su seguridad y confidencialidad durante el proceso quirúrgico.
Responsabilidades:
- Garantizar el traslado seguro y adecuado del paciente entre sala de preparación quirófano y sala de cuidados postquirúrgicos.
- Preparar y monitorear al paciente en el quirófano participando en la lista de chequeo de seguridad quirúrgica.
- Gestionar correctamente las muestras para análisis patológico cuando sea necesario.
Requerimientos:
- Experiencia de 6 meses en servicios de cirugía.
- Técnico en auxiliar de enfermería.
- Habilidades en trabajo en equipo comunicación efectiva vocación de servicio responsabilidad y proactividad.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Médico general – Santa Marta
Empresa: Zentria
Salario: $ 4.043.000
Como médico en el área de hospitalización, será parte de un equipo comprometido con la salud y el bienestar de quienes necesitan atención inmediata.
Responsabilidades:
- Brindar atención médica en el servicio de urgencias.
- Evaluar y tratar a los pacientes con rapidez y precisión.
- Colaborar con el equipo médico para garantizar una atención integral.
- Documentar correctamente cada caso atendido.
- Participar en la mejora continua de los procesos de atención.
Requerimientos:
- Título profesional en medicina.
- Experiencia mínima de un año en hospitalización.
- Registro vigente en ReTHUS.
- Habilidad para trabajar bajo presión.
- Excelentes habilidades de comunicación.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Tecnólogo en imágenes diagnósticas – Bogotá
Empresa: Keralty
Salario: A convenir
El rol de tecnólogo en imágenes diagnósticas es crucial en el equipo, ya que será responsable de realizar estudios de resonancia magnética, contribuyendo a diagnósticos precisos y a un servicio humanizado que priorice el bienestar de los pacientes.
Responsabilidades:
- Realizar estudios de resonancia magnética.
- Garantizar un servicio humanizado a todos los pacientes.
- Colaborar con el equipo médico en la interpretación de imágenes.
Requerimientos:
- Título en tecnología de imágenes diagnósticas o equivalente.
- Experiencia mínima de 2 años en resonancia.
- Habilidades interpersonales y de atención al cliente.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.