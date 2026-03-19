Trabajo sí hay en el sector salud: revise las vacantes activas

El sector salud es uno de los pilares del sistema de atención en el país y reúne al personal encargado de garantizar el cuidado, la prevención y el tratamiento de millones de personas. Su funcionamiento depende de equipos de trabajo que respondan a las necesidades de los pacientes y mantengan en marcha los servicios médicos.

Es por eso, que, en diferentes regiones del país, se han abierto cerca de 4.000 oportunidades laborales dirigidas a personas con varios perfiles interesadas en vincularse a este campo.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las ofertas haciendo clic aquí. El proceso es 100 % gratuito y virtual.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Auxiliar de farmacia – Bogotá

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Como auxiliar de farmacia ambulatoria, desempeñará un papel esencial en el equipo de salud, garantizando que los pacientes reciban los medicamentos correctos a tiempo.

Responsabilidades:

Distribuir medicamentos de acuerdo con las prescripciones médicas.

Llevar un registro preciso de medicaciones entregadas y stocks .

. Asistir a los farmacéuticos en la preparación de medicamentos.

Proveer información básica sobre el uso de medicamentos a los pacientes.

Requerimientos:

Título de técnico en servicios farmacéuticos o farmacia ambulatoria o similar.

Experiencia mínima de 1 año en el área.

Conocimiento en manejo de inventarios farmacéuticos.

Habilidades de comunicación efectiva con pacientes y colegas.

Horarios son turnos rotativos, es importante contar con disponibilidad de tiempo y exclusividad con la institución.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Analista de seguridad y salud en el trabajo – Medellín

Empresa: Casa Britanica

Salario: $ 2.500.000

Como parte integral del equipo, el analista de seguridad y salud en el trabajo trabajará en estrecha colaboración con varias áreas de la organización para implementar políticas efectivas de seguridad.

Responsabilidades:

Implementar programas de seguridad y salud laboral.

Realizar auditorías internas de seguridad.

Investigar incidentes y accidentes para determinar sus causas.

Desarrollar capacitaciones sobre prevención de riesgos.

Asegurar el cumplimiento de normativas de seguridad y salud.

Requerimientos:

Título en Seguridad y Salud en el Trabajo o afines.

Experiencia mínima de 6 meses como analista de seguridad y salud en el trabajo o cargos similares.

Conocimiento en legislación de seguridad laboral.

Habilidades en investigación de accidentes y análisis de riesgos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Vacantes con contratación inmediata en Colombia: así puede aplicar

Auxiliar de enfermería – Pereira

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

En este rol tendrá la oportunidad de contribuir al bienestar del paciente asegurando su seguridad y confidencialidad durante el proceso quirúrgico.

Responsabilidades:

Garantizar el traslado seguro y adecuado del paciente entre sala de preparación quirófano y sala de cuidados postquirúrgicos.

Preparar y monitorear al paciente en el quirófano participando en la lista de chequeo de seguridad quirúrgica.

Gestionar correctamente las muestras para análisis patológico cuando sea necesario.

Requerimientos:

Experiencia de 6 meses en servicios de cirugía.

Técnico en auxiliar de enfermería.

Habilidades en trabajo en equipo comunicación efectiva vocación de servicio responsabilidad y proactividad.

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Médico general – Santa Marta

Empresa: Zentria

Salario: $ 4.043.000

Como médico en el área de hospitalización, será parte de un equipo comprometido con la salud y el bienestar de quienes necesitan atención inmediata.

Responsabilidades:

Brindar atención médica en el servicio de urgencias.

Evaluar y tratar a los pacientes con rapidez y precisión.

Colaborar con el equipo médico para garantizar una atención integral.

Documentar correctamente cada caso atendido.

Participar en la mejora continua de los procesos de atención.

Requerimientos:

Título profesional en medicina.

Experiencia mínima de un año en hospitalización.

Registro vigente en ReTHUS.

Habilidad para trabajar bajo presión.

Excelentes habilidades de comunicación.

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Tecnólogo en imágenes diagnósticas – Bogotá

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

El rol de tecnólogo en imágenes diagnósticas es crucial en el equipo, ya que será responsable de realizar estudios de resonancia magnética, contribuyendo a diagnósticos precisos y a un servicio humanizado que priorice el bienestar de los pacientes.

Responsabilidades:

Realizar estudios de resonancia magnética.

Garantizar un servicio humanizado a todos los pacientes.

Colaborar con el equipo médico en la interpretación de imágenes.

Requerimientos:

Título en tecnología de imágenes diagnósticas o equivalente.

Experiencia mínima de 2 años en resonancia.

Habilidades interpersonales y de atención al cliente.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

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