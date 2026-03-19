EMPLEO

Trabajo sí hay en el sector salud: revise las vacantes activas

Postulaciones abiertas sin costo.

GoogleSiga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas

Juliana Flórez

Juliana Flórez

19 de marzo de 2026, 5:11 p. m.
Gran convocatoria laboral abierta.
Gran convocatoria laboral abierta. Foto: Getty Images

El sector salud es uno de los pilares del sistema de atención en el país y reúne al personal encargado de garantizar el cuidado, la prevención y el tratamiento de millones de personas. Su funcionamiento depende de equipos de trabajo que respondan a las necesidades de los pacientes y mantengan en marcha los servicios médicos.

Es por eso, que, en diferentes regiones del país, se han abierto cerca de 4.000 oportunidades laborales dirigidas a personas con varios perfiles interesadas en vincularse a este campo.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las ofertas haciendo clic aquí. El proceso es 100 % gratuito y virtual.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.

Finanzas

Oportunidades de empleo para abogados: así puede aplicar

Finanzas

Vacantes de trabajo remoto: conozca las oportunidades activas

Finanzas

Empleo en Barranquilla: más de 17.000 vacantes disponibles esta semana

Finanzas

Trabajo sí hay en Colombia: más de 113 mil ofertas activas en marzo

Finanzas

Bogotá: hay más de 70.000 vacantes activas esta semana, postúlese acá

Consumo inteligente

Pilas con el bolsillo: las 3 deudas que podrían estar impactando su salario durante el mes de marzo

Finanzas

Empleo para auxiliares administrativos: estas son las ofertas destacadas de la semana

Finanzas

Vacantes con contratación inmediata en Colombia: así puede aplicar

Finanzas

Vacantes de empleo en Cartagena: conozca cómo postularse

Nueva EPS busca talento médico: vacante de médico auditor regional en Bogotá.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Auxiliar de farmacia – Bogotá

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Como auxiliar de farmacia ambulatoria, desempeñará un papel esencial en el equipo de salud, garantizando que los pacientes reciban los medicamentos correctos a tiempo.

Responsabilidades:

  • Distribuir medicamentos de acuerdo con las prescripciones médicas.
  • Llevar un registro preciso de medicaciones entregadas y stocks.
  • Asistir a los farmacéuticos en la preparación de medicamentos.
  • Proveer información básica sobre el uso de medicamentos a los pacientes.

Requerimientos:

  • Título de técnico en servicios farmacéuticos o farmacia ambulatoria o similar.
  • Experiencia mínima de 1 año en el área.
  • Conocimiento en manejo de inventarios farmacéuticos.
  • Habilidades de comunicación efectiva con pacientes y colegas.
  • Horarios son turnos rotativos, es importante contar con disponibilidad de tiempo y exclusividad con la institución.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Analista de seguridad y salud en el trabajo – Medellín

Empresa: Casa Britanica

Salario: $ 2.500.000

Como parte integral del equipo, el analista de seguridad y salud en el trabajo trabajará en estrecha colaboración con varias áreas de la organización para implementar políticas efectivas de seguridad.

Responsabilidades:

  • Implementar programas de seguridad y salud laboral.
  • Realizar auditorías internas de seguridad.
  • Investigar incidentes y accidentes para determinar sus causas.
  • Desarrollar capacitaciones sobre prevención de riesgos.
  • Asegurar el cumplimiento de normativas de seguridad y salud.

Requerimientos:

  • Título en Seguridad y Salud en el Trabajo o afines.
  • Experiencia mínima de 6 meses como analista de seguridad y salud en el trabajo o cargos similares.
  • Conocimiento en legislación de seguridad laboral.
  • Habilidades en investigación de accidentes y análisis de riesgos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Vacantes con contratación inmediata en Colombia: así puede aplicar

Auxiliar de enfermería – Pereira

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

En este rol tendrá la oportunidad de contribuir al bienestar del paciente asegurando su seguridad y confidencialidad durante el proceso quirúrgico.

Responsabilidades:

  • Garantizar el traslado seguro y adecuado del paciente entre sala de preparación quirófano y sala de cuidados postquirúrgicos.
  • Preparar y monitorear al paciente en el quirófano participando en la lista de chequeo de seguridad quirúrgica.
  • Gestionar correctamente las muestras para análisis patológico cuando sea necesario.

Requerimientos:

  • Experiencia de 6 meses en servicios de cirugía.
  • Técnico en auxiliar de enfermería.
  • Habilidades en trabajo en equipo comunicación efectiva vocación de servicio responsabilidad y proactividad.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Médico general – Santa Marta

Empresa: Zentria

Salario: $ 4.043.000

Como médico en el área de hospitalización, será parte de un equipo comprometido con la salud y el bienestar de quienes necesitan atención inmediata.

Responsabilidades:

  • Brindar atención médica en el servicio de urgencias.
  • Evaluar y tratar a los pacientes con rapidez y precisión.
  • Colaborar con el equipo médico para garantizar una atención integral.
  • Documentar correctamente cada caso atendido.
  • Participar en la mejora continua de los procesos de atención.

Requerimientos:

  • Título profesional en medicina.
  • Experiencia mínima de un año en hospitalización.
  • Registro vigente en ReTHUS.
  • Habilidad para trabajar bajo presión.
  • Excelentes habilidades de comunicación.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Tecnólogo en imágenes diagnósticas – Bogotá

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

El rol de tecnólogo en imágenes diagnósticas es crucial en el equipo, ya que será responsable de realizar estudios de resonancia magnética, contribuyendo a diagnósticos precisos y a un servicio humanizado que priorice el bienestar de los pacientes.

Responsabilidades:

  • Realizar estudios de resonancia magnética.
  • Garantizar un servicio humanizado a todos los pacientes.
  • Colaborar con el equipo médico en la interpretación de imágenes.

Requerimientos:

  • Título en tecnología de imágenes diagnósticas o equivalente.
  • Experiencia mínima de 2 años en resonancia.
  • Habilidades interpersonales y de atención al cliente.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.