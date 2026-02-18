Enfermeros y auxiliares: hay más de 500 vacantes activas en todo el país

Más de 500 vacantes activas están abiertas para enfermeros y auxiliares de enfermería en distintas regiones de Colombia, una señal de la creciente necesidad de personal asistencial que respalde la atención clínica y el cuidado integral de los pacientes.

La demanda de estos perfiles, asimismo, responde al fortalecimiento de los servicios de salud y a la necesidad permanente de profesionales capaces de brindar atención oportuna, seguimiento clínico y acompañamiento humano, funciones esenciales para el funcionamiento de hospitales, clínicas y centros médicos.

Además de la formación técnica, las instituciones están priorizando candidatos con habilidades blandas que faciliten el desempeño en entornos de alta exigencia. Competencias como la empatía, la comunicación clara con pacientes y equipos médicos, la capacidad de trabajo bajo presión y la vocación de servicio se han convertido en factores decisivos durante los procesos de selección.

Auxiliar de enfermería – Rionegro

Empresa: Hospital San Vicente Fundación Rionegro

Salario: 2.554.000 a 3.000.000

Si es un auxiliar de enfermería con al menos un año de experiencia en entidades hospitalarias y reside en el oriente antioqueño, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Asistir en la atención y cuidado de los pacientes.

Apoyar al personal de enfermería en procedimientos básicos.

Colaborar en el mantenimiento de registros de pacientes.

Asegurar el cumplimiento de normas de higiene y seguridad.

Requerimientos:

Título de técnico auxiliar de enfermería.

Mínimo un año de experiencia en entidades hospitalarias.

Residencia preferiblemente en el oriente antioqueño.

Auxiliar de enfermería hospitalización – Bogotá

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.500.000 a 3.000.000

Como auxiliar de enfermería en hospitalización, trabajará directamente con pacientes adultos, brindando atención y apoyo vital en su recuperación.

Responsabilidades:

Proveer atención y cuidado a pacientes adultos en áreas de hospitalización.

Apoyar a los enfermeros y médicos en procedimientos hospitalarios.

Comunicarte efectivamente con pacientes y familiares para brindar un entorno de apoyo.

Mantener registros precisos de los cuidados y procedimientos realizados.

Requerimientos:

Título como auxiliar de enfermería.

Experiencia mínima de 1 año en hospitalización de adultos, en áreas como medicina interna, maternas, quirúrgicos, oncológicos o general.

Conocimiento en técnicas y procedimientos de atención hospitalaria a pacientes adultos.

Comunicación efectiva y empatía con pacientes y familiares.

Capacidad para trabajar en equipo y adaptabilidad en situaciones de alta demanda.

Auxiliar de enfermería – Cali

Empresa: Sura Colombia

Salario: A convenir

El propósito del rol es apoyar de manera colaborativa el cuidado de la salud de personas, familias, grupos y comunidades, brindando al paciente la prestación del servicio de manera integral.

Responsabilidades:

Atención del paciente en su domicilio, asegurando calidad y calidez en el servicio.

Administración de medicamentos por vía venosa y realizar procedimientos como sondaje vesical y nasogástrico.

Manejo de catéter central, equipos de oxigenoterapia y realizar curaciones de heridas simples y complejas.

Educación al paciente y su familia sobre cuidados y tratamientos en casa.

Requerimientos:

Auxiliar de enfermería graduado/a.

ReThus vigente como auxiliar de enfermería.

Experiencia en el área de hospitalización/atención médica domiciliaria.

Curso Soporte Vital Básico (BLS) vigente.

Enfermero(a) profesional para salas de cirugía – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 4.000.000 a 4.500.000

Como profesional de enfermería, tendrá la oportunidad de trabajar en instituciones de tercer y cuarto nivel, participando activamente en el cuidado de pacientes durante el postoperatorio.

Responsabilidades:

Coordinar el equipo quirúrgico durante procedimientos.

Proporcionar soporte a pacientes en recuperación postoperatoria.

Servir de enlace entre quirófano y otros servicios hospitalarios.

Asegurar el cumplimiento de protocolos de salud y seguridad.

Colaborar en la preparación y limpieza del área quirúrgica.

Requerimientos:

Título profesional en Enfermería.

Mínimo 2 años de experiencia en salas de cirugía.

Experiencia en instituciones de tercer y cuarto nivel.

Habilidad para manejar situaciones de estrés.

Disponibilidad para turnos rotativos.

Jefe de enfermería – Armenia

Empresa: Zentria

Salario: A convenir

Como jefe de enfermería, será responsable de asegurar que la atención al paciente sea de la más alta calidad, garantizando seguridad y oportunidad en los servicios asistenciales.

Responsabilidades:

Coordinar y supervisar los servicios asistenciales de hospitalización, urgencias y UCI.

Asegurar el cumplimiento de procesos asistenciales y administrativos del área.

Desarrollar estrategias de mejoramiento continuo para la satisfacción del usuario.

Liderar y gestionar el equipo de enfermería para garantizar calidad en el servicio.

Implementar medidas de seguridad y calidad en la atención al paciente.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en servicios de hospitalización, urgencias o UCI.

Título profesional en Enfermería.

Habilidades en liderazgo y gestión de equipos.

Comunicación efectiva y toma de decisiones.

Compromiso con la calidad asistencial.

