Empleo en enfermería: estas son las oportunidades laborales disponibles

Postulaciones abiertas sin costo.

Juliana Flórez

14 de enero de 2026, 4:43 p. m.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. Foto: Pexels

El sector salud mantiene una demanda activa de personal de enfermería, con oportunidades laborales abiertas en diferentes instituciones y niveles de atención. Las vacantes disponibles están dirigidas a profesionales y auxiliares de enfermería que buscan nuevas opciones de empleo.

Las oportunidades responden a procesos de selección actualmente abiertos y contemplan distintas modalidades de contratación, de acuerdo con la institución y el perfil requerido. Las ofertas se encuentran disponibles en varias regiones del país y se actualizan de manera constante.

¿Cómo aplicar?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y postúlese al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo. Aquí le presentamos algunas vacantes activas.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Enfermería
Gran convocatoria laboral abierta. Foto: Getty Images

Auxiliar de enfermería de apoyo – Bogotá D.C.

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Como auxiliar de enfermería de apoyo, su principal responsabilidad será brindar cuidados directos a los pacientes.

Responsabilidades:

  • Abrir y arreglar historias clínicas.
  • Trasladar a los pacientes según requerimientos.
  • Manejo de cuentas médicas, admisiones.
  • Manejo administrativo.

Requerimientos:

  • Técnico en Enfermería.
  • Experiencia mínima de 6 meses en unidades de enfermería a nivel administrativo.
  • Habilidades en servicio humanizado y trabajo colaborativo.
  • Capacidad de adaptación y conciencia del cuidado del paciente.

¡Postúlese aquí!

Profesional en enfermería cirugía – Medellín

Empresa: Clínica AMA - Grupo ICOR

Salario: 4.752.000

Se busca un(a) profesional de enfermería en cirugía, que brinde atención integral, humanizada y segura a los pacientes quirúrgicos, apoyando al equipo interdisciplinario en la planeación, preparación y ejecución de procedimientos quirúrgicos, garantizando calidad, seguridad y calidez en el servicio.

Responsabilidades:

  • Brindar cuidado integral a los pacientes en el área quirúrgica, antes, durante y después de los procedimientos.
  • Apoyar en la planeación, organización y verificación del material e insumos requeridos para cada cirugía.
  • Velar por el cumplimiento de las normas de bioseguridad, seguridad del paciente y protocolos institucionales.
  • Acompañar y asistir al equipo médico durante los procedimientos quirúrgicos.
  • Apoyar en la educación al paciente y su familia sobre el proceso quirúrgico y cuidados posteriores.
  • Registrar de manera clara, completa y oportuna la información relacionada con los pacientes y procedimientos.
  • Participar en actividades de mejora continua y auditoría de calidad en el área quirúrgica.

Requerimientos:

  • Profesional en Enfermería con tarjeta profesional vigente.
  • Experiencia mínima de 1 año en servicios quirúrgicos (cirugía, central de esterilización o similares).
  • Conocimiento en normas de bioseguridad y seguridad del paciente.
  • Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

¡Postúlese aquí!

Trabajo sí hay en el sector salud: estas son las oportunidades disponibles

Auxiliar de enfermería hospitalización – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.500.000 a 3.000.000

Como auxiliar de enfermería en hospitalización, trabajará directamente con pacientes adultos, brindando atención y apoyo vital en su recuperación.

Responsabilidades:

  • Proveer atención y cuidado a pacientes adultos en áreas de hospitalización.
  • Apoyar a los enfermeros y médicos en procedimientos hospitalarios.
  • Comunicarte efectivamente con pacientes y familiares para brindar un entorno de apoyo.
  • Mantener registros precisos de los cuidados y procedimientos realizados.

Requerimientos:

  • Título como Auxiliar de Enfermería.
  • Experiencia mínima de 1 año en hospitalización adulto en áreas como medicina interna maternas quirúrgicos oncológico o general.
  • Conocimiento en técnicas y procedimientos de atención hospitalaria a pacientes adultos.
  • Comunicación efectiva y empatía con pacientes y familiares.
  • Capacidad para trabajar en equipo y adaptabilidad en situaciones de alta demanda.

¡Postúlese aquí!

Supervisor de enfermería – Barranquilla

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Como coordinador de enfermería, será responsable de garantizar la calidad, humanización y seguridad del paciente en las diversas unidades funcionales.

Responsabilidades:

  • Evaluar los procesos en unidades funcionales para garantizar calidad y seguridad del paciente.
  • Aplicar herramientas de análisis para identificar oportunidades de mejora.
  • Gestionar y reubicar el talento humano de enfermería.
  • Realizar auditorías de historias clínicas y seguimiento de indicadores de calidad.
  • Coordinar la gestión de camas y optimización de recursos.
  • Liderar rondas de supervisión y comités de enfermería.
  • Acompañar la gestión de quejas y mejorar la experiencia del usuario.

Requerimientos:

  • Profesional en Enfermería con especialización o maestría.
  • Certificaciones en ACLS, Plan Hospitalario de Emergencias, atención a víctimas de violencia sexual, donación de órganos y manejo de agentes químicos.
  • Mínimo 2 años de experiencia en coordinación o liderazgo de servicios asistenciales.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

