Empleo en enfermería: estas son las oportunidades laborales disponibles

El sector salud mantiene una demanda activa de personal de enfermería, con oportunidades laborales abiertas en diferentes instituciones y niveles de atención. Las vacantes disponibles están dirigidas a profesionales y auxiliares de enfermería que buscan nuevas opciones de empleo.

Las oportunidades responden a procesos de selección actualmente abiertos y contemplan distintas modalidades de contratación, de acuerdo con la institución y el perfil requerido. Las ofertas se encuentran disponibles en varias regiones del país y se actualizan de manera constante.

¿Cómo aplicar?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y postúlese al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo. Aquí le presentamos algunas vacantes activas.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Auxiliar de enfermería de apoyo – Bogotá D.C.

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Como auxiliar de enfermería de apoyo, su principal responsabilidad será brindar cuidados directos a los pacientes.

Responsabilidades:

Abrir y arreglar historias clínicas.

Trasladar a los pacientes según requerimientos.

Manejo de cuentas médicas, admisiones.

Manejo administrativo.

Requerimientos:

Técnico en Enfermería.

Experiencia mínima de 6 meses en unidades de enfermería a nivel administrativo.

Habilidades en servicio humanizado y trabajo colaborativo.

Capacidad de adaptación y conciencia del cuidado del paciente.

Profesional en enfermería cirugía – Medellín

Empresa: Clínica AMA - Grupo ICOR

Salario: 4.752.000

Se busca un(a) profesional de enfermería en cirugía, que brinde atención integral, humanizada y segura a los pacientes quirúrgicos, apoyando al equipo interdisciplinario en la planeación, preparación y ejecución de procedimientos quirúrgicos, garantizando calidad, seguridad y calidez en el servicio.

Responsabilidades:

Brindar cuidado integral a los pacientes en el área quirúrgica, antes, durante y después de los procedimientos.

Apoyar en la planeación, organización y verificación del material e insumos requeridos para cada cirugía.

Velar por el cumplimiento de las normas de bioseguridad, seguridad del paciente y protocolos institucionales.

Acompañar y asistir al equipo médico durante los procedimientos quirúrgicos.

Apoyar en la educación al paciente y su familia sobre el proceso quirúrgico y cuidados posteriores.

Registrar de manera clara, completa y oportuna la información relacionada con los pacientes y procedimientos.

Participar en actividades de mejora continua y auditoría de calidad en el área quirúrgica.

Requerimientos:

Profesional en Enfermería con tarjeta profesional vigente.

Experiencia mínima de 1 año en servicios quirúrgicos (cirugía, central de esterilización o similares).

Conocimiento en normas de bioseguridad y seguridad del paciente.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Trabajo sí hay en el sector salud: estas son las oportunidades disponibles

Auxiliar de enfermería hospitalización – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.500.000 a 3.000.000

Como auxiliar de enfermería en hospitalización, trabajará directamente con pacientes adultos, brindando atención y apoyo vital en su recuperación.

Responsabilidades:

Proveer atención y cuidado a pacientes adultos en áreas de hospitalización.

Apoyar a los enfermeros y médicos en procedimientos hospitalarios.

Comunicarte efectivamente con pacientes y familiares para brindar un entorno de apoyo.

Mantener registros precisos de los cuidados y procedimientos realizados.

Requerimientos:

Título como Auxiliar de Enfermería.

Experiencia mínima de 1 año en hospitalización adulto en áreas como medicina interna maternas quirúrgicos oncológico o general.

Conocimiento en técnicas y procedimientos de atención hospitalaria a pacientes adultos.

Comunicación efectiva y empatía con pacientes y familiares.

Capacidad para trabajar en equipo y adaptabilidad en situaciones de alta demanda.

Supervisor de enfermería – Barranquilla

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Como coordinador de enfermería, será responsable de garantizar la calidad, humanización y seguridad del paciente en las diversas unidades funcionales.

Responsabilidades:

Evaluar los procesos en unidades funcionales para garantizar calidad y seguridad del paciente.

Aplicar herramientas de análisis para identificar oportunidades de mejora.

Gestionar y reubicar el talento humano de enfermería.

Realizar auditorías de historias clínicas y seguimiento de indicadores de calidad.

Coordinar la gestión de camas y optimización de recursos.

Liderar rondas de supervisión y comités de enfermería.

Acompañar la gestión de quejas y mejorar la experiencia del usuario.

Requerimientos:

Profesional en Enfermería con especialización o maestría.

Certificaciones en ACLS, Plan Hospitalario de Emergencias, atención a víctimas de violencia sexual, donación de órganos y manejo de agentes químicos.

Mínimo 2 años de experiencia en coordinación o liderazgo de servicios asistenciales.

