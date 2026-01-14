Empleo en enfermería: estas son las oportunidades laborales disponibles

El sector salud mantiene una demanda activa de personal de enfermería, con oportunidades laborales abiertas en diferentes instituciones y niveles de atención. Las vacantes disponibles están dirigidas a profesionales y auxiliares de enfermería que buscan nuevas opciones de empleo.
Las oportunidades responden a procesos de selección actualmente abiertos y contemplan distintas modalidades de contratación, de acuerdo con la institución y el perfil requerido. Las ofertas se encuentran disponibles en varias regiones del país y se actualizan de manera constante.
¿Cómo aplicar?
Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y postúlese al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo. Aquí le presentamos algunas vacantes activas.
Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.
Auxiliar de enfermería de apoyo – Bogotá D.C.
Empresa: Keralty
Salario: A convenir
Como auxiliar de enfermería de apoyo, su principal responsabilidad será brindar cuidados directos a los pacientes.
Responsabilidades:
- Abrir y arreglar historias clínicas.
- Trasladar a los pacientes según requerimientos.
- Manejo de cuentas médicas, admisiones.
- Manejo administrativo.
Requerimientos:
- Técnico en Enfermería.
- Experiencia mínima de 6 meses en unidades de enfermería a nivel administrativo.
- Habilidades en servicio humanizado y trabajo colaborativo.
- Capacidad de adaptación y conciencia del cuidado del paciente.
Profesional en enfermería cirugía – Medellín
Empresa: Clínica AMA - Grupo ICOR
Salario: 4.752.000
Se busca un(a) profesional de enfermería en cirugía, que brinde atención integral, humanizada y segura a los pacientes quirúrgicos, apoyando al equipo interdisciplinario en la planeación, preparación y ejecución de procedimientos quirúrgicos, garantizando calidad, seguridad y calidez en el servicio.
Responsabilidades:
- Brindar cuidado integral a los pacientes en el área quirúrgica, antes, durante y después de los procedimientos.
- Apoyar en la planeación, organización y verificación del material e insumos requeridos para cada cirugía.
- Velar por el cumplimiento de las normas de bioseguridad, seguridad del paciente y protocolos institucionales.
- Acompañar y asistir al equipo médico durante los procedimientos quirúrgicos.
- Apoyar en la educación al paciente y su familia sobre el proceso quirúrgico y cuidados posteriores.
- Registrar de manera clara, completa y oportuna la información relacionada con los pacientes y procedimientos.
- Participar en actividades de mejora continua y auditoría de calidad en el área quirúrgica.
Requerimientos:
- Profesional en Enfermería con tarjeta profesional vigente.
- Experiencia mínima de 1 año en servicios quirúrgicos (cirugía, central de esterilización o similares).
- Conocimiento en normas de bioseguridad y seguridad del paciente.
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
Auxiliar de enfermería hospitalización – Bogotá D.C.
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: 2.500.000 a 3.000.000
Como auxiliar de enfermería en hospitalización, trabajará directamente con pacientes adultos, brindando atención y apoyo vital en su recuperación.
Responsabilidades:
- Proveer atención y cuidado a pacientes adultos en áreas de hospitalización.
- Apoyar a los enfermeros y médicos en procedimientos hospitalarios.
- Comunicarte efectivamente con pacientes y familiares para brindar un entorno de apoyo.
- Mantener registros precisos de los cuidados y procedimientos realizados.
Requerimientos:
- Título como Auxiliar de Enfermería.
- Experiencia mínima de 1 año en hospitalización adulto en áreas como medicina interna maternas quirúrgicos oncológico o general.
- Conocimiento en técnicas y procedimientos de atención hospitalaria a pacientes adultos.
- Comunicación efectiva y empatía con pacientes y familiares.
- Capacidad para trabajar en equipo y adaptabilidad en situaciones de alta demanda.
Supervisor de enfermería – Barranquilla
Empresa: Keralty
Salario: A convenir
Como coordinador de enfermería, será responsable de garantizar la calidad, humanización y seguridad del paciente en las diversas unidades funcionales.
Responsabilidades:
- Evaluar los procesos en unidades funcionales para garantizar calidad y seguridad del paciente.
- Aplicar herramientas de análisis para identificar oportunidades de mejora.
- Gestionar y reubicar el talento humano de enfermería.
- Realizar auditorías de historias clínicas y seguimiento de indicadores de calidad.
- Coordinar la gestión de camas y optimización de recursos.
- Liderar rondas de supervisión y comités de enfermería.
- Acompañar la gestión de quejas y mejorar la experiencia del usuario.
Requerimientos:
- Profesional en Enfermería con especialización o maestría.
- Certificaciones en ACLS, Plan Hospitalario de Emergencias, atención a víctimas de violencia sexual, donación de órganos y manejo de agentes químicos.
- Mínimo 2 años de experiencia en coordinación o liderazgo de servicios asistenciales.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.