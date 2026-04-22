Ofertas laborales de la semana: hay más de 125 mil vacantes disponibles en todo el país

El mercado laboral colombiano presenta señales positivas. En febrero de 2026, la tasa de desempleo se ubicó en 9,2 %, manteniéndose en un solo dígito y alcanzando uno de los niveles más bajos para este mes en más de dos décadas. Este comportamiento refleja una recuperación en la dinámica del empleo y una mayor apertura de oportunidades en distintas regiones.
En este contexto, el país cuenta con más de 125.000 vacantes activas, lo que amplía las opciones para quienes buscan empleo o desean explorar nuevas alternativas laborales.
¿Cómo postularse?
Quienes estén interesados pueden registrarse ingresando a este enlace y seguir los siguientes pasos:
- Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita.
- Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés.
- Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia.
- Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.
A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.
Jefe de auditoría IT, data y fraude – Bogotá D.C.
Empresa: Ticket Fast S.A.S
Salario: $ 6.000.000
En este rol será responsable de diseñar, implementar y evolucionar el sistema de monitoreo continuo de auditoría, asegurando la detección oportuna de anomalías en transacciones masivas y fortaleciendo los controles tecnológicos del negocio.
Responsabilidades:
- Liderar la estrategia de auditoría IT y analítica de datos con enfoque en prevención y detección de fraude.
- Diseñar e implementar modelos de monitoreo continuo de transacciones.
- Identificar riesgos tecnológicos asociados a plataformas transaccionales, medios de pago y sistemas core.
- Definir y ejecutar planes de auditoría sobre sistemas, bases de datos, integraciones y procesos digitales.
- Desarrollar modelos de analítica de datos para detección de patrones atípicos y alertas tempranas.
- Evaluar controles internos en entornos tecnológicos.
- Acompañar iniciativas de transformación digital garantizando cumplimiento y gestión de riesgos.
- Liderar investigaciones internas relacionadas con posibles fraudes o irregularidades.
- Generar reportes ejecutivos con hallazgos, riesgos y planes de acción para alta dirección.
- Trabajar de manera transversal con áreas de tecnología, producto, finanzas y operaciones.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Contaduría, Finanzas, Matemáticas o carreras afines.
- Deseable especialización en Auditoría, Seguridad de la Información, Analítica de Datos o Riesgos.
- Mínimo 4 a 6 años de experiencia en auditoría IT, riesgos tecnológicos, data analytics o prevención de fraude.
- Experiencia en entornos de alta transaccionalidad.
- Experiencia liderando o estructurando procesos de auditoría o monitoreo continuo.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Abogado junior – Medellín
Empresa: Tennis
Salario: A convenir
Tennis requiere un analista laboral/abogado junior con enfoque en derecho laboral para apoyo operativo en procesos disciplinarios, derechos de petición y gestión de solicitudes legales de bajo y mediano impacto.
Responsabilidades:
- Apoyar la gestión de procesos disciplinarios, incluyendo elaboración de citaciones, actas de descargos, recopilación de soportes y seguimiento de casos.
- Elaborar y dar respuesta a derechos de petición, asegurando oportunidad, claridad y cumplimiento de los términos legales.
- Gestionar solicitudes relacionadas con cesantías, verificaciones y apoyo en trámites ante fondos.
- Brindar apoyo en la gestión de conciliaciones, incluyendo preparación de documentos, recopilación de información y acompañamiento administrativo del proceso.
- Atender y dar respuesta a solicitudes legales tanto internas como externas.
- Elaborar documentos jurídicos básicos.
- Realizar seguimiento a casos asignados, garantizando trazabilidad y cumplimiento de tiempos.
- Apoyar en la organización y actualización de archivos legales y bases de datos del área.
Requerimientos:
- Profesional en Derecho.
- Experiencia mínima de 1 año en áreas de derecho laboral y/o disciplinario.
- Conocimiento y aplicación de la normativa laboral colombiana y el código sustantivo del trabajo.
- Experiencia en la gestión de procesos disciplinarios y elaboración de derechos de petición.
- Capacidad para la redacción de documentos jurídicos claros y precisos.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Asesor/a comercial internacional – Cali
Empresa: Constructora Bolívar
Salario: A convenir
En Constructora Bolívar buscan asesores comerciales con orientación al servicio y experiencia en atención al cliente para acompañar el proceso de compra de vivienda.
Responsabilidades:
- Guiar a los clientes durante el proceso de compra de propiedades.
- Asegurar la satisfacción del cliente mediante un servicio excepcional.
- Desarrollar y mantener relaciones de confianza con los clientes.
- Identificar oportunidades de venta en el mercado internacional.
Requerimientos:
- Experiencia previa como asesor comercial.
- Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Líder punto de venta – Villavicencio
Empresa: Medipiel
Salario: A convenir
En este rol, será responsable de garantizar el cumplimiento de las metas comerciales, potenciar el bienestar del equipo y asegurar una operación impecable en los puntos de venta.
Responsabilidades:
- Garantizar el cumplimiento del presupuesto de ventas.
- Optimizar la operación del punto de venta.
- Liderar y desarrollar al equipo de tienda.
- Supervisar y mejorar procesos administrativos logísticos y contables.
- Asegurar el cumplimiento de políticas internas y normativas.
- Implementar estrategias de marketing y servicio.
- Administrar recursos inventarios y activos.
Requerimientos:
- 3 años de experiencia como administrador/líder de tienda.
- Formación Técnica o Tecnóloga en Ventas/Regencia/Administración.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Auxiliar de enfermería – Bogotá D.C.
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: A convenir
Como auxiliar de enfermería será fundamental para garantizar la comodidad y seguridad de los pacientes durante procedimientos quirúrgicos de alta complejidad.
Responsabilidades:
- Asistir en el cuidado integral de los pacientes en el área quirúrgica.
- Colaborar con el equipo médico en la preparación y ejecución de procedimientos quirúrgicos.
- Monitorear y reportar el estado de los pacientes antes durante y después de las cirugías.
- Asegurar la disponibilidad y buen estado del instrumental y materiales médicos.
Requerimientos:
- Título de auxiliar de enfermería o técnico auxiliar de enfermería.
- Experiencia mínima de 2 años en áreas quirúrgicas.
- Disponibilidad para trabajar turnos rotativos.
- Conocimiento en técnicas de asepsia y antisepsia.
- Habilidades en atención al paciente y manejo de situaciones críticas.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
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