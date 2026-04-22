Ofertas laborales de la semana: hay más de 125 mil vacantes disponibles en todo el país

El mercado laboral colombiano presenta señales positivas. En febrero de 2026, la tasa de desempleo se ubicó en 9,2 %, manteniéndose en un solo dígito y alcanzando uno de los niveles más bajos para este mes en más de dos décadas. Este comportamiento refleja una recuperación en la dinámica del empleo y una mayor apertura de oportunidades en distintas regiones.

En este contexto, el país cuenta con más de 125.000 vacantes activas, lo que amplía las opciones para quienes buscan empleo o desean explorar nuevas alternativas laborales.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse ingresando a este enlace y seguir los siguientes pasos:

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés. Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Gran convocatoria laboral abierta. Foto: Getty Images/iStockphoto

Jefe de auditoría IT, data y fraude – Bogotá D.C.

Empresa: Ticket Fast S.A.S

Salario: $ 6.000.000

En este rol será responsable de diseñar, implementar y evolucionar el sistema de monitoreo continuo de auditoría, asegurando la detección oportuna de anomalías en transacciones masivas y fortaleciendo los controles tecnológicos del negocio.

Responsabilidades:

Liderar la estrategia de auditoría IT y analítica de datos con enfoque en prevención y detección de fraude.

Diseñar e implementar modelos de monitoreo continuo de transacciones.

Identificar riesgos tecnológicos asociados a plataformas transaccionales, medios de pago y sistemas core.

Definir y ejecutar planes de auditoría sobre sistemas, bases de datos, integraciones y procesos digitales.

Desarrollar modelos de analítica de datos para detección de patrones atípicos y alertas tempranas.

Evaluar controles internos en entornos tecnológicos.

Acompañar iniciativas de transformación digital garantizando cumplimiento y gestión de riesgos.

Liderar investigaciones internas relacionadas con posibles fraudes o irregularidades.

Generar reportes ejecutivos con hallazgos, riesgos y planes de acción para alta dirección.

Trabajar de manera transversal con áreas de tecnología, producto, finanzas y operaciones.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Contaduría, Finanzas, Matemáticas o carreras afines.

Deseable especialización en Auditoría, Seguridad de la Información, Analítica de Datos o Riesgos.

Mínimo 4 a 6 años de experiencia en auditoría IT, riesgos tecnológicos, data analytics o prevención de fraude.

Experiencia en entornos de alta transaccionalidad.

Experiencia liderando o estructurando procesos de auditoría o monitoreo continuo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Abogado junior – Medellín

Empresa: Tennis

Salario: A convenir

Tennis requiere un analista laboral/abogado junior con enfoque en derecho laboral para apoyo operativo en procesos disciplinarios, derechos de petición y gestión de solicitudes legales de bajo y mediano impacto.

Responsabilidades:

Apoyar la gestión de procesos disciplinarios, incluyendo elaboración de citaciones, actas de descargos, recopilación de soportes y seguimiento de casos.

Elaborar y dar respuesta a derechos de petición, asegurando oportunidad, claridad y cumplimiento de los términos legales.

Gestionar solicitudes relacionadas con cesantías, verificaciones y apoyo en trámites ante fondos.

Brindar apoyo en la gestión de conciliaciones, incluyendo preparación de documentos, recopilación de información y acompañamiento administrativo del proceso.

Atender y dar respuesta a solicitudes legales tanto internas como externas.

Elaborar documentos jurídicos básicos.

Realizar seguimiento a casos asignados, garantizando trazabilidad y cumplimiento de tiempos.

Apoyar en la organización y actualización de archivos legales y bases de datos del área.

Requerimientos:

Profesional en Derecho.

Experiencia mínima de 1 año en áreas de derecho laboral y/o disciplinario.

Conocimiento y aplicación de la normativa laboral colombiana y el código sustantivo del trabajo.

Experiencia en la gestión de procesos disciplinarios y elaboración de derechos de petición.

Capacidad para la redacción de documentos jurídicos claros y precisos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Bogotá tiene más de 75.000 mil vacantes de empleo activas: aplique aquí sin costo

Asesor/a comercial internacional – Cali

Empresa: Constructora Bolívar

Salario: A convenir

En Constructora Bolívar buscan asesores comerciales con orientación al servicio y experiencia en atención al cliente para acompañar el proceso de compra de vivienda.

Responsabilidades:

Guiar a los clientes durante el proceso de compra de propiedades.

Asegurar la satisfacción del cliente mediante un servicio excepcional.

Desarrollar y mantener relaciones de confianza con los clientes.

Identificar oportunidades de venta en el mercado internacional.

Requerimientos:

Experiencia previa como asesor comercial.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Líder punto de venta – Villavicencio

Empresa: Medipiel

Salario: A convenir

En este rol, será responsable de garantizar el cumplimiento de las metas comerciales, potenciar el bienestar del equipo y asegurar una operación impecable en los puntos de venta.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento del presupuesto de ventas.

Optimizar la operación del punto de venta.

Liderar y desarrollar al equipo de tienda.

Supervisar y mejorar procesos administrativos logísticos y contables.

Asegurar el cumplimiento de políticas internas y normativas.

Implementar estrategias de marketing y servicio.

Administrar recursos inventarios y activos.

Requerimientos:

3 años de experiencia como administrador/líder de tienda.

Formación Técnica o Tecnóloga en Ventas/Regencia/Administración.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar de enfermería – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Como auxiliar de enfermería será fundamental para garantizar la comodidad y seguridad de los pacientes durante procedimientos quirúrgicos de alta complejidad.

Responsabilidades:

Asistir en el cuidado integral de los pacientes en el área quirúrgica.

Colaborar con el equipo médico en la preparación y ejecución de procedimientos quirúrgicos.

Monitorear y reportar el estado de los pacientes antes durante y después de las cirugías.

Asegurar la disponibilidad y buen estado del instrumental y materiales médicos.

Requerimientos:

Título de auxiliar de enfermería o técnico auxiliar de enfermería.

Experiencia mínima de 2 años en áreas quirúrgicas.

Disponibilidad para trabajar turnos rotativos.

Conocimiento en técnicas de asepsia y antisepsia.

Habilidades en atención al paciente y manejo de situaciones críticas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.