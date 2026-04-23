Economía

Pensión de sobrevivientes en Colombia: ¿Cuántos hijos pueden cobrarla y hasta qué edad?

La Corte Suprema aclaró quiénes pueden acceder a la pensión de sobrevivientes en Colombia y bajo qué condiciones.

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Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

23 de abril de 2026 a las 11:11 a. m.
La pensión de sobrevivientes en Colombia protege a los hijos que dependían económicamente del fallecido, sin límite en el número de beneficiarios que cumplan los requisitos legales.
La pensión de sobrevivientes en Colombia protege a los hijos que dependían económicamente del fallecido, sin límite en el número de beneficiarios que cumplan los requisitos legales. Foto: Composición Semana/ Getty Images
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