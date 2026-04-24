Sector salud busca personal: más de 5 mil ofertas laborales activas, postúlese acá

El sector salud desempeña un papel esencial en el país, al garantizar la atención, el bienestar y la calidad de vida de la población. Su funcionamiento impacta directamente en la estabilidad social y en la capacidad de respuesta frente a diferentes necesidades, lo que mantiene una demanda constante de talento en distintas regiones.

Este dinamismo se refleja en la apertura de oportunidades, con más de 5.000 vacantes de empleo activas, ampliando las opciones para quienes buscan vincularse o avanzar en su trayectoria laboral.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.

Trabajo sí hay: se abren vacantes en el sector médico y de salud en diferentes partes del país. Foto: Europa Press via Getty Images

Médico general – Manizales

Empresa: Confidencial

Salario: $ 5.600.000

Se requiere médico general para la atención integral de pacientes en servicios de salud en Manizales, con responsabilidad en valoración clínica, seguimiento y cumplimiento de protocolos institucionales.

Responsabilidades:

Realizar valoraciones médicas generales y especializadas según el nivel de atención.

Diagnosticar y tratar patologías comunes y complejas.

Elaborar y actualizar historias clínicas de manera completa y oportuna.

Implementar guías de práctica clínica y protocolos institucionales en la atención diaria.

Participar en actividades de promoción y prevención en salud.

Gestionar remisiones y seguimientos de pacientes según necesidad.

Colaborar con el equipo de salud en la toma de decisiones clínicas.

Mantenerse actualizado sobre avances médicos y nuevas tecnologías.

Requerimientos:

Título de médico general con registro vigente en ReTHUS.

Experiencia comprobable en consulta externa y/o urgencias.

Conocimiento y aplicación de BLS y ACLS.

Manejo de historias clínicas electrónicas y físicas.

Familiaridad con protocolos institucionales y guías de práctica clínica.

Capacidad para trabajar en equipo interdisciplinario.

Habilidades de comunicación y atención al paciente.

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Auditor odontológico – Cali

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

En este rol, será responsable de ejecutar y desarrollar el programa de mejoramiento continuo de calidad, garantizando una prestación de servicios de salud oral con los más altos estándares de satisfacción y sostenibilidad económica.

Responsabilidades:

Ejecutar programas de mejora continua.

Auditoría de calidad de atención.

Satisfacción del usuario.

Elaborar informes para entes de control.

Colaborar con el equipo de odontología en capacitación y mejora.

Requerimientos:

Pregrado en Odontología.

Especialización en áreas administrativas y/o calidad.

Mínimo 3 años de experiencia reciente en rol similar.

Conocimiento de normativa y estándares de calidad en salud.

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Ofertas laborales de la semana: hay más de 125 mil vacantes disponibles en todo el país

Auxiliar de enfermería – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Como auxiliar de enfermería será fundamental para garantizar la comodidad y seguridad de los pacientes durante procedimientos quirúrgicos de alta complejidad.

Responsabilidades:

Asistir en el cuidado integral de los pacientes en el área quirúrgica.

Colaborar con el equipo médico en la preparación y ejecución de procedimientos quirúrgicos.

Monitorear y reportar el estado de los pacientes antes durante y después de las cirugías.

Asegurar la disponibilidad y buen estado del instrumental y materiales médicos.

Requerimientos:

Título de auxiliar de enfermería o técnico auxiliar de enfermería.

Experiencia mínima de 2 años en áreas quirúrgicas.

Disponibilidad para trabajar turnos rotativos.

Conocimiento en técnicas de asepsia y antisepsia.

Habilidades en atención al paciente y manejo de situaciones críticas.

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Auxiliar de laboratorio medio tiempo – Medellín

Empresa: Sura Colombia

Salario: A convenir

El propósito del rol es garantizar el cumplimiento de los estándares de confiabilidad en la toma de muestras y la fase preanalítica, basándose en una adecuada atención al usuario mediante un servicio amable, oportuno y de calidad.

Responsabilidades:

Informar y orientar al usuario.

Registrar órdenes en el sistema operativo de la compañía.

Toma de muestras a pacientes.

Realizar marcación e identificación correcta de las muestras.

Participar en la organización, embalaje y remisión adecuada de las muestras al laboratorio de proceso.

Entregar en el laboratorio central las muestras organizadas por sección.

Requerimientos:

Auxiliar de Enfermería graduado/a.

ReThus vigente como auxiliar de enfermería.

Curso de Toma de muestras de laboratorio vigente.

Disponibilidad para laborar 24 horas semanales.

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Psicólogo especialista clínico – Bogotá D.C.

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Este psicólogo clínico contribuirá significativamente a la mejora de la salud mental mediante la evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico.

Responsabilidades:

Realizar evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico a pacientes.

Aplicar pruebas psicométricas y realizar entrevistas clínicas.

Elaborar y gestionar historias clínicas electrónicas.

Diseñar y ejecutar planes terapéuticos individualizados.

Participar activamente en comités clínicos y equipos interdisciplinarios.

Contribuir a la mejora continua de los servicios de salud mental.

Mantenerse actualizado en las últimas tendencias y técnicas de psicología clínica.

Requerimientos:

Título de Psicólogo con especialización o posgrado en Psicología Clínica.

Experiencia demostrable en atención clínica y salud mental.

Manejo de herramientas como historia clínica electrónica pruebas psicométricas y entrevista clínica.

Conocimiento y aplicación de terapias como la cognitivo-conductual individual y familiar.

Habilidad para trabajar en equipos interdisciplinarios.

Compromiso con la ética profesional y la confidencialidad.

Disponibilidad para modalidad presencial en Colombia.

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