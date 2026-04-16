Sector salud abre más de 4.500 vacantes de empleo en Colombia: así puede aplicar

El sector salud desempeña un papel fundamental en Colombia, por su impacto en la calidad de vida de la población y capacidad para generar empleo de manera constante. La creciente demanda de servicios y el fortalecimiento de la atención han impulsado la apertura de nuevas oportunidades laborales en distintas regiones del país.

Actualmente, hay más de 4.500 vacantes activas en todo el territorio nacional lo que refleja la necesidad de talento y el dinamismo de este sector en el mercado laboral colombiano.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.

Antes de enviar su hoja de vida, se recomienda verificar que la información esté actualizada, contar con los soportes académicos y certificaciones exigidas, y tener al día los registros requeridos para el ejercicio.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Psicólogo clínico – Bogotá D.C.

Empresa: Keralty

Salario: $ 3.400.000 a $ 3.600.000

Como parte del equipo, será un agente de cambio en la vida de las personas, ofreciendo apoyo psicológico y terapéutico.

Responsabilidades:

Realizar evaluaciones psicológicas y diagnósticos clínicos.

Desarrollar e implementar planes de tratamiento individualizados.

Ofrecer terapia individual y grupal a pacientes.

Colaborar con un equipo multidisciplinario para mejorar el bienestar del paciente.

Mantener registros detallados y confidenciales de los pacientes.

Requerimientos:

Profesional en psicología.

Especialización en Psicología de la Salud o Psicología Clínica con énfasis en salud mental (puede convalidarse con mayor experiencia).

Experiencia mínima de 2 años en psicología clínica hospitalaria.

Experiencia en psicoterapia breve con enfoque cognitivo conductual (individual y grupal).

Conocimiento en psicoeducación y aplicación de escalas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Regente de farmacia – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: A convenir

Como responsable de farmacia, su misión será garantizar que se cumplan todos los estándares normativos mientras ofrece un servicio excepcional a los clientes.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento de las normativas farmacéuticas vigentes.

Proveer un servicio excepcional y seguro a los clientes de la farmacia.

Supervisar la dispensación correcta de medicamentos.

Asesorar a los clientes sobre el uso adecuado de los productos.

Gestionar el inventario de medicamentos y productos de farmacia.

Requerimientos:

Título de regente de farmacia con resolución.

Experiencia mínima de 2 años como responsable o gestor de farmacia.

Conocimiento actualizado de las normativas farmacéuticas.

Habilidades de comunicación efectiva y atención al detalle.

Capacidad para trabajar en equipo y liderazgo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Vacantes para psicólogos: hay más de 150 ofertas laborales activas

Auxiliar de enfermería – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Como auxiliar de enfermería, será fundamental para garantizar la comodidad y seguridad de los pacientes durante procedimientos quirúrgicos de alta complejidad.

Responsabilidades:

Asistir en el cuidado integral de los pacientes en el área quirúrgica.

Colaborar con el equipo médico en la preparación y ejecución de procedimientos quirúrgicos.

Monitorear y reportar el estado de los pacientes antes, durante y después de las cirugías.

Asegurar la disponibilidad y buen estado del instrumental y materiales médicos.

Requerimientos:

Título de auxiliar de enfermería o técnico auxiliar de enfermería.

Experiencia mínima de 2 años en áreas quirúrgicas.

Disponibilidad para trabajar turnos rotativos.

Conocimiento en técnicas de asepsia y antisepsia.

Habilidades en atención al paciente y manejo de situaciones críticas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Médico general – Consulta externa – Santa Marta

Empresa: Keralty

Salario: $ 5.700.000 a $ 5.900.000

Al ser parte fundamental del equipo médico, el candidato contribuirá a la mejora de las condiciones de salud de los pacientes, ofreciendo diagnósticos precisos y un tratamiento integral.

Responsabilidades:

Brindar atención médica integral, evaluando al paciente y registrando la información clínica de manera precisa y confidencial.

Diagnosticar y tratar diversas condiciones de salud aplicando criterios clínicos y guías vigentes.

Prescribir y ajustar tratamientos según la evolución del paciente, garantizando intervenciones seguras y efectivas.

Determinar remisiones a especialistas cuando la valoración clínica lo requiera, asegurando atención acorde a la complejidad del caso.

Educar y orientar a pacientes y familias sobre cuidados, adherencia terapéutica y manejo de la salud.

Realizar chequeos y evaluaciones preventivas siguiendo protocolos de tamización para detectar riesgos y enfermedades de forma temprana.

Participar en actividades de formación institucional para fortalecer procesos internos y promover el desarrollo profesional continuo.

Requerimientos:

Título de médico general.

Licencia médica vigente.

Experiencia en atención primaria.

Habilidades de comunicación y empatía.

Capacidad para trabajar en equipo multidisciplinario.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Evaluador clínico fisioterapeuta – Bogotá D.C.

Empresa: Bodytech

Salario: $ 2.950.000

Como evaluador médico, será parte de una comunidad innovadora, dedicada a mejorar la calidad de vida de los clientes.

Responsabilidades:

Llevar a cabo evaluaciones clínicas a clientes del club.

Desarrollar programas de rehabilitación personalizados.

Colaborar con el equipo médico para mejorar los servicios.

Mantener registros detallados de las evaluaciones.

Requerimientos:

Título profesional en fisioterapia.

Un año de experiencia como evaluador clínico o similar.

Conocimiento en rehabilitación y fisioterapia.

Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

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