Vacantes para psicólogos: hay más de 150 ofertas laborales activas

El rol de los profesionales en psicología es clave en distintos entornos, ya que contribuyen al bienestar emocional, la gestión de relaciones y el desarrollo personal. Su labor cobra cada vez mayor relevancia en un contexto donde la salud mental y el acompañamiento integral han ganado protagonismo.

Esta creciente importancia se refleja en la apertura de oportunidades laborales, con más de 150 vacantes activas en el país, aumentado las opciones para quienes buscan ejercer y fortalecer su trayectoria en este campo.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las ofertas haciendo clic aquí. El proceso es 100 % gratuito y virtual.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Psicólogo en consulta externa – Medellín

Empresa: Grupo Icor

Salario: A convenir

Como psicólogo clínico, formará parte de un equipo comprometido con la excelencia en el cuidado de la salud emocional y psicológica de los usuarios.

Responsabilidades:

Realizar evaluaciones psicológicas a pacientes en consulta externa.

Desarrollar planes de tratamiento personalizados.

Colaborar con otros profesionales de la salud para asegurar un enfoque integral.

Participar en reuniones de seguimiento y coordinación de casos.

Contribuir al desarrollo de programas de bienestar comunitario.

Requerimientos:

Título en Psicología con énfasis en consulta externa o clínica.

Experiencia mínima de 2 años como psicólogo o terapeuta.

Conocimientos sólidos en terapias conductuales y cognitivo-conductuales.

Habilidades para trabajar en equipo y comunicación efectiva.

Licencia profesional vigente en el área de salud mental.

¡Aplique acá!

Psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo – Barranquilla

Empresa: Sura Colombia

Salario: $ 5.084.184

En este rol será parte de un equipo que transforma prácticas laborales, desarrollando estrategias efectivas junto a las gerencias técnicas y la ARL.

Responsabilidades:

Programar actividades con clientes asignados.

Realizar capacitaciones y asesorías técnicas.

Desarrollar estrategias e implementar proyectos de intervención.

Asesorar en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Gestionar información de manera oportuna con la ARL.

Realizar seguimiento a proyectos junto a otros profesionales especializados.

Participar en proyectos de investigación según se requiera.

Monitorear el cumplimiento de requisitos legales.

Garantizar la ejecución eficiente de actividades.

Realizar registros de cumplimiento de actividades de manera diaria y organizada.

Requerimientos:

Psicología con especialización o maestría culminada en seguridad y salud en el trabajo.

Licencia en seguridad y salud en el Trabajo vigente.

Mínimo 3 años de experiencia en la gestión del riesgo con enfoque en programas de prevención en salud mental; enfoque en fatiga/sueño; comité de convivencia.

¡Aplique acá!

Trabajo sí hay en el sector salud: vacantes activas en todo el país

Psicólogo clínico – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: $ 4.697.900

En Compensar, buscan un psicólogo clínico apasionado por la atención de pacientes en consulta externa, que desee hacer una diferencia en la vida de las personas.

Responsabilidades:

Realizar evaluaciones psicológicas a los pacientes.

Elaborar informes clínicos detallados.

Brindar tratamientos psicológicos personalizados.

Participar en reuniones de equipo interdisciplinario.

Mantener actualizada la documentación de cada paciente.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología.

Experiencia mínima de 3 años como psicólogo clínico o especialista en psicología.

Conocimiento en tratamiento de trastornos mentales.

Habilidad para elaborar informes clínicos.

Capacidad para trabajar en equipo interdisciplinario.

¡Aplique acá!

Psicólogo – Bogotá D.C.

Empresa: Keralty

Salario: $ 3.400.000 a $ 3.600.000

Como parte del equipo, será un agente de cambio en la vida de las personas, ofreciendo apoyo psicológico y terapéutico.

Responsabilidades:

Realizar evaluaciones psicológicas y diagnósticos clínicos.

Desarrollar e implementar planes de tratamiento individualizados.

Ofrecer terapia individual y grupal a pacientes.

Colaborar con un equipo multidisciplinario para mejorar el bienestar del paciente.

Mantener registros detallados y confidenciales de los pacientes.

Requerimientos:

Profesional en Psicología.

Especialización en Psicología de la Salud o Psicología Clínica con énfasis en salud mental (puede convalidarse con mayor experiencia).

Experiencia mínima de 2 años en psicología clínica hospitalaria.

Experiencia en psicoterapia breve con enfoque cognitivo conductual (individual y grupal).

Conocimiento en psicoeducación y aplicación de escalas.

¡Aplique acá!

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