Trabajo sí hay en el sector salud: vacantes activas en todo el país

El sector salud mantiene una alta demanda de talento en diferentes regiones del país, impulsada por la necesidad de fortalecer la atención y garantizar servicios oportunos. Esto se traduce en oportunidades laborales para quienes buscan vincularse o avanzar en su trayectoria dentro de este campo.

¿Qué tener en cuenta?

Al postularse a oportunidades en el sector salud, es fundamental contar con los soportes académicos y certificaciones exigidas, así como tener al día los registros requeridos para el ejercicio. También se valoran habilidades como la empatía en la atención, la capacidad de trabajo bajo presión y la disposición para cumplir protocolos establecidos.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.

Trabajo sí hay: se abren vacantes en el sector médico y de salud en diferentes partes del país. Foto: Europa Press via Getty Images

Regente de farmacia – Cúcuta

Empresa: Medipiel

Salario: A convenir

Como responsable de farmacia, su misión será garantizar que se cumplan todos los estándares normativos mientras ofrece un servicio excepcional a los clientes.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento de las normativas farmacéuticas vigentes.

Proveer un servicio excepcional y seguro a los clientes de la farmacia.

Supervisar la dispensación correcta de medicamentos.

Asesorar a los clientes sobre el uso adecuado de los productos.

Gestionar el inventario de medicamentos y productos de farmacia.

Requerimientos:

Título de Regente de Farmacia con resolución.

Experiencia mínima de 2 años como responsable o gestor de farmacia.

Conocimiento actualizado de las normativas farmacéuticas.

Habilidades de comunicación efectiva y atención al detalle.

Capacidad para trabajar en equipo y liderazgo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Terapeuta respiratorio – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

En la Fundación Santa Fe de Bogotá buscan un terapeuta respiratorio apasionado por la atención humanizada y el cuidado de los pacientes en situaciones críticas.

Responsabilidades:

Realizar evaluaciones detalladas de las funciones respiratorias de los pacientes.

Implementar y supervisar planes de tratamiento respiratorio personalizados.

Colaborar con el equipo médico para optimizar el cuidado del paciente.

Monitorear los signos vitales y ajustar las terapias según sea necesario.

Educar a pacientes y familiares sobre el manejo de equipos respiratorios.

Requerimientos:

Título en Terapia Respiratoria o campo relacionado.

Certificación como terapeuta respiratorio o fisioterapeuta especializado.

Experiencia mínima de 2 años en atención respiratoria en entornos hospitalarios.

Habilidades avanzadas en el uso de equipos de ventilación mecánica.

Compromiso con la atención centrada en el paciente y el trabajo en equipo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

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Aprendiz de seguridad y salud en el trabajo – Medellín

Empresa: Casa Britanica

Salario: A convenir

Como practicante en seguridad y salud en el trabajo, su contribución protegerá a los colaboradores y fomentará una cultura de bienestar organizacional.

Responsabilidades:

Apoyar en la identificación y evaluación de riesgos laborales.

Colaborar en la elaboración de informes de seguridad.

Participar en la creación y desarrollo de capacitaciones de SST.

Requerimientos:

Estudiante de carrera relacionada con Seguridad y Salud en el Trabajo o similar.

Buenas habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Medico líder de urgencias – Bogotá D.C.

Empresa: Colsubsidio - Centro de Empleo estratégico

Salario: $ 5.000.000

Como médico de emergencias, será pieza clave en el equipo de salud, contribuyendo a los objetivos de proporcionar atención médica de calidad y oportuna en situaciones críticas.

Responsabilidades:

Coordinar y liderar el equipo de urgencias para asegurar atención médica oportuna y efectiva.

Evaluar y tratar a pacientes en situaciones de emergencia con rapidez y precisión.

Supervisar y capacitar al personal médico y de enfermería en el área de urgencias.

Implementar protocolos de atención médica en situaciones críticas.

Colaborar con otros departamentos para asegurar la continuidad del cuidado del paciente.

Requerimientos:

Título de Médico con especialización en Urgencias o Emergencias.

Experiencia mínima de 5 años en el área de urgencias o emergencias.

Capacidad para liderar equipos de trabajo en situaciones de alta presión.

Conocimientos avanzados en protocolos de atención médica de urgencias.

Habilidades de comunicación efectiva y toma de decisiones rápidas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Enfermero(a) jefe (Canal telefónico) - Bogotá D.C.

Empresa: Keralty

Salario: $ 3.400.000 a $ 3.600.000

El propósito de este rol es liderar y coordinar los servicios de enfermería, asegurando la excelencia en el cuidado de los pacientes y el cumplimiento de los estándares de calidad del hospital.

Responsabilidades:

Asistir a nuestros pacientes a través de nuestro canal telefónico

Desarrollar e implementar políticas y procedimientos de enfermería.

Colaborar con otros departamentos para mejorar la atención integral del paciente.

Capacitar y evaluar al personal de enfermería para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad.

Requerimientos:

Profesional en Enfermería.

Experiencia mínima de 1 año en el área asistencial.

Contar con conocimiento en condiciones de cobertura en contrato de Medicina Prepagada.

Tener conocimiento en Seguridad Social en Salud y conocer las características generales de los planes de Medicina Prepagada.

Manejo de Excel intermedio.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

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