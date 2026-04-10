Trabajo sí hay en el sector salud: vacantes activas en todo el país

El sector salud mantiene una alta demanda de talento en diferentes regiones del país, impulsada por la necesidad de fortalecer la atención y garantizar servicios oportunos. Esto se traduce en oportunidades laborales para quienes buscan vincularse o avanzar en su trayectoria dentro de este campo.
¿Qué tener en cuenta?
Al postularse a oportunidades en el sector salud, es fundamental contar con los soportes académicos y certificaciones exigidas, así como tener al día los registros requeridos para el ejercicio. También se valoran habilidades como la empatía en la atención, la capacidad de trabajo bajo presión y la disposición para cumplir protocolos establecidos.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.
Regente de farmacia – Cúcuta
Empresa: Medipiel
Salario: A convenir
Como responsable de farmacia, su misión será garantizar que se cumplan todos los estándares normativos mientras ofrece un servicio excepcional a los clientes.
Responsabilidades:
- Garantizar el cumplimiento de las normativas farmacéuticas vigentes.
- Proveer un servicio excepcional y seguro a los clientes de la farmacia.
- Supervisar la dispensación correcta de medicamentos.
- Asesorar a los clientes sobre el uso adecuado de los productos.
- Gestionar el inventario de medicamentos y productos de farmacia.
Requerimientos:
- Título de Regente de Farmacia con resolución.
- Experiencia mínima de 2 años como responsable o gestor de farmacia.
- Conocimiento actualizado de las normativas farmacéuticas.
- Habilidades de comunicación efectiva y atención al detalle.
- Capacidad para trabajar en equipo y liderazgo.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Terapeuta respiratorio – Bogotá D.C.
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: A convenir
En la Fundación Santa Fe de Bogotá buscan un terapeuta respiratorio apasionado por la atención humanizada y el cuidado de los pacientes en situaciones críticas.
Responsabilidades:
- Realizar evaluaciones detalladas de las funciones respiratorias de los pacientes.
- Implementar y supervisar planes de tratamiento respiratorio personalizados.
- Colaborar con el equipo médico para optimizar el cuidado del paciente.
- Monitorear los signos vitales y ajustar las terapias según sea necesario.
- Educar a pacientes y familiares sobre el manejo de equipos respiratorios.
Requerimientos:
- Título en Terapia Respiratoria o campo relacionado.
- Certificación como terapeuta respiratorio o fisioterapeuta especializado.
- Experiencia mínima de 2 años en atención respiratoria en entornos hospitalarios.
- Habilidades avanzadas en el uso de equipos de ventilación mecánica.
- Compromiso con la atención centrada en el paciente y el trabajo en equipo.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Aprendiz de seguridad y salud en el trabajo – Medellín
Empresa: Casa Britanica
Salario: A convenir
Como practicante en seguridad y salud en el trabajo, su contribución protegerá a los colaboradores y fomentará una cultura de bienestar organizacional.
Responsabilidades:
- Apoyar en la identificación y evaluación de riesgos laborales.
- Colaborar en la elaboración de informes de seguridad.
- Participar en la creación y desarrollo de capacitaciones de SST.
Requerimientos:
- Estudiante de carrera relacionada con Seguridad y Salud en el Trabajo o similar.
- Buenas habilidades de comunicación y trabajo en equipo.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Medico líder de urgencias – Bogotá D.C.
Empresa: Colsubsidio - Centro de Empleo estratégico
Salario: $ 5.000.000
Como médico de emergencias, será pieza clave en el equipo de salud, contribuyendo a los objetivos de proporcionar atención médica de calidad y oportuna en situaciones críticas.
Responsabilidades:
- Coordinar y liderar el equipo de urgencias para asegurar atención médica oportuna y efectiva.
- Evaluar y tratar a pacientes en situaciones de emergencia con rapidez y precisión.
- Supervisar y capacitar al personal médico y de enfermería en el área de urgencias.
- Implementar protocolos de atención médica en situaciones críticas.
- Colaborar con otros departamentos para asegurar la continuidad del cuidado del paciente.
Requerimientos:
- Título de Médico con especialización en Urgencias o Emergencias.
- Experiencia mínima de 5 años en el área de urgencias o emergencias.
- Capacidad para liderar equipos de trabajo en situaciones de alta presión.
- Conocimientos avanzados en protocolos de atención médica de urgencias.
- Habilidades de comunicación efectiva y toma de decisiones rápidas.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Enfermero(a) jefe (Canal telefónico) - Bogotá D.C.
Empresa: Keralty
Salario: $ 3.400.000 a $ 3.600.000
El propósito de este rol es liderar y coordinar los servicios de enfermería, asegurando la excelencia en el cuidado de los pacientes y el cumplimiento de los estándares de calidad del hospital.
Responsabilidades:
- Asistir a nuestros pacientes a través de nuestro canal telefónico
- Desarrollar e implementar políticas y procedimientos de enfermería.
- Colaborar con otros departamentos para mejorar la atención integral del paciente.
- Capacitar y evaluar al personal de enfermería para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad.
Requerimientos:
- Profesional en Enfermería.
- Experiencia mínima de 1 año en el área asistencial.
- Contar con conocimiento en condiciones de cobertura en contrato de Medicina Prepagada.
- Tener conocimiento en Seguridad Social en Salud y conocer las características generales de los planes de Medicina Prepagada.
- Manejo de Excel intermedio.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
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