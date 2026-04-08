Empleos con salarios de hasta $10 millones en Colombia: postúlese acá

Los salarios que alcanzan los 10 millones de pesos mensuales representan una oportunidad para mejorar el panorama financiero y proyectar metas a largo plazo. Este nivel de ingresos permite asumir nuevos retos personales, fortalecer la capacidad de ahorro y abrir espacio para inversiones o decisiones que aporten mayor estabilidad.
Este tipo de ofertas también refleja un mercado laboral más competitivo, en el que se valoran la experiencia, la especialización y la capacidad de generar resultados, abriendo la puerta a mejores condiciones para quienes buscan avanzar profesionalmente.
¿Cómo postularse?
Quienes estén interesados pueden registrarse ingresando a este enlace y seguir los siguientes pasos:
- Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita.
- Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés.
- Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia.
- Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.
A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.
Líder de recursos humanos – Medellín
Empresa: ACI COL S.A.S
Salario: $ 8.000.000 a $ 9.000.000
Como líder en recursos humanos, será responsable de guiar al equipo, administrar el sistema de seguridad en el trabajo y desarrollar programas de capacitación para los empleados.
Responsabilidades:
- Gestionar el equipo de recursos humanos y fomentar un entorno colaborativo.
- Implementar y supervisar el sistema de seguridad en el trabajo.
- Desarrollar e implementar programas de capacitación para empleados.
- Gestionar el proceso de beneficios para empleados.
- Colaborar con otros departamentos para alinear las estrategias de recursos humanos con los objetivos empresariales.
Requerimientos:
- Título profesional en Recursos Humanos, Administración o áreas afines.
- 3 a 4 años de experiencia en roles de liderazgo en recursos humanos.
- Conocimiento y experiencia en manejo del sistema de seguridad en el trabajo.
- Habilidades demostradas en desarrollo y ejecución de programas de capacitación.
- Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Digital manager – Medellín
Empresa: Stay Group
Salario: $ 8.000.000
Su misión será desarrollar y ejecutar estrategias de marketing que no solo mantengan la relevancia y coherencia de la marca, sino que también la hagan destacar.
Responsabilidades:
- Identificar tendencias, oportunidades y amenazas, y analizar datos de consumidores y competencia.
- Desarrollar planes de marketing anuales y trimestrales, definir objetivos claros, y crear estrategias digitales y de contenido.
- Planificar, supervisar y ejecutar campañas en redes sociales y plataformas digitales, garantizando la eficacia de las estrategias.
- Definir y ejecutar estrategias de adquisición, fidelización, y automatización de valor para el cliente.
Requerimientos:
- Profesional en Mercadeo, Comunicaciones, Administración de Empresas, Publicidad o campo relacionado.
- Especialización en mercadeo, branding, mercadeo digital
- Experiencia demostrada de al menos 5 años en roles de marketing, con un enfoque específico en la gestión de marcas.
- Inglés C1.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Médico laboral especialista en SST - Cali
Empresa: Confidencial
Salario: $ 9.000.000 a $ 10.000.000
Como médico especialista en salud ocupacional, será el pilar fundamental del equipo, asegurando el bienestar de todos los colaboradores de la empresa.
Responsabilidades:
- Coordinar y supervisar programas de salud ocupacional.
- Realizar evaluaciones médicas periódicas a los empleados.
- Asesorar en la implementación de políticas de seguridad y salud en el trabajo.
- Investigar y gestionar incidentes laborales relacionados con la salud.
- Colaborar en la formación y capacitación sobre temas de salud laboral.
Requerimientos:
- Título en Medicina y especialización en Salud Ocupacional.
- Experiencia mínima de 3 años como médico laboral o roles similares.
- Conocimiento actualizado en normativas de SST y medicina ocupacional.
- Habilidad para liderar equipos y proyectos de salud ocupacional.
- Excelentes habilidades de comunicación y presentación.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Médico especialista en medicina funcional y estética – Bogotá D.C.
Empresa: Confidencial
Salario: $ 10.000.000 a $ 13.000.000
Como médico funcional, será parte esencial del equipo, trabajando para mejorar el bienestar de los pacientes a través de tratamientos estéticos de vanguardia.
Responsabilidades:
- Liderar consultas de medicina funcional y estética.
- Desarrollar planes de tratamiento personalizados.
- Colaborar con el equipo para mejorar procesos clínicos.
- Mantenerse actualizado en avances de tratamientos antienvejecimiento.
Requerimientos:
- Título en Medicina con especialidad en Medicina Funcional.
- Experiencia en medicina familiar o estética funcional.
- Conocimiento en tratamientos de antienvejecimiento.
- Capacidad para trabajar en un entorno colaborativo.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Especialista de auditoría – Medellín
Empresa: Sura Colombia
Salario: $ 10.398.812
El propósito del cargo es desarrollar actividades de aseguramiento, consultoría y seguimiento sobre la gestión de los temas objeto de auditoría y los riesgos relevantes asociados que podrían impactar el logro de la estrategia de las compañías.
Responsabilidades:
- Apoyar en los temas técnicos de gobierno, riesgo, control, contables y tributarios, para el desarrollo y aplicación de servicios de Auditoría interna.
- Analizar la información relevante que recibe como insumo y aplicar conocimientos especializados en impuestos para proveer criterios de decisión y soportar conceptos en materia de aseguramiento y consultoría.
- Investigar y proponer instrumentos pertinentes que contribuyan a la generación de eficiencia y eficacia en el desarrollo de los trabajos de aseguramiento y consultoría en temas contables y tributarios que permitan entregar protección y generación de valor.
- Contribuir al desarrollo de lineamientos técnicos y metodológicos en la evaluación de los controles gerenciales realizados por las compañías, en especial los asociados con la gestión de temas contables y tributarios.
- Adoptar el plan de aseguramiento y mejora de la calidad con el fin de propender por el mejoramiento continuo de la actividad de auditoría interna.
Requerimientos:
- Conocimientos en impuestos, contables y auditoría.
- Inglés Nivel A1 – A2.
- Manejo de ERP SAP.
- Conocimiento en compañías del sector asegurador.
- Conocimiento y manejo de herramientas tecnológicas de analítica e Inteligencia Artificial.
- Profesional graduado en Contaduría pública, Administración de empresas o carreras afines.
- Postgrado en temas tributarios.
- Experiencia de más de 5 años en temas tributarios, áreas de impuestos, auditoría de impuestos o consultorías de impuestos.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
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