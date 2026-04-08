EMPLEO

Empleos con salarios de hasta $10 millones en Colombia: postúlese acá

Las oportunidades de empleo están disponibles a nivel nacional.

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Juliana Flórez

Juliana Flórez

8 de abril de 2026, 4:12 p. m.
Encontrar oportunidades que se alineen con las expectativas salariales y aspiraciones profesionales puede ser todo un desafío en el dinámico y competitivo mercado laboral de hoy.
Encontrar oportunidades que se alineen con las expectativas salariales y aspiraciones profesionales puede ser todo un desafío en el dinámico y competitivo mercado laboral de hoy. Foto: Stock/ Magneto

Los salarios que alcanzan los 10 millones de pesos mensuales representan una oportunidad para mejorar el panorama financiero y proyectar metas a largo plazo. Este nivel de ingresos permite asumir nuevos retos personales, fortalecer la capacidad de ahorro y abrir espacio para inversiones o decisiones que aporten mayor estabilidad.

Este tipo de ofertas también refleja un mercado laboral más competitivo, en el que se valoran la experiencia, la especialización y la capacidad de generar resultados, abriendo la puerta a mejores condiciones para quienes buscan avanzar profesionalmente.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse ingresando a este enlace y seguir los siguientes pasos:

  1. Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita.
  2. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés.
  3. Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia.
  4. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Compensar tiene vacantes disponibles en la ciudad de Bogotá.
Gran convocatoria laboral abierta. Foto: Getty Images

Líder de recursos humanos – Medellín

Empresa: ACI COL S.A.S

Salario: $ 8.000.000 a $ 9.000.000

Como líder en recursos humanos, será responsable de guiar al equipo, administrar el sistema de seguridad en el trabajo y desarrollar programas de capacitación para los empleados.

Responsabilidades:

  • Gestionar el equipo de recursos humanos y fomentar un entorno colaborativo.
  • Implementar y supervisar el sistema de seguridad en el trabajo.
  • Desarrollar e implementar programas de capacitación para empleados.
  • Gestionar el proceso de beneficios para empleados.
  • Colaborar con otros departamentos para alinear las estrategias de recursos humanos con los objetivos empresariales.

Requerimientos:

  • Título profesional en Recursos Humanos, Administración o áreas afines.
  • 3 a 4 años de experiencia en roles de liderazgo en recursos humanos.
  • Conocimiento y experiencia en manejo del sistema de seguridad en el trabajo.
  • Habilidades demostradas en desarrollo y ejecución de programas de capacitación.
  • Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Digital manager – Medellín

Empresa: Stay Group

Salario: $ 8.000.000

Su misión será desarrollar y ejecutar estrategias de marketing que no solo mantengan la relevancia y coherencia de la marca, sino que también la hagan destacar.

Responsabilidades:

  • Identificar tendencias, oportunidades y amenazas, y analizar datos de consumidores y competencia.
  • Desarrollar planes de marketing anuales y trimestrales, definir objetivos claros, y crear estrategias digitales y de contenido.
  • Planificar, supervisar y ejecutar campañas en redes sociales y plataformas digitales, garantizando la eficacia de las estrategias.
  • Definir y ejecutar estrategias de adquisición, fidelización, y automatización de valor para el cliente.

Requerimientos:

  • Profesional en Mercadeo, Comunicaciones, Administración de Empresas, Publicidad o campo relacionado.
  • Especialización en mercadeo, branding, mercadeo digital
  • Experiencia demostrada de al menos 5 años en roles de marketing, con un enfoque específico en la gestión de marcas.
  • Inglés C1.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Más de 107 mil vacantes de empleo disponibles esta semana: revise cómo aplicar

Médico laboral especialista en SST - Cali

Empresa: Confidencial

Salario: $ 9.000.000 a $ 10.000.000

Como médico especialista en salud ocupacional, será el pilar fundamental del equipo, asegurando el bienestar de todos los colaboradores de la empresa.

Responsabilidades:

  • Coordinar y supervisar programas de salud ocupacional.
  • Realizar evaluaciones médicas periódicas a los empleados.
  • Asesorar en la implementación de políticas de seguridad y salud en el trabajo.
  • Investigar y gestionar incidentes laborales relacionados con la salud.
  • Colaborar en la formación y capacitación sobre temas de salud laboral.

Requerimientos:

  • Título en Medicina y especialización en Salud Ocupacional.
  • Experiencia mínima de 3 años como médico laboral o roles similares.
  • Conocimiento actualizado en normativas de SST y medicina ocupacional.
  • Habilidad para liderar equipos y proyectos de salud ocupacional.
  • Excelentes habilidades de comunicación y presentación.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Médico especialista en medicina funcional y estética – Bogotá D.C.

Empresa: Confidencial

Salario: $ 10.000.000 a $ 13.000.000

Como médico funcional, será parte esencial del equipo, trabajando para mejorar el bienestar de los pacientes a través de tratamientos estéticos de vanguardia.

Responsabilidades:

  • Liderar consultas de medicina funcional y estética.
  • Desarrollar planes de tratamiento personalizados.
  • Colaborar con el equipo para mejorar procesos clínicos.
  • Mantenerse actualizado en avances de tratamientos antienvejecimiento.

Requerimientos:

  • Título en Medicina con especialidad en Medicina Funcional.
  • Experiencia en medicina familiar o estética funcional.
  • Conocimiento en tratamientos de antienvejecimiento.
  • Capacidad para trabajar en un entorno colaborativo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Especialista de auditoría – Medellín

Empresa: Sura Colombia

Salario: $ 10.398.812

El propósito del cargo es desarrollar actividades de aseguramiento, consultoría y seguimiento sobre la gestión de los temas objeto de auditoría y los riesgos relevantes asociados que podrían impactar el logro de la estrategia de las compañías.

Responsabilidades:

  • Apoyar en los temas técnicos de gobierno, riesgo, control, contables y tributarios, para el desarrollo y aplicación de servicios de Auditoría interna.
  • Analizar la información relevante que recibe como insumo y aplicar conocimientos especializados en impuestos para proveer criterios de decisión y soportar conceptos en materia de aseguramiento y consultoría.
  • Investigar y proponer instrumentos pertinentes que contribuyan a la generación de eficiencia y eficacia en el desarrollo de los trabajos de aseguramiento y consultoría en temas contables y tributarios que permitan entregar protección y generación de valor.
  • Contribuir al desarrollo de lineamientos técnicos y metodológicos en la evaluación de los controles gerenciales realizados por las compañías, en especial los asociados con la gestión de temas contables y tributarios.
  • Adoptar el plan de aseguramiento y mejora de la calidad con el fin de propender por el mejoramiento continuo de la actividad de auditoría interna.

Requerimientos:

  • Conocimientos en impuestos, contables y auditoría.
  • Inglés Nivel A1 – A2.
  • Manejo de ERP SAP.
  • Conocimiento en compañías del sector asegurador.
  • Conocimiento y manejo de herramientas tecnológicas de analítica e Inteligencia Artificial.
  • Profesional graduado en Contaduría pública, Administración de empresas o carreras afines.
  • Postgrado en temas tributarios.
  • Experiencia de más de 5 años en temas tributarios, áreas de impuestos, auditoría de impuestos o consultorías de impuestos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

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