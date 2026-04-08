Empleos con salarios de hasta $10 millones en Colombia: postúlese acá

Los salarios que alcanzan los 10 millones de pesos mensuales representan una oportunidad para mejorar el panorama financiero y proyectar metas a largo plazo. Este nivel de ingresos permite asumir nuevos retos personales, fortalecer la capacidad de ahorro y abrir espacio para inversiones o decisiones que aporten mayor estabilidad.

Este tipo de ofertas también refleja un mercado laboral más competitivo, en el que se valoran la experiencia, la especialización y la capacidad de generar resultados, abriendo la puerta a mejores condiciones para quienes buscan avanzar profesionalmente.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse ingresando a este enlace y seguir los siguientes pasos:

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés. Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Gran convocatoria laboral abierta. Foto: Getty Images

Líder de recursos humanos – Medellín

Empresa: ACI COL S.A.S

Salario: $ 8.000.000 a $ 9.000.000

Como líder en recursos humanos, será responsable de guiar al equipo, administrar el sistema de seguridad en el trabajo y desarrollar programas de capacitación para los empleados.

Responsabilidades:

Gestionar el equipo de recursos humanos y fomentar un entorno colaborativo.

Implementar y supervisar el sistema de seguridad en el trabajo.

Desarrollar e implementar programas de capacitación para empleados.

Gestionar el proceso de beneficios para empleados.

Colaborar con otros departamentos para alinear las estrategias de recursos humanos con los objetivos empresariales.

Requerimientos:

Título profesional en Recursos Humanos, Administración o áreas afines.

3 a 4 años de experiencia en roles de liderazgo en recursos humanos.

Conocimiento y experiencia en manejo del sistema de seguridad en el trabajo.

Habilidades demostradas en desarrollo y ejecución de programas de capacitación.

Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Digital manager – Medellín

Empresa: Stay Group

Salario: $ 8.000.000

Su misión será desarrollar y ejecutar estrategias de marketing que no solo mantengan la relevancia y coherencia de la marca, sino que también la hagan destacar.

Responsabilidades:

Identificar tendencias, oportunidades y amenazas, y analizar datos de consumidores y competencia.

Desarrollar planes de marketing anuales y trimestrales, definir objetivos claros, y crear estrategias digitales y de contenido.

Planificar, supervisar y ejecutar campañas en redes sociales y plataformas digitales, garantizando la eficacia de las estrategias.

Definir y ejecutar estrategias de adquisición, fidelización, y automatización de valor para el cliente.

Requerimientos:

Profesional en Mercadeo, Comunicaciones, Administración de Empresas, Publicidad o campo relacionado.

Especialización en mercadeo, branding, mercadeo digital

Experiencia demostrada de al menos 5 años en roles de marketing, con un enfoque específico en la gestión de marcas.

Inglés C1.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Más de 107 mil vacantes de empleo disponibles esta semana: revise cómo aplicar

Médico laboral especialista en SST - Cali

Empresa: Confidencial

Salario: $ 9.000.000 a $ 10.000.000

Como médico especialista en salud ocupacional, será el pilar fundamental del equipo, asegurando el bienestar de todos los colaboradores de la empresa.

Responsabilidades:

Coordinar y supervisar programas de salud ocupacional.

Realizar evaluaciones médicas periódicas a los empleados.

Asesorar en la implementación de políticas de seguridad y salud en el trabajo.

Investigar y gestionar incidentes laborales relacionados con la salud.

Colaborar en la formación y capacitación sobre temas de salud laboral.

Requerimientos:

Título en Medicina y especialización en Salud Ocupacional.

Experiencia mínima de 3 años como médico laboral o roles similares.

Conocimiento actualizado en normativas de SST y medicina ocupacional.

Habilidad para liderar equipos y proyectos de salud ocupacional.

Excelentes habilidades de comunicación y presentación.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Médico especialista en medicina funcional y estética – Bogotá D.C.

Empresa: Confidencial

Salario: $ 10.000.000 a $ 13.000.000

Como médico funcional, será parte esencial del equipo, trabajando para mejorar el bienestar de los pacientes a través de tratamientos estéticos de vanguardia.

Responsabilidades:

Liderar consultas de medicina funcional y estética.

Desarrollar planes de tratamiento personalizados.

Colaborar con el equipo para mejorar procesos clínicos.

Mantenerse actualizado en avances de tratamientos antienvejecimiento.

Requerimientos:

Título en Medicina con especialidad en Medicina Funcional.

Experiencia en medicina familiar o estética funcional.

Conocimiento en tratamientos de antienvejecimiento.

Capacidad para trabajar en un entorno colaborativo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Especialista de auditoría – Medellín

Empresa: Sura Colombia

Salario: $ 10.398.812

El propósito del cargo es desarrollar actividades de aseguramiento, consultoría y seguimiento sobre la gestión de los temas objeto de auditoría y los riesgos relevantes asociados que podrían impactar el logro de la estrategia de las compañías.

Responsabilidades:

Apoyar en los temas técnicos de gobierno, riesgo, control, contables y tributarios, para el desarrollo y aplicación de servicios de Auditoría interna.

Analizar la información relevante que recibe como insumo y aplicar conocimientos especializados en impuestos para proveer criterios de decisión y soportar conceptos en materia de aseguramiento y consultoría.

Investigar y proponer instrumentos pertinentes que contribuyan a la generación de eficiencia y eficacia en el desarrollo de los trabajos de aseguramiento y consultoría en temas contables y tributarios que permitan entregar protección y generación de valor.

Contribuir al desarrollo de lineamientos técnicos y metodológicos en la evaluación de los controles gerenciales realizados por las compañías, en especial los asociados con la gestión de temas contables y tributarios.

Adoptar el plan de aseguramiento y mejora de la calidad con el fin de propender por el mejoramiento continuo de la actividad de auditoría interna.

Requerimientos:

Conocimientos en impuestos, contables y auditoría.

Inglés Nivel A1 – A2.

Manejo de ERP SAP.

Conocimiento en compañías del sector asegurador.

Conocimiento y manejo de herramientas tecnológicas de analítica e Inteligencia Artificial.

Profesional graduado en Contaduría pública, Administración de empresas o carreras afines.

Postgrado en temas tributarios.

Experiencia de más de 5 años en temas tributarios, áreas de impuestos, auditoría de impuestos o consultorías de impuestos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.