Más de 107 mil vacantes de empleo disponibles esta semana: revise cómo aplicar

En febrero de 2026, la tasa de desempleo en Colombia se ubicó en 9,2 %, lo que significó una disminución de 1,1 puntos porcentuales frente al 10,3 % registrado en el mismo mes de 2025. Este resultado evidencia una evolución favorable del mercado laboral y un mayor movimiento en la creación de empleo en el país.

Bajo este escenario, actualmente hay más de 107.000 vacantes activas en todo el territorio nacional, ampliando las posibilidades para quienes desean avanzar en su trayectoria.

¿Cómo aplicar?

Quienes estén interesados pueden registrarse ingresando a este enlace y seguir los siguientes pasos:

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés. Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Oportunidades disponibles para todos los perfiles. Foto: Stock / Magneto

Auxiliar de enfermería – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Como auxiliar de enfermería será fundamental para garantizar la comodidad y seguridad de los pacientes durante procedimientos quirúrgicos de alta complejidad.

Responsabilidades:

Asistir en el cuidado integral de los pacientes en el área quirúrgica.

Colaborar con el equipo médico en la preparación y ejecución de procedimientos quirúrgicos.

Monitorear y reportar el estado de los pacientes antes durante y después de las cirugías.

Asegurar la disponibilidad y buen estado del instrumental y materiales médicos.

Requerimientos:

Título de auxiliar de enfermería o técnico auxiliar de enfermería.

Experiencia mínima de 2 años en áreas quirúrgicas.

Disponibilidad para trabajar turnos rotativos.

Conocimiento en técnicas de asepsia y antisepsia.

Habilidades en atención al paciente y manejo de situaciones críticas.

¡Aplique acá!

Analista gestión del cambio – Medellín

Empresa: Cueros Vélez

Salario: A convenir

Como parte esencial del equipo, tendrá la oportunidad de liderar iniciativas que aseguren la adopción efectiva de cambios organizacionales, fortaleciendo así la marca empleadora.

Responsabilidades:

Diseñar e implementar agendas de cambio para proyectos y realizar seguimiento de impacto.

Facilitar procesos de intervención para la transformación del cambio en equipos.

Implementar acciones para fortalecer la cultura deseada en la empresa.

Realizar análisis de impacto de cambios en proyectos e iniciativas.

Proporcionar apoyo y orientación en gestión del cambio a equipos y líderes.

Evaluar y ajustar estrategias de cambio según resultados y necesidades.

Requerimientos:

Profesional en comunicación social u organizacional, psicología, ingeniería industrial o afines.

Experiencia mínima de 1 año en el mismo rol

Conocimiento comprobado en gestión del cambio y transformación cultural.

Habilidades avanzadas en análisis de impacto y acompañamiento de equipos.

Capacidad para implementar cambios organizacionales efectivos.

Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

¡Aplique acá!

Trabajos en Bogotá con salarios hasta de 14 millones; postúlese aquí

Psicología especialista en seguridad y salud en el trabajo – Barranquilla

Empresa: Sura Colombia

Salario: $ 5.084.184

En este rol será parte de un equipo que transforma prácticas laborales, desarrollando estrategias efectivas junto a las gerencias técnicas y la ARL.

Responsabilidades:

Programar actividades con clientes asignados.

Realizar capacitaciones y asesorías técnicas.

Desarrollar estrategias e implementar proyectos de intervención.

Asesorar en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Gestionar información de manera oportuna con la ARL.

Realizar seguimiento a proyectos junto a otros profesionales especializados.

Participar en proyectos de investigación según se requiera.

Monitorear el cumplimiento de requisitos legales.

Garantizar la ejecución eficiente de actividades.

Realizar registros de cumplimiento de actividades de manera diaria y organizada.

Requerimientos:

Nivel de estudio: Psicología con especialización o maestría culminada Seguridad y Salud en el Trabajo.

Licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente.

Conocimientos en educación para el cuidado, Excel nivel intermedio/avanzado, manejo de herramientas de inteligencia artificial nivel intermedio o con deseo de aprender y/o en proceso de estudios.

Mínimo 3 años de experiencia en la gestión del riesgo con enfoque en programas de prevención en salud mental; enfoque en fátiga/sueño; comité de convivencia.

Tarjeta Profesional y título convalidado si es del exterior.

ReThus.

Disponibilidad de 44 horas semanales con posibilidad de viajar y contrato de exclusividad.

¡Aplique acá!

Asesor comercial – Bogotá D.C.

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

¿Tiene pasión por las ventas y el trato con el cliente? Únase al equipo en Bogotá como asesor comercial y transforme la experiencia del cliente en cada interacción.

Responsabilidades:

Realizar prospección de clientes potenciales y mantener relaciones sólidas con los clientes existentes.

Desarrollar estrategias comerciales para alcanzar y superar los objetivos de ventas.

Participar en reuniones de equipo para la planificación y análisis de estrategias de ventas.

Proporcionar asesoría personalizada a los clientes para adecuar las soluciones a sus necesidades.

Elaborar reportes de ventas y pronósticos para la dirección comercial.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses como asesor comercial o en roles similares como ejecutivo de ventas.

Conocimiento comprobable en técnicas de venta y negociación.

Excelentes habilidades de comunicación y capacidad para trabajar en equipo.

Residencia en Medellín o disponibilidad para trasladarse.

Dominio de herramientas tecnológicas y de gestión de clientes (CRM).

¡Aplique acá!

Analista de catálogo retail digital – Bogotá D.C.

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

¿Es apasionado por el comercio digital y la experiencia del cliente? Homecenter busca un analista de catálogo retail digital que potencie el journey de compra de los productos hasta el check out.

Responsabilidades:

Compilar y organizar productos en el catálogo digital.

Garantizar la accesibilidad y usabilidad del catálogo.

Monitorear y analizar métricas de desempeño del catálogo.

Revisar la completitud de las ofertas comerciales, gestionar la salud del mix, categorizar en los cats o mapas del evento, configurar el boost de los productos del evento, realizar la patrulla de ofertas.

Ejecutar e implementar las acciones comerciales

Configurar las funcionalidades específicas como marcaciones de productos nuevos, Fomo, variaciones, MxN, colecciones de productos, Boost, combos, proyectos +3, creación de urls collections para agrupar, asociación de servicios y garantías que ayudan a las estrategias comercial.

Gestionar incidencias y casos reportados por experiencia de compra

Requerimientos:

Profesional en: Administración de Empresas, Mercadeo, Ingenieria industrial, comercial, y/o a fines.

Experiencia en catalogo comercio retail digital de minimo 6 meses.

Manejo de herramientas como Google Analytics o plataformas de E-commerce.

Habilidades en optimización de navegación y experiencia de usuario.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.