Trabajo para psicólogos a nivel nacional, así puede aplicar gratis

La psicología se ha consolidado como una disciplina clave para comprender el comportamiento humano y apoyar distintos procesos dentro de la sociedad y las organizaciones. Este panorama también se refleja en la apertura de oportunidades laborales en diferentes regiones del país para profesionales que cuentan con formación en esta área.

Actualmente, hay más de 350 vacantes disponibles a nivel nacional para profesionales en psicología, representando una oportunidad para quienes buscan fortalecer su trayectoria laboral y vincularse a nuevas organizaciones en diferentes ciudades del país.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse en la sección de Semana Empleos, crear su hoja de vida y aplicar directamente a las vacantes activas. Una vez dentro del portal, deben:

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés. Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Analista de atracción del talento – Bogotá D.C.

Empresa: Conconcreto

Salario: A convenir

¿Es un profesional en psicología con pasión por la selección de personal técnico? Únase al equipo como analista de atracción del talento y contribuya al éxito de los proyectos de construcción con el IDU y el Estado.

Responsabilidades:

Identificar y atraer talento técnico para proyectos de construcción.

Colaborar con gerentes de proyectos para comprender necesidades de contratación.

Realizar procesos de selección completos, desde la publicación de vacantes hasta la contratación.

Desarrollar estrategias de atracción de talento técnico en colaboración con el equipo de recursos humanos.

Participar activamente en ferias de empleo y eventos de reclutamiento.

Requerimientos:

Título en Psicología o afines.

Experiencia mínima de 3 años como analista de atracción del talento, con experiencia en el sector construcción o perfiles de difícil consecución.

Conocimiento en procesos de selección de personal técnico.

Habilidades para identificar y evaluar competencias técnicas.

Excelente comunicación y habilidades interpersonales.

Onboarding y hunting de talentos.

Nivel de Excel: medio-alto

Practicante universitario de psicología en recursos humanos – Neiva

Empresa: Aspaen

Salario: A convenir

En este rol tendrá la oportunidad de desarrollar sus habilidades de observación y empatía, mientras trabaja en un ambiente que fomenta la curiosidad intelectual y el aprendizaje continuo.

Responsabilidades:

Apoyar en procesos de selección de personal y entrevistas.

Colaborar en la gestión del desarrollo y bienestar de los empleados.

Asistir en tareas de relaciones laborales y nómina.

Participar en la dotación y contratación de personal.

Contribuir al diseño de planes de bienestar laboral.

Requerimientos:

Estar cursando una carrera universitaria en psicología.

Interés en el área de Recursos Humanos.

Habilidades de comunicación efectiva y empatía.

Capacidad de observación y pensamiento crítico.

Disposición para el aprendizaje continuo.

Analista desarrollo humano – Bogotá D.C.

Empresa: Parmessano

Salario: $2.777.000

Este rol tiene un impacto significativo al facilitar procesos como selección, onboarding y formación, fundamentales para promover el bienestar y la cultura organizacional.

Responsabilidades:

Gestionar integralmente el proceso de reclutamiento y selección.

Acompañar a los líderes en desarrollo y desempeño.

Ejecutar y fortalecer el plan de bienestar y clima organizacional.

Promover la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Monitorear indicadores estratégicos de gestión humana.

Requerimientos:

Formación universitaria en Psicología.

Experiencia mínima de 2 años en roles similares.

Conocimientos en normatividad laboral.

Analista de gestión humana – Medellín

Empresa: Demetalicos

Salario: $3.000.000 a $3.500.000

En este rol, será fundamental para atraer y seleccionar al mejor personal, así como para liderar iniciativas de bienestar laboral y onboarding que impacten directamente en la cultura de la empresa.

Responsabilidades:

Liderar procesos de selección de personal.

Diseñar y ejecutar planes de bienestar laboral.

Gestionar el proceso de onboarding para nuevos empleados.

Colaborar en la mejora continua de procesos de recursos humanos.

Apoyar la estrategia de desarrollo de la cultura organizacional

Requerimientos:

Título en Psicología, Administración o campos relacionados.

Mínimo 3 años de experiencia en selección y gestión de personas.

Conocimiento en estrategia de bienestar laboral.

Experiencia en desarrollo de cultura organizacional.

Psicólogo educativo jardines sociales – Mosquera

Empresa: Compensar

Salario: $2.942.000

Si es un profesional en psicología con al menos 1 año de experiencia en psicología educativa para la primera infancia, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar programas educativos y de bienestar emocional para la primera infancia.

Realizar evaluaciones psicológicas y diagnósticos en coordinación con el equipo educativo.

Acompañar y asesorar a niños, padres y docentes en el proceso educativo.

Participar activamente en reuniones interdisciplinarias para el desarrollo integral de los menores.

Requerimientos:

Profesional en Psicología titulado.

Mínimo 1 año de experiencia en psicología educativa enfocada en la primera infancia.

Conocimiento en desarrollo infantil y técnicas de intervención psicológica.

Habilidades comunicativas y capacidad para trabajar en equipo.

