Sector salud abre vacantes en Bogotá y Medellín: postúlese acá sin costo

El sector salud cumple un papel esencial en el correcto funcionamiento de las grandes ciudades del país, donde la demanda de servicios médicos exige talento humano capacitado para responder a las necesidades de millones de personas. En ese sentido, diferentes instituciones anunciaron nuevas oportunidades laborales en Bogotá y Medellín, dos de los principales centros urbanos y hospitalarios del país.
¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?
Quienes estén interesados pueden ingresar en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a las ofertas que mejor se ajusten a su experiencia y expectativas.
Antes de enviar la hoja de vida, se recomienda verificar que la información esté actualizada, destacar los logros más relevantes y revisar cuidadosamente los requisitos establecidos. También es importante leer con atención las funciones y condiciones ofrecidas, con el fin de tomar una decisión informada al momento de aplicar.
Médico general de hospitalización – Bogotá D.C.
Empresa: Keralty
Salario: $ 4.000.000 a $ 4.576.000
Como médico general en hospitalización, desempeñará un papel crucial dentro del equipo de salud, asegurando una atención médica de calidad y contribuyendo al bienestar general de los pacientes.
Responsabilidades:
- Evaluar y diagnosticar a los pacientes ingresados.
- Coordinar con el equipo de salud para planificar el tratamiento.
- Realizar seguimiento y ajustes en los planes de tratamiento.
- Documentar y actualizar los registros médicos de manera precisa.
Requerimientos:
- Título profesional en Medicina.
- Registro y licencia válidos para ejercer como médico general.
- Experiencia mínima de 2 años en hospitalización o urgencias.
- Conocimiento avanzado en atención médica de urgencias.
- Habilidades de comunicación efectiva y trabajo en equipo.
Enfermero(a) de hospitalización – Bogotá D.C.
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: A convenir
Como enfermero de planta, será responsable de brindar atención integral y segura a pacientes adultos en unidades de medicina interna, situaciones pre y posquirúrgicas, así como atención a maternas y servicios generales.
Responsabilidades:
- Brindar atención integral a pacientes en hospitalización.
- Asegurar la seguridad y el bienestar de los pacientes.
- Coordinar con el equipo médico para el manejo de pacientes.
- Atender a pacientes pre y posquirúrgicos.
- Proveer cuidados a pacientes de medicina interna y maternas.
Requerimientos:
- Título profesional en enfermería.
- Al menos un año de experiencia en hospitalización.
- Capacidad para manejar pacientes adultos en diversos estados médicos.
- Disponibilidad para turnos rotativos.
- Empatía y vocación de servicio.
Auxiliar de salas de cirugía – Medellín
Empresa: SO Servicios Médicos y Oftalmológicos
Salario: $ 2.410.905
Como parte del equipo, desempeñará un papel clave en el funcionamiento eficiente de los quirófanos.
Responsabilidades:
- Preparar el quirófano y los instrumentos necesarios para las cirugías.
- Asistir al personal médico durante los procedimientos quirúrgicos.
- Garantizar la limpieza y esterilización adecuada de los equipos.
- Asegurar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y calidad en el área quirúrgica.
- Colaborar en la atención al paciente pre y postoperatoria.
Requerimientos:
- Título de Técnico en Enfermería o áreas afines.
- Experiencia mínima de un año como auxiliar de quirófano o en roles similares.
- Conocimientos en técnicas de esterilización y manejo de equipos quirúrgicos.
- Habilidad para trabajar en equipo.
Coordinador médico – Medellín
Empresa: Confidencial
Salario: $ 8.500.000 a $ 9.000.000
Se busca un coordinador médico comprometido, con liderazgo y enfoque en la calidad del servicio, para integrarse al equipo en una institución de salud en crecimiento.
Responsabilidades:
- Coordinar y supervisar la prestación del servicio hospitalario.
- Articular con la gerencia y direcciones funcionales para el cumplimiento de los objetivos.
- Diseñar, ejecutar y monitorear planes de mejora clínica, de gestión del riesgo y de eficiencia operativa en el componente hospitalario.
- Liderar el relacionamiento técnico con aseguradoras, EPS y entes de control.
- Asegurar la adherencia a guías clínicas, protocolos, rutas de atención, procesos quirúrgicos, UCI-UCE, y manejo de pacientes crónicos.
Requerimientos:
- Profesional en medicina.
- Deseable especialización en gerencia de servicios de salud o áreas afines.
- Experiencia mínima de tres (3) años coordinando servicios asistenciales.
Auxiliar de enfermería esterilización – Medellín
Empresa: Clínica AMA
Salario: $ 2.450.000
Como parte del equipo de esterilización, su propósito será asegurar que todo el material médico esté adecuadamente esterilizado y listo para su uso en procedimientos quirúrgicos, garantizando así la seguridad y bienestar de los pacientes.
Responsabilidades:
- Realizar el proceso completo de esterilización de materiales médicos.
- Supervisar y mantener el inventario del instrumental quirúrgico.
- Garantizar el cumplimiento de los protocolos de esterilización y seguridad.
- Colaborar con el equipo médico para asegurar el correcto uso del material esterilizado.
- Participar en la mejora continua de procesos de esterilización.
Requerimientos:
- Certificación como auxiliar de enfermería de esterilización o técnico en esterilización.
- Experiencia mínima de 1 año en instrumentación quirúrgica.
- Conocimiento en protocolos de higiene y seguridad en el ámbito médico.
- Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.
- Habilidades de organización y atención al detalle.
