Bogotá abre más de 67 mil ofertas laborales esta semana: postúlese acá

De acuerdo con un informe reciente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Bogotá registra una de las menores tasas de desocupación del país, con un 7,5 %, un dato que refleja el dinamismo del mercado laboral en la capital y la apertura constante de nuevas oportunidades para quienes buscan empleo.
En línea con este panorama alentador y con el compromiso de seguir fortaleciendo el empleo en la ciudad, actualmente, hay más de 67 mil vacantes disponibles enfocadas a distintos sectores y niveles de experiencia.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones. El proceso es 100% gratuito y se realiza de forma virtual, por lo que los interesados pueden revisar las convocatorias y enviar su hoja de vida desde cualquier lugar.
Coadministradora de tienda
Empresa: Maaji
Salario: A convenir
Como coadministradora de tienda, será parte clave en asegurar la correcta administración de los recursos y en potenciar la gestión comercial.
Responsabilidades:
- Gestionar los recursos financieros y activos conforme a políticas internas.
- Apoyar la gestión comercial para garantizar el recaudo correcto de pagos.
- Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.
- Prospectar clientes e identificar sus necesidades.
- Diseñar propuestas personalizadas para clientes.
- Brindar seguimiento en instalación y servicio post venta.
Requerimientos:
- Educación mínima: Bachillerato técnico, tecnólogo o profesional.
- Estudios afines a Administración o Mercadotecnia.
- Experiencia mínima: 1 a 3 años en roles similares.
Vendedor fines de semana
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
Como parte del equipo, su rol será fundamental para garantizar la satisfacción de los clientes, ofreciéndoles asesoría personalizada y soluciones creativas para sus necesidades de decoración.
Responsabilidades:
- Atender a los clientes durante el fin de semana y ofrecerles asesoría personalizada.
- Identificar las necesidades de los clientes y proponer soluciones creativas de decoración.
- Mantener actualizados los conocimientos sobre tendencias de interiorismo y productos.
- Colaborar con el equipo para optimizar las ventas y alcanzar metas establecidas.
Requerimientos:
- Experiencia previa como vendedor de fines de semana o en roles similares.
- Habilidades comprobadas en asesoría de ventas y atención al cliente.
- Conocimiento en tendencias de decoración e interiorismo.
- Disponibilidad para trabajar fines de semana.
- Excelentes habilidades de comunicación y persuasión.
Psicólogo
Empresa: $ 2.500.000 a $ 2.700.000
Salario: Better PCE
Su rol será fundamental para optimizar la gestión del talento humano y ofrecer soluciones efectivas a los clientes.
Responsabilidades:
- Realizar evaluaciones psicológicas a empleados y candidatos.
- Desarrollar programas de bienestar y salud mental.
- Asesorar a equipos en dinámicas grupales y resolución de conflictos.
- Colaborar en procesos de selección y desarrollo de talento.
- Promover un ambiente laboral saludable y productivo.
Requerimientos:
- Título profesional en Psicología.
- Experiencia mínima de 2 años en psicología organizacional.
- Conocimiento en evaluación psicológica y desarrollo organizacional.
- Habilidades de comunicación y liderazgo.
- Capacidad para trabajar en equipo y adaptarse a cambios.
Enfermero profesional para salas de cirugía
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000
Como profesional de enfermería, tendrá la oportunidad de trabajar en instituciones de tercer y cuarto nivel, participando activamente en el cuidado de pacientes durante el postoperatorio.
Responsabilidades:
- Coordinar el equipo quirúrgico durante procedimientos.
- Proporcionar soporte a pacientes en recuperación postoperatoria.
- Servir de enlace entre quirófano y otros servicios hospitalarios.
- Asegurar el cumplimiento de protocolos de salud y seguridad.
- Colaborar en la preparación y limpieza del área quirúrgica.
Requerimientos:
- Título profesional en Enfermería.
- Mínimo 2 años de experiencia en salas de cirugía.
- Experiencia en instituciones de tercer y cuarto nivel.
- Habilidad para manejar situaciones de estrés.
- Disponibilidad para turnos rotativos.
Coordinador/a operación logística
Empresa: Colombina
Salario: $ 5.100.000
Como coordinador/a de operaciones logísticas, desempeñará un papel fundamental en el aseguramiento de un flujo eficiente de las operaciones diarias, alineando las actividades logísticas con los objetivos estratégicos de la empresa.
Responsabilidades:
- Coordinar y supervisar las operaciones logísticas diarias para asegurar eficiencia y calidad.
- Optimizar procesos de la cadena de suministro para mejorar tiempos de entrega y reducir costos.
- Colaborar con equipos internos y externos para asegurar la satisfacción del cliente.
- Implementar y monitorear indicadores de desempeño para evaluar la efectividad de las operaciones.
- Desarrollar estrategias logísticas que apoyen el crecimiento y la expansión de la empresa.
Requerimientos:
- Experiencia previa mínima de 3 años como coordinador/a de operaciones logísticas o en un rol similar.
- Título profesional en administración de empresas, ingeniería industrial o áreas afines.
- Conocimiento avanzado en gestión de la cadena de suministro y logística.
- Habilidad para liderar equipos y coordinar múltiples tareas de manera eficaz.
- Dominio de herramientas SAP y Microsoft Office.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.