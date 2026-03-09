Bogotá abre más de 67 mil ofertas laborales esta semana: postúlese acá

De acuerdo con un informe reciente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Bogotá registra una de las menores tasas de desocupación del país, con un 7,5 %, un dato que refleja el dinamismo del mercado laboral en la capital y la apertura constante de nuevas oportunidades para quienes buscan empleo.

En línea con este panorama alentador y con el compromiso de seguir fortaleciendo el empleo en la ciudad, actualmente, hay más de 67 mil vacantes disponibles enfocadas a distintos sectores y niveles de experiencia.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones. El proceso es 100% gratuito y se realiza de forma virtual, por lo que los interesados pueden revisar las convocatorias y enviar su hoja de vida desde cualquier lugar.

Coadministradora de tienda

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

Como coadministradora de tienda, será parte clave en asegurar la correcta administración de los recursos y en potenciar la gestión comercial.

Responsabilidades:

Gestionar los recursos financieros y activos conforme a políticas internas.

Apoyar la gestión comercial para garantizar el recaudo correcto de pagos.

Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.

Prospectar clientes e identificar sus necesidades.

Diseñar propuestas personalizadas para clientes.

Brindar seguimiento en instalación y servicio post venta.

Requerimientos:

Educación mínima: Bachillerato técnico, tecnólogo o profesional.

Estudios afines a Administración o Mercadotecnia.

Experiencia mínima: 1 a 3 años en roles similares.

Vendedor fines de semana

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Como parte del equipo, su rol será fundamental para garantizar la satisfacción de los clientes, ofreciéndoles asesoría personalizada y soluciones creativas para sus necesidades de decoración.

Responsabilidades:

Atender a los clientes durante el fin de semana y ofrecerles asesoría personalizada.

Identificar las necesidades de los clientes y proponer soluciones creativas de decoración.

Mantener actualizados los conocimientos sobre tendencias de interiorismo y productos.

Colaborar con el equipo para optimizar las ventas y alcanzar metas establecidas.

Requerimientos:

Experiencia previa como vendedor de fines de semana o en roles similares.

Habilidades comprobadas en asesoría de ventas y atención al cliente.

Conocimiento en tendencias de decoración e interiorismo.

Disponibilidad para trabajar fines de semana.

Excelentes habilidades de comunicación y persuasión.

Trabajo sí hay en Soacha: conozca las vacantes disponibles esta semana

Psicólogo

Empresa: $ 2.500.000 a $ 2.700.000

Salario: Better PCE

Su rol será fundamental para optimizar la gestión del talento humano y ofrecer soluciones efectivas a los clientes.

Responsabilidades:

Realizar evaluaciones psicológicas a empleados y candidatos.

Desarrollar programas de bienestar y salud mental.

Asesorar a equipos en dinámicas grupales y resolución de conflictos.

Colaborar en procesos de selección y desarrollo de talento.

Promover un ambiente laboral saludable y productivo.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología.

Experiencia mínima de 2 años en psicología organizacional.

Conocimiento en evaluación psicológica y desarrollo organizacional.

Habilidades de comunicación y liderazgo.

Capacidad para trabajar en equipo y adaptarse a cambios.

Enfermero profesional para salas de cirugía

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000

Como profesional de enfermería, tendrá la oportunidad de trabajar en instituciones de tercer y cuarto nivel, participando activamente en el cuidado de pacientes durante el postoperatorio.

Responsabilidades:

Coordinar el equipo quirúrgico durante procedimientos.

Proporcionar soporte a pacientes en recuperación postoperatoria.

Servir de enlace entre quirófano y otros servicios hospitalarios.

Asegurar el cumplimiento de protocolos de salud y seguridad.

Colaborar en la preparación y limpieza del área quirúrgica.

Requerimientos:

Título profesional en Enfermería.

Mínimo 2 años de experiencia en salas de cirugía.

Experiencia en instituciones de tercer y cuarto nivel.

Habilidad para manejar situaciones de estrés.

Disponibilidad para turnos rotativos.

Coordinador/a operación logística

Empresa: Colombina

Salario: $ 5.100.000

Como coordinador/a de operaciones logísticas, desempeñará un papel fundamental en el aseguramiento de un flujo eficiente de las operaciones diarias, alineando las actividades logísticas con los objetivos estratégicos de la empresa.

Responsabilidades:

Coordinar y supervisar las operaciones logísticas diarias para asegurar eficiencia y calidad.

Optimizar procesos de la cadena de suministro para mejorar tiempos de entrega y reducir costos.

Colaborar con equipos internos y externos para asegurar la satisfacción del cliente.

Implementar y monitorear indicadores de desempeño para evaluar la efectividad de las operaciones.

Desarrollar estrategias logísticas que apoyen el crecimiento y la expansión de la empresa.

Requerimientos:

Experiencia previa mínima de 3 años como coordinador/a de operaciones logísticas o en un rol similar.

Título profesional en administración de empresas, ingeniería industrial o áreas afines.

Conocimiento avanzado en gestión de la cadena de suministro y logística.

Habilidad para liderar equipos y coordinar múltiples tareas de manera eficaz.

Dominio de herramientas SAP y Microsoft Office.

