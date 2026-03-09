EMPLEO

Bogotá abre más de 67 mil ofertas laborales esta semana: postúlese acá

Actualice su hoja de vida y aplique hoy mismo.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

9 de marzo de 2026, 9:33 a. m.
Gran convocatoria laboral abierta.
Gran convocatoria laboral abierta.

De acuerdo con un informe reciente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Bogotá registra una de las menores tasas de desocupación del país, con un 7,5 %, un dato que refleja el dinamismo del mercado laboral en la capital y la apertura constante de nuevas oportunidades para quienes buscan empleo.

En línea con este panorama alentador y con el compromiso de seguir fortaleciendo el empleo en la ciudad, actualmente, hay más de 67 mil vacantes disponibles enfocadas a distintos sectores y niveles de experiencia.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones. El proceso es 100% gratuito y se realiza de forma virtual, por lo que los interesados pueden revisar las convocatorias y enviar su hoja de vida desde cualquier lugar.

Vacantes de Empleo en Colombia mejor remunerados.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos.

Coadministradora de tienda

Empresa: Maaji

