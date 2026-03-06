Trabajo sí hay en Soacha: conozca las vacantes disponibles esta semana

Encontrar empleo en Soacha es una posibilidad real para quienes buscan nuevas oportunidades laborales. Actualmente, en el municipio hay más de 1.500 ofertas disponibles, dirigidas a personas con distintos niveles de formación y experiencia, incluyendo opciones para quienes cuentan con bachillerato completo y trayectoria laboral de al menos seis meses en cargos como auxiliar administrativo, vendedor, operarios, auxiliar de bodega, entre otros.
Frente a este escenario, las empresas mantienen abiertos procesos de selección para fortalecer sus equipos de trabajo, por lo que cada semana se publican nuevas oportunidades que permiten a los candidatos avanzar en su búsqueda laboral y acceder a procesos de vinculación en el corto plazo.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.
Aquí le presentamos algunas de las vacantes activas.
Auxiliar de consultorio y admisiones
Empresa: SO Servicios Médicos y Oftalmológicos
Salario: $ 1.950.905
Este rol es fundamental para garantizar la eficiencia y calidad en la atención al paciente, apoyando al personal médico y administrativo.
Responsabilidades:
- Atender a los pacientes en la recepción y guiarlos durante su visita.
- Apoyar en procedimientos médicos básicos bajo la supervisión del personal médico.
- Mantener la organización y limpieza del área de trabajo.
- Coordinar citas y gestionar la agenda del consultorio.
Requerimientos:
- Título de Auxiliar de Enfermería.
- Experiencia mínima de 6 meses como auxiliar de enfermería.
- Habilidades en atención al cliente y manejo de sistemas informáticos.
- Capacidad para trabajar en equipo.
- Compromiso con la calidad y la ética profesional.
Islero / Vendedor de servicios
Empresa: Distracom
Salario: $ 1.750.905
Si es bachiller, tiene actitud de servicio y le gustan las ventas, ¡esta es su oportunidad!
Responsabilidades:
- Atender a los clientes con amabilidad y eficiencia
- Surtir combustible a los vehículos
- Manejar transacciones en efectivo y con tarjeta
- Mantener la estación limpia y ordenada
- Asistir en inventarios y pedidos
- Ofrecer los productos adicionales que ofrezca la sede
Requerimientos:
- Bachillerato completo (mínimo 9°)
- Experiencia previa en atención al cliente es valorada.
- Disponibilidad para trabajar turnos rotativos.
Operarios
Empresa: Confidencial
Salario: A convenir
Como parte del equipo, será responsable de apoyar en actividades de prospección y ejecución en campo, contribuyendo directamente a los objetivos generales de la organización.
Responsabilidades:
- Realizar prospección y análisis de campo.
- Apoyar en la instalación y mantenimiento de equipos.
- Colaborar con el equipo para asegurar la calidad del trabajo.
- Cumplir con las normas de seguridad establecidas.
Requerimientos:
- Experiencia previa como operario ayudante de campo o asistente operativo.
- Conocimientos básicos en manejo de herramientas y equipos de campo.
- Capacidad para trabajar en entornos al aire libre y condiciones variables.
- Disponibilidad para viajar según las necesidades del proyecto.
Agente call center
Empresa: ManpowerGroup Colombia
Salario: $ 1.700.905 a $ 3.000.000
ManpowerGroup está en la búsqueda de personas con actitud comercial, energía y ganas de crecer profesionalmente.
Requerimientos:
- Mínimo 6 meses de experiencia en ventas o call center.
- Actitud comercial, proactividad y enfoque en resultados.
- Bachiller en adelante.
Auxiliar de bodega logístico
Empresa empleadora: Redes Integrales de Talento Humano
Salario: $ 1.750.000
¿Es una persona organizada y con pasión por la logística? Se está en búsqueda de un auxiliar logístico que se una al equipo y garantice la correcta gestión del inventario.
Responsabilidades:
- Revisar entradas y salidas de materiales.
- Realizar conteo de materiales.
- Controlar inventarios.
- Asegurar que despachos coincidan con documentos.
Requerimientos:
- Formación técnica en logística o carrera afín.
- Experiencia previa en bodega o logística (mínimo 1 año).
- Habilidades numéricas y de manejo de inventarios.
- Conocimiento de sistemas de gestión de inventarios y software logístico.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.