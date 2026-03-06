EMPLEO

Trabajo sí hay en Soacha: conozca las vacantes disponibles esta semana

Postulaciones abiertas sin costo.

6 de marzo de 2026, 4:02 p. m.
Gran convocatoria laboral abierta.
Encontrar empleo en Soacha es una posibilidad real para quienes buscan nuevas oportunidades laborales. Actualmente, en el municipio hay más de 1.500 ofertas disponibles, dirigidas a personas con distintos niveles de formación y experiencia, incluyendo opciones para quienes cuentan con bachillerato completo y trayectoria laboral de al menos seis meses en cargos como auxiliar administrativo, vendedor, operarios, auxiliar de bodega, entre otros.

Frente a este escenario, las empresas mantienen abiertos procesos de selección para fortalecer sus equipos de trabajo, por lo que cada semana se publican nuevas oportunidades que permiten a los candidatos avanzar en su búsqueda laboral y acceder a procesos de vinculación en el corto plazo.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Aquí le presentamos algunas de las vacantes activas.

Conozca las vacantes de empleo disponibles.
Auxiliar de consultorio y admisiones

Empresa: SO Servicios Médicos y Oftalmológicos

Salario: $ 1.950.905

Este rol es fundamental para garantizar la eficiencia y calidad en la atención al paciente, apoyando al personal médico y administrativo.

Responsabilidades:

  • Atender a los pacientes en la recepción y guiarlos durante su visita.
  • Apoyar en procedimientos médicos básicos bajo la supervisión del personal médico.
  • Mantener la organización y limpieza del área de trabajo.
  • Coordinar citas y gestionar la agenda del consultorio.

Requerimientos:

  • Título de Auxiliar de Enfermería.
  • Experiencia mínima de 6 meses como auxiliar de enfermería.
  • Habilidades en atención al cliente y manejo de sistemas informáticos.
  • Capacidad para trabajar en equipo.
  • Compromiso con la calidad y la ética profesional.

¡Postúlese aquí!

Islero / Vendedor de servicios

Empresa: Distracom

Salario: $ 1.750.905

Si es bachiller, tiene actitud de servicio y le gustan las ventas, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

  • Atender a los clientes con amabilidad y eficiencia
  • Surtir combustible a los vehículos
  • Manejar transacciones en efectivo y con tarjeta
  • Mantener la estación limpia y ordenada
  • Asistir en inventarios y pedidos
  • Ofrecer los productos adicionales que ofrezca la sede

Requerimientos:

  • Bachillerato completo (mínimo 9°)
  • Experiencia previa en atención al cliente es valorada.
  • Disponibilidad para trabajar turnos rotativos.

¡Postúlese aquí!

Bogotanos, alisten la hoja de vida: hay más de 65.000 trabajos disponibles con postulación gratuita y virtual

Operarios

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Como parte del equipo, será responsable de apoyar en actividades de prospección y ejecución en campo, contribuyendo directamente a los objetivos generales de la organización.

Responsabilidades:

  • Realizar prospección y análisis de campo.
  • Apoyar en la instalación y mantenimiento de equipos.
  • Colaborar con el equipo para asegurar la calidad del trabajo.
  • Cumplir con las normas de seguridad establecidas.

Requerimientos:

  • Experiencia previa como operario ayudante de campo o asistente operativo.
  • Conocimientos básicos en manejo de herramientas y equipos de campo.
  • Capacidad para trabajar en entornos al aire libre y condiciones variables.
  • Disponibilidad para viajar según las necesidades del proyecto.

¡Postúlese aquí!

Agente call center

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: $ 1.700.905 a $ 3.000.000

ManpowerGroup está en la búsqueda de personas con actitud comercial, energía y ganas de crecer profesionalmente.

Requerimientos:

  • Mínimo 6 meses de experiencia en ventas o call center.
  • Actitud comercial, proactividad y enfoque en resultados.
  • Bachiller en adelante.

¡Postúlese aquí!

Auxiliar de bodega logístico

Empresa empleadora: Redes Integrales de Talento Humano

Salario: $ 1.750.000

¿Es una persona organizada y con pasión por la logística? Se está en búsqueda de un auxiliar logístico que se una al equipo y garantice la correcta gestión del inventario.

Responsabilidades:

  • Revisar entradas y salidas de materiales.
  • Realizar conteo de materiales.
  • Controlar inventarios.
  • Asegurar que despachos coincidan con documentos.

Requerimientos:

  • Formación técnica en logística o carrera afín.
  • Experiencia previa en bodega o logística (mínimo 1 año).
  • Habilidades numéricas y de manejo de inventarios.
  • Conocimiento de sistemas de gestión de inventarios y software logístico.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

