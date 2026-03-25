Empleos para contadores públicos: conozca las vacantes destacadas

Los contadores públicos desempeñan un papel fundamental en la gestión financiera de empresas y personas. Su trabajo permite llevar un control adecuado de los recursos, garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y ofrecer información clara para la toma de decisiones.

Además de aportar orden y transparencia a las operaciones financieras, estos profesionales ayudan a identificar riesgos, mejorar la planificación económica y fortalecer la sostenibilidad de las organizaciones. Debido a la importancia de esta labor, actualmente hay más de 300 vacantes abiertas en distintas regiones del país para quienes buscan nuevas oportunidades dentro de la profesión.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las ofertas haciendo clic aquí. El proceso de registro y postulación es 100 % gratuito y se realiza de manera virtual.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.

El contador público es esencial para garantizar la salud financiera, transparencia y cumplimiento fiscal de empresas y personas. Foto: Getty Images/iStockphoto

Contador público – Bello

Empresa: Psicología Jurimental S.A.S.

Salario: $ 4.000.000

Si es un profesional con experiencia en contabilidad de empresas y quiere ser parte de un equipo comprometido con la excelencia, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Llevar la contabilidad integral de la empresa.

Preparar y presentar reportes financieros mensuales.

Asegurar el cumplimiento de las normativas fiscales y contables vigentes.

Colaborar en la planificación financiera y presupuestaria.

Realizar auditorías internas para evaluar la eficacia de los controles financieros.

Requerimientos:

Título profesional en Contaduría Pública o afines.

Experiencia mínima de 3 años como contador público o contable financiero.

Conocimiento avanzado en software contable y NIIF.

Habilidad para realizar reportes financieros y análisis contables.

Experiencia en servicios profesionales y consultoría contable.

Tarjeta profesional vigente.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Contador senior – Cali

Empresa: Osya

Salario: $ 4.000.000

Como contador experimentado, será responsable de liderar la gestión contable de las operaciones internacionales, asegurando el cumplimiento tributario y optimizando los procesos financieros.

Responsabilidades:

Gestionar gastos y facturación de manera eficiente.

Controlar pagos y realizar conciliaciones bancarias.

Encargarse de la contabilidad de nómina con precisión.

Asegurar el cumplimiento de normativas tributarias.

Emitir y conciliar facturas de manera oportuna.

Gestionar la contabilidad inmobiliaria de la empresa.

Requerimientos:

Más de 5 años de experiencia en contabilidad general impuestos y nómina en entornos corporativos.

Contador público con tarjeta profesional activa.

Manejo avanzado de sistemas contables y conciliaciones bancarias.

Conocimiento actualizado en legislación tributaria colombiana.

Dominio de Excel y ERP financieros.

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Trabajo sí hay: más de 115 mil vacantes activas esta semana en Colombia

Analista contable – Santa Marta

Empresa: Visión Humana AA S.A.S.

Salario: $ 2.300.000

La persona seleccionada aportará su conocimiento y habilidades para asegurar la salud financiera de la organización y el cumplimiento de las normativas fiscales.

Responsabilidades:

Gestionar y supervisar los procesos contables y tributarios de la empresa.

Elaborar informes financieros y fiscales precisos y oportunos.

Garantizar el cumplimiento de las normativas contables y fiscales vigentes.

Colaborar en la planificación y análisis financiero estratégico.

Requerimientos:

Título universitario en Contaduría Pública o afines.

Experiencia mínima de 3 años como analista contable o roles similares.

Conocimiento avanzado en Excel y sistemas contables.

Capacidad para analizar y resolver problemas financieros complejos.

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Contadora publica y administrativa – Barranquilla

Empresa: Confidencial

Salario: $ 2.500.000 a $ 2.800.000

Como parte del equipo, desempeñará un papel esencial en la gestión contable, asegurando la transparencia y efectividad en las operaciones.

Responsabilidades:

Presentación de impuestos.

Registro de ingresos y egresos.

Facturación electrónica.

Liquidación de nómina y seguridad social.

Emisión de estados financieros.

Administración de archivo y recursos.

Requerimientos:

Profesional en contaduría pública con tarjeta profesional.

Mínimo 3 años de experiencia en roles similares.

Manejo intermedio de Excel.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

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