EMPLEO

Trabajo sí hay: más de 115 mil vacantes activas esta semana en Colombia

Gran convocatoria laboral abierta.

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Juliana Flórez

Juliana Flórez

25 de marzo de 2026, 3:36 p. m.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos Foto: Stock / Magneto

El mercado laboral en Colombia ha mostrado señales positivas en los primeros meses de 2026. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la tasa de desempleo se ubicó en 10,9 % en enero de 2026, lo que representa una disminución frente al 11,6 % registrado en el mismo mes de 2025. Se trata del nivel más bajo para un mes de enero en los últimos 25 años.

En sintonía con este comportamiento y con el objetivo de fortalecer las oportunidades de trabajo en el país, actualmente hay más de 115.000 vacantes activas en diferentes ciudades. Estas ofertas abarcan distintos niveles de experiencia y sectores laborales.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse ingresando a la sección de Semana Empleos y seguir los siguientes pasos:

  1. Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita.
  2. Utilizar el buscador para encontrar oportunidades de interés.
  3. Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia.
  4. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

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Las vacantes están disponibles para cualquier persona que cumpla los requisitos.
Oportunidades disponibles para diferentes sectores laborales. Foto: Getty Images

Técnico mecánico automotriz – Cali

Empresa: Talleres Vardí

Salario: A convenir

En este rol, será una pieza clave para asegurar un servicio mecánico excepcional que mejore la experiencia del cliente.

Responsabilidades:

  • Realizar diagnósticos precisos de vehículos.
  • Ejecutar reparaciones y mantenimiento de vehículos.
  • Asegurar la calidad del servicio brindado a los clientes.
  • Mantener un espacio de trabajo seguro y organizado.
  • Documentar las reparaciones y servicios realizados.

Requerimientos:

  • Técnico en Mecánica Automotriz o afines.
  • Experiencia mínima de 2 años en mantenimiento vehicular.
  • Conocimientos en diagnóstico y reparación de vehículos.
  • Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión.
  • Compromiso con la calidad y la atención al detalle.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Residente senior estructura sector vivienda – Ibagué

Empresa: Amarilo

Salario: $ 7.000.000

Como residente senior de obra, será una pieza clave en el equipo, asegurando que cada detalle del proyecto se ejecute con excelencia y cumpla con los más altos estándares de calidad.

Responsabilidades:

  • Supervisar y coordinar la ejecución de las obras y proceso estructural de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas.
  • Garantizar el cumplimiento de los plazos y presupuestos establecidos para cada proyecto.
  • Colaborar con el equipo de diseño y construcción para optimizar procesos y recursos.
  • Asegurar la calidad y seguridad en la fase estructural del proyecto

Requerimientos:

  • Título profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura.
  • Experiencia mínima de 5 años como residente senior de obra residente de estructura senior o ingeniero de estructura.
  • Conocimientos avanzados en gestión de proyectos de construcción.Experiencia en fase estructura, especialmente en sistemas constructivos como el industrializado, y experiencia en proyectos de gran impacto sector vivienda
  • Capacidad para liderar equipos multidisciplinarios y coordinar subcontratistas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

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Líder comercial máster – Pereira

Empresa: Tuya

Salario: $ 4.631.000

Si tiene experiencia en el sector retail financiero y le apasiona liderar equipos para alcanzar resultados comerciales, entonces esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Planificar estrategias comerciales.
  • Ejecutar y supervisar procesos comerciales.
  • Administrar recursos.
  • Garantizar la satisfacción del cliente.
  • Asegurar el cumplimiento de normativas.

Requerimientos:

  • Profesional graduado en áreas administrativas, comerciales o afines.
  • Mínimo 2 años de experiencia liderando equipos comerciales.
  • Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado con turnos rotativos incluyendo dos domingos al mes.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ejecutivo de cuenta – Bogotá

Empresa: Essity

Salario: A convenir

En este rol, estará a cargo de gestionar las relaciones con los clientes en el sector de farmacias, asegurando el cumplimiento de objetivos comerciales y la fidelización del canal.

Responsabilidades:

  • Desarrollar y mantener relaciones sólidas con clientes en el sector de farmacias.
  • Cumplir y superar los objetivos de ventas establecidos.
  • Analizar el mercado para identificar oportunidades de negocio.
  • Optimizar la presencia de nuestros productos en el canal.
  • Elaborar reportes de ventas y análisis de datos para la toma de decisiones.
  • Colaborar con equipos internos para asegurar la satisfacción del cliente.

Requerimientos:

  • 2 años de experiencia en ventas como ejecutivo de cuenta o similar.
  • Conocimiento del canal de farmacias.
  • Dominio de Microsoft Excel y análisis de datos.
  • Capacidad para gestionar cuentas y relaciones comerciales efectivas.
  • Disponibilidad de medio de transporte propio.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar de enfermería – Bogotá

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Como auxiliar de enfermería será fundamental para garantizar la comodidad y seguridad de los pacientes durante procedimientos quirúrgicos de alta complejidad.

Responsabilidades:

  • Asistir en el cuidado integral de los pacientes en el área quirúrgica.
  • Colaborar con el equipo médico en la preparación y ejecución de procedimientos quirúrgicos.
  • Monitorear y reportar el estado de los pacientes antes durante y después de las cirugías.
  • Asegurar la disponibilidad y buen estado del instrumental y materiales médicos.

Requerimientos:

  • Título de Auxiliar de Enfermería o técnico Auxiliar de Enfermería.
  • Experiencia mínima de 2 años en áreas quirúrgicas.
  • Disponibilidad para trabajar turnos rotativos.
  • Conocimiento en técnicas de asepsia y antisepsia.
  • Habilidades en atención al paciente y manejo de situaciones críticas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.