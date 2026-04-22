Trabajo remoto en Colombia: nuevas vacantes disponibles y cómo postularse

La posibilidad de trabajar desde casa ha transformado la manera en que las personas acceden al empleo al eliminar barreras geográficas y permitir una mejor gestión del tiempo.
En cuanto a los procesos, aumenta la participación sin necesidad de desplazamientos. Al tiempo, las organizaciones han incorporado este modelo para optimizar sus procesos y ampliar su alcance en la búsqueda de talento, adaptándose a nuevas dinámicas laborales.
En el país, hay múltiples oportunidades de empleo bajo esta modalidad.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique sin costo a las ofertas de trabajo que le interesen.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.
Asistente administrativo comercial bilingüe
Empresa empleadora: Cazta Comercial
Salario: A convenir
Este rol remoto es crucial para facilitar la gestión operativa, permitiendo que el socio comercial pueda centrarse en el crecimiento del negocio.
Responsabilidades:
- Gestionar procesos operativos incluyendo la tramitación de permisos de construcción.
- Recolectar y organizar información de clientes arquitectos e ingenieros.
- Hacer seguimiento constante de los proyectos activos (40 actualmente).
- Apoyar la gestión de documentación necesaria para solicitudes y permisos.
- Colaborar con los socios para garantizar la eficiencia de las operaciones.
Requerimientos:
- Nivel de inglés avanzado tanto escrito como conversacional.
- Experiencia mínima de tres años como asistente administrativo, preferiblemente en el sector construcción.
- Capacidad para gestionar múltiples procesos y documentación detallada.
- Perfil técnico, tecnólogo o profesional, se puede homologar el área de formación con experiencia laboral.
- Conocimiento de manejo de proyectos y procesos documentales.
- Conocimiento básico de plataformas tecnológicas enfocadas al AI, por ejemplo, Perplexity, Chat GPT, Google tools.
Auxiliar administrativo y contable
Empresa: Apex Investments S.A.S
Salario: A convenir
Se busca un auxiliar administrativo y contable proactivo y organizado, quien apoyará la gestión de tareas administrativas y funciones básicas de contabilidad para empresas de EE. UU.
Responsabilidades:
- Apoyar en tareas administrativas diarias.
- Colaborar en la gestión de archivos y documentación.
- Realizar actividades básicas de contabilidad y asistencia en informes.
Requerimientos:
- Estudios en Contabilidad.
- Experiencia previa en roles similares (preferentemente al menos un año).
- Disponibilidad para trabajo 100 % remoto.
Asistente de infraestructura tecnológica
Empresa: Confidencial
Salario: $ 2.000.000
Su rol será esencial para asegurar que las herramientas funcionen correctamente y optimizar el rendimiento diario del equipo.
Responsabilidades:
- Brindar soporte técnico remoto a usuarios internos.
- Resolver incidencias relacionadas con hardware y software.
- Monitorear y mantener la infraestructura tecnológica de la empresa.
- Colaborar en la implementación de nuevas tecnologías y actualizaciones de sistemas.
Requerimientos:
- Experiencia previa en soporte técnico TI remoto.
- Conocimientos en infraestructura tecnológica y redes.
- Habilidad para diagnosticar y resolver problemas técnicos.
- Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.
Social creative lead
Empresa: Contraplano
Salario: A convenir
¿Le emociona liderar la conversación de marca en redes sociales para el mercado de Estados Unidos? Como social creative lead tendrá la misión de crear ideas social-first que detengan el scroll y marquen tendencia en TikTok, Instagram y X.
Responsabilidades:
- Definir y dirigir la estrategia creativa de social media para el mercado de Estados Unidos.
- Crear y supervisar la ejecución de campañas social-first en plataformas como TikTok, Instagram, X y YouTube.
- Liderar y ser mentor del equipo de social media.
- Traducir insights de audiencia y datos en ideas creativas impactantes que generen engagement y conversación.
- Colaborar estrechamente con equipos de data y marketing para optimizar campañas en tiempo real.
- Mantenerse actualizado sobre las últimas tendencias, formatos y herramientas en social media.
- Experimentar con nuevos formatos trends y la aplicación de IA en la creatividad social media.
- Asegurar la conexión cultural de las campañas con la audiencia del mercado de Estados Unidos.
- Gestionar herramientas de social listening para identificar oportunidades de newsjacking y contenido nativo.
- Presentar resultados y reportes de desempeño de campañas de social media.
Requerimientos:
- Profesional en Publicidad, Comunicación, Mercadeo o afines.
- Experiencia demostrable como social creative lead o head of social media.
- Dominio avanzado de plataformas como TikTok, Instagram, X, Facebook y YouTube.
- Experiencia en el manejo de Google Analytics y Meta Business Suite.
- Conocimiento de herramientas de social listening y gestión de proyectos.
- Experiencia liderando y siendo mentor de equipos creativos.
- Habilidad para convertir insights de audiencia en ideas creativas que generen engagement y conversación.
- Portafolio creativo que demuestre experiencia en campañas de social media exitosas.
Asesor de viajes freelance - 100% remoto
Empresa: Confidencial
Salario: A convenir
Si considera que tiene habilidades comerciales y le gustaría generar un ingreso adicional mensual en dólares, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades
- Participarás en sesiones de formación continua y actualización.
- Atenderás solicitudes de vuelos y paquetes turísticos.
- Asesorarás a clientes para encontrar las mejores opciones.
- Usarás plataformas avanzadas de reservas y ventas.
- Construirás relaciones sólidas y a largo plazo con tus clientes.
Requerimientos:
- Experiencia previa en ventas o habilidades comerciales comprobables.
- Disponibilidad de seis a ocho horas durante las primeras tres semanas de formación.
- Disponibilidad de cuatro a ocho horas diarias posterior a la capacitación para obtener los ingresos proyectados.
- Enfoque en resultados, actitud ambiciosa y ganas de crecer.
- Capacidad para trabajar de forma autónoma y organizada.
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