EMPLEO

Trabajo remoto en Colombia: nuevas vacantes disponibles y cómo postularse

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Juliana Flórez

Juliana Flórez

22 de abril de 2026 a las 4:25 p. m.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images/iStockphoto

La posibilidad de trabajar desde casa ha transformado la manera en que las personas acceden al empleo al eliminar barreras geográficas y permitir una mejor gestión del tiempo.

En cuanto a los procesos, aumenta la participación sin necesidad de desplazamientos. Al tiempo, las organizaciones han incorporado este modelo para optimizar sus procesos y ampliar su alcance en la búsqueda de talento, adaptándose a nuevas dinámicas laborales.

En el país, hay múltiples oportunidades de empleo bajo esta modalidad.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique sin costo a las ofertas de trabajo que le interesen.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.

Para aquellos que buscan postularse a trabajos remotos, es crucial investigar la cultura de trabajo de la empresa y personalizar tanto el currículum como la carta de presentación para resaltar la experiencia y habilidades relevantes para el teletrabajo.
Para aquellos que buscan postularse a trabajos remotos, es crucial investigar la cultura de trabajo de la empresa y personalizar tanto el currículum como la carta de presentación para resaltar la experiencia y habilidades relevantes para el teletrabajo. Foto: Stock

Asistente administrativo comercial bilingüe

Empresa empleadora: Cazta Comercial

Salario: A convenir

Este rol remoto es crucial para facilitar la gestión operativa, permitiendo que el socio comercial pueda centrarse en el crecimiento del negocio.

Responsabilidades:

  • Gestionar procesos operativos incluyendo la tramitación de permisos de construcción.
  • Recolectar y organizar información de clientes arquitectos e ingenieros.
  • Hacer seguimiento constante de los proyectos activos (40 actualmente).
  • Apoyar la gestión de documentación necesaria para solicitudes y permisos.
  • Colaborar con los socios para garantizar la eficiencia de las operaciones.

Requerimientos:

  • Nivel de inglés avanzado tanto escrito como conversacional.
  • Experiencia mínima de tres años como asistente administrativo, preferiblemente en el sector construcción.
  • Capacidad para gestionar múltiples procesos y documentación detallada.
  • Perfil técnico, tecnólogo o profesional, se puede homologar el área de formación con experiencia laboral.
  • Conocimiento de manejo de proyectos y procesos documentales.
  • Conocimiento básico de plataformas tecnológicas enfocadas al AI, por ejemplo, Perplexity, Chat GPT, Google tools.

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Auxiliar administrativo y contable

Empresa: Apex Investments S.A.S

Salario: A convenir

Se busca un auxiliar administrativo y contable proactivo y organizado, quien apoyará la gestión de tareas administrativas y funciones básicas de contabilidad para empresas de EE. UU.

Responsabilidades:

  • Apoyar en tareas administrativas diarias.
  • Colaborar en la gestión de archivos y documentación.
  • Realizar actividades básicas de contabilidad y asistencia en informes.

Requerimientos:

  • Estudios en Contabilidad.
  • Experiencia previa en roles similares (preferentemente al menos un año).
  • Disponibilidad para trabajo 100 % remoto.

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Buscan talento para el sector tecnológico: hay más de 5.700 vacantes disponibles

Asistente de infraestructura tecnológica

Empresa: Confidencial

Salario: $ 2.000.000

Su rol será esencial para asegurar que las herramientas funcionen correctamente y optimizar el rendimiento diario del equipo.

Responsabilidades:

  • Brindar soporte técnico remoto a usuarios internos.
  • Resolver incidencias relacionadas con hardware y software.
  • Monitorear y mantener la infraestructura tecnológica de la empresa.
  • Colaborar en la implementación de nuevas tecnologías y actualizaciones de sistemas.

Requerimientos:

  • Experiencia previa en soporte técnico TI remoto.
  • Conocimientos en infraestructura tecnológica y redes.
  • Habilidad para diagnosticar y resolver problemas técnicos.
  • Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

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Social creative lead

Empresa: Contraplano

Salario: A convenir

¿Le emociona liderar la conversación de marca en redes sociales para el mercado de Estados Unidos? Como social creative lead tendrá la misión de crear ideas social-first que detengan el scroll y marquen tendencia en TikTok, Instagram y X.

Responsabilidades:

  • Definir y dirigir la estrategia creativa de social media para el mercado de Estados Unidos.
  • Crear y supervisar la ejecución de campañas social-first en plataformas como TikTok, Instagram, X y YouTube.
  • Liderar y ser mentor del equipo de social media.
  • Traducir insights de audiencia y datos en ideas creativas impactantes que generen engagement y conversación.
  • Colaborar estrechamente con equipos de data y marketing para optimizar campañas en tiempo real.
  • Mantenerse actualizado sobre las últimas tendencias, formatos y herramientas en social media.
  • Experimentar con nuevos formatos trends y la aplicación de IA en la creatividad social media.
  • Asegurar la conexión cultural de las campañas con la audiencia del mercado de Estados Unidos.
  • Gestionar herramientas de social listening para identificar oportunidades de newsjacking y contenido nativo.
  • Presentar resultados y reportes de desempeño de campañas de social media.

Requerimientos:

  • Profesional en Publicidad, Comunicación, Mercadeo o afines.
  • Experiencia demostrable como social creative lead o head of social media.
  • Dominio avanzado de plataformas como TikTok, Instagram, X, Facebook y YouTube.
  • Experiencia en el manejo de Google Analytics y Meta Business Suite.
  • Conocimiento de herramientas de social listening y gestión de proyectos.
  • Experiencia liderando y siendo mentor de equipos creativos.
  • Habilidad para convertir insights de audiencia en ideas creativas que generen engagement y conversación.
  • Portafolio creativo que demuestre experiencia en campañas de social media exitosas.

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Asesor de viajes freelance - 100% remoto

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Si considera que tiene habilidades comerciales y le gustaría generar un ingreso adicional mensual en dólares, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades

  • Participarás en sesiones de formación continua y actualización.
  • Atenderás solicitudes de vuelos y paquetes turísticos.
  • Asesorarás a clientes para encontrar las mejores opciones.
  • Usarás plataformas avanzadas de reservas y ventas.
  • Construirás relaciones sólidas y a largo plazo con tus clientes.

Requerimientos:

  • Experiencia previa en ventas o habilidades comerciales comprobables.
  • Disponibilidad de seis a ocho horas durante las primeras tres semanas de formación.
  • Disponibilidad de cuatro a ocho horas diarias posterior a la capacitación para obtener los ingresos proyectados.
  • Enfoque en resultados, actitud ambiciosa y ganas de crecer.
  • Capacidad para trabajar de forma autónoma y organizada.

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