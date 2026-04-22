Trabajo remoto en Colombia: nuevas vacantes disponibles y cómo postularse

La posibilidad de trabajar desde casa ha transformado la manera en que las personas acceden al empleo al eliminar barreras geográficas y permitir una mejor gestión del tiempo.

En cuanto a los procesos, aumenta la participación sin necesidad de desplazamientos. Al tiempo, las organizaciones han incorporado este modelo para optimizar sus procesos y ampliar su alcance en la búsqueda de talento, adaptándose a nuevas dinámicas laborales.

En el país, hay múltiples oportunidades de empleo bajo esta modalidad.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique sin costo a las ofertas de trabajo que le interesen.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.

Para aquellos que buscan postularse a trabajos remotos, es crucial investigar la cultura de trabajo de la empresa y personalizar tanto el currículum como la carta de presentación para resaltar la experiencia y habilidades relevantes para el teletrabajo. Foto: Stock

Asistente administrativo comercial bilingüe

Empresa empleadora: Cazta Comercial

Salario: A convenir

Este rol remoto es crucial para facilitar la gestión operativa, permitiendo que el socio comercial pueda centrarse en el crecimiento del negocio.

Responsabilidades:

Gestionar procesos operativos incluyendo la tramitación de permisos de construcción.

Recolectar y organizar información de clientes arquitectos e ingenieros.

Hacer seguimiento constante de los proyectos activos (40 actualmente).

Apoyar la gestión de documentación necesaria para solicitudes y permisos.

Colaborar con los socios para garantizar la eficiencia de las operaciones.

Requerimientos:

Nivel de inglés avanzado tanto escrito como conversacional.

Experiencia mínima de tres años como asistente administrativo, preferiblemente en el sector construcción.

Capacidad para gestionar múltiples procesos y documentación detallada.

Perfil técnico, tecnólogo o profesional, se puede homologar el área de formación con experiencia laboral.

Conocimiento de manejo de proyectos y procesos documentales.

Conocimiento básico de plataformas tecnológicas enfocadas al AI, por ejemplo, Perplexity, Chat GPT, Google tools.

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Auxiliar administrativo y contable

Empresa: Apex Investments S.A.S

Salario: A convenir

Se busca un auxiliar administrativo y contable proactivo y organizado, quien apoyará la gestión de tareas administrativas y funciones básicas de contabilidad para empresas de EE. UU.

Responsabilidades:

Apoyar en tareas administrativas diarias.

Colaborar en la gestión de archivos y documentación.

Realizar actividades básicas de contabilidad y asistencia en informes.

Requerimientos:

Estudios en Contabilidad.

Experiencia previa en roles similares (preferentemente al menos un año).

Disponibilidad para trabajo 100 % remoto.

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Buscan talento para el sector tecnológico: hay más de 5.700 vacantes disponibles

Asistente de infraestructura tecnológica

Empresa: Confidencial

Salario: $ 2.000.000

Su rol será esencial para asegurar que las herramientas funcionen correctamente y optimizar el rendimiento diario del equipo.

Responsabilidades:

Brindar soporte técnico remoto a usuarios internos.

Resolver incidencias relacionadas con hardware y software .

y . Monitorear y mantener la infraestructura tecnológica de la empresa.

Colaborar en la implementación de nuevas tecnologías y actualizaciones de sistemas.

Requerimientos:

Experiencia previa en soporte técnico TI remoto.

Conocimientos en infraestructura tecnológica y redes.

Habilidad para diagnosticar y resolver problemas técnicos.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

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Social creative lead

Empresa: Contraplano

Salario: A convenir

¿Le emociona liderar la conversación de marca en redes sociales para el mercado de Estados Unidos? Como social creative lead tendrá la misión de crear ideas social-first que detengan el scroll y marquen tendencia en TikTok, Instagram y X.

Responsabilidades:

Definir y dirigir la estrategia creativa de social media para el mercado de Estados Unidos.

Crear y supervisar la ejecución de campañas social-first en plataformas como TikTok, Instagram, X y YouTube.

en plataformas como TikTok, Instagram, X y YouTube. Liderar y ser mentor del equipo de social media .

. Traducir insights de audiencia y datos en ideas creativas impactantes que generen engagement y conversación.

de audiencia y datos en ideas creativas impactantes que generen y conversación. Colaborar estrechamente con equipos de data y marketing para optimizar campañas en tiempo real.

para optimizar campañas en tiempo real. Mantenerse actualizado sobre las últimas tendencias, formatos y herramientas en social media .

. Experimentar con nuevos formatos trends y la aplicación de IA en la creatividad social media.

y la aplicación de IA en la creatividad social media. Asegurar la conexión cultural de las campañas con la audiencia del mercado de Estados Unidos.

Gestionar herramientas de social listening para identificar oportunidades de newsjacking y contenido nativo.

para identificar oportunidades de y contenido nativo. Presentar resultados y reportes de desempeño de campañas de social media.

Requerimientos:

Profesional en Publicidad, Comunicación, Mercadeo o afines.

Experiencia demostrable como social creative lead o head of social media .

o . Dominio avanzado de plataformas como TikTok, Instagram, X, Facebook y YouTube.

Experiencia en el manejo de Google Analytics y Meta Business Suite.

Conocimiento de herramientas de social listening y gestión de proyectos.

y gestión de proyectos. Experiencia liderando y siendo mentor de equipos creativos.

Habilidad para convertir insights de audiencia en ideas creativas que generen engagement y conversación.

de audiencia en ideas creativas que generen y conversación. Portafolio creativo que demuestre experiencia en campañas de social media exitosas.

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Asesor de viajes freelance - 100% remoto

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Si considera que tiene habilidades comerciales y le gustaría generar un ingreso adicional mensual en dólares, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades

Participarás en sesiones de formación continua y actualización.

Atenderás solicitudes de vuelos y paquetes turísticos.

Asesorarás a clientes para encontrar las mejores opciones.

Usarás plataformas avanzadas de reservas y ventas.

Construirás relaciones sólidas y a largo plazo con tus clientes.

Requerimientos:

Experiencia previa en ventas o habilidades comerciales comprobables.

Disponibilidad de seis a ocho horas durante las primeras tres semanas de formación.

Disponibilidad de cuatro a ocho horas diarias posterior a la capacitación para obtener los ingresos proyectados.

Enfoque en resultados, actitud ambiciosa y ganas de crecer.

Capacidad para trabajar de forma autónoma y organizada.

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