EMPLEO

¿Busca trabajo remoto? Estas son las vacantes activas en Colombia

Postulaciones abiertas sin costo.

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Juliana Flórez

Juliana Flórez

13 de abril de 2026, 5:08 p. m.
Para aquellos que buscan postularse a trabajos remotos, es crucial investigar la cultura de trabajo de la empresa y personalizar tanto el currículum como la carta de presentación para resaltar la experiencia y habilidades relevantes para el teletrabajo.
Para aquellos que buscan postularse a trabajos remotos, es crucial investigar la cultura de trabajo de la empresa y personalizar tanto el currículum como la carta de presentación para resaltar la experiencia y habilidades relevantes para el teletrabajo. Foto: Stock

El trabajo remoto se ha posicionado como una alternativa cada vez más atractiva en el mercado laboral, al permitir mayor flexibilidad en la organización del tiempo y eliminar los desplazamientos diarios. Esta forma de trabajo también facilita el equilibrio entre la vida personal y profesional, además de generar ahorros en transporte y otros gastos asociados.

A su vez, permite acceder a oportunidades sin limitaciones geográficas, ampliando las posibilidades para quienes buscan empleo desde cualquier lugar del país.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.

Al momento de postularse, es importante contar con una conexión a internet estable, habilidades digitales básicas y una adecuada organización del tiempo para cumplir con las tareas asignadas. También resulta clave mantener una comunicación clara y constante, así como revisar con atención los requisitos de cada oferta para identificar las opciones más acordes al perfil.

Desarrollar habilidades de comunicación digital y familiarizarse con herramientas como Teams y Slack es esencial, al igual que crear un espacio de trabajo productivo en casa con una buena conexión a Internet y mobiliario adecuado.
Desarrollar habilidades de comunicación digital y familiarizarse con herramientas como Teams y Slack es esencial, al igual que crear un espacio de trabajo productivo en casa con una buena conexión a Internet y mobiliario adecuado. Foto: Stock

Ejecutivo(a) de ventas remotas

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: $ 1.700.000

En este rol, será la voz de la empresa, ofreciendo soluciones que ayudan a los clientes a prosperar y crecer.

Responsabilidades:

  • Realizar llamadas telefónicas a clientes.
  • Ofrecer productos adicionales y vender soluciones de Siigo.
  • Cerrar ventas y mantener seguimiento con clientes.

Requerimientos:

  • Mínimo 2 años de experiencia en ventas.
  • Experiencia en ventas remotas y prospección telefónica.
  • Excelentes habilidades de comunicación.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de crédito y documentación con inglés avanzado - Oportunidad remota

Empresa: Staffing

Salario: $4.000.000

Como especialista en créditos, será clave para evaluar la solvencia y estructurar propuestas de financiamiento que alineen las necesidades de los clientes con las políticas de crédito de la empresa.

Responsabilidades:

  • Evaluar la solvencia crediticia de los clientes.
  • Analizar información financiera para la toma de decisiones.
  • Preparar y presentar informes de crédito detallados.
  • Colaborar con el equipo para estructurar propuestas de financiamiento.
  • Monitorear y reportar riesgos asociados a los créditos.

Requerimientos:

  • Título profesional en Finanzas, Economía o afines.
  • Experiencia mínima de 2 años como analista de crédito.
  • Dominio avanzado de Microsoft Excel y sistemas de gestión de créditos.
  • Inglés avanzado indispensable.
  • Conocimientos sólidos en análisis financiero y evaluación de riesgos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

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Auxiliar administrativo y contable remoto

Empresa: Apex Investments

Salario: A convenir

Se busca un auxiliar administrativo y contable proactivo y organizado, quien apoyará en la gestión de tareas administrativas y en funciones básicas de contabilidad.

Responsabilidades:

  • Apoyar en tareas administrativas diarias.
  • Colaborar en la gestión de archivos y documentación.
  • Hacer actividades básicas de contabilidad y asistencia en informes.

Requerimientos:

  • Estudios en Contabilidad.
  • Experiencia previa en roles similares (preferentemente al menos 1 año).
  • Disponibilidad para trabajo 100 % remoto.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Desarrollador fullstack senior

Empresa: Confidencial

Salario: $5.000.000

Como parte de un equipo dinámico y colaborativo, contribuirá significativamente al desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras que mejoran la experiencia del usuario.

Responsabilidades:

  • Desarrollar y mantener aplicaciones web utilizando .NET y React.
  • Colaborar con equipos multifuncionales para definir, diseñar e implementar nuevas funciones.
  • Participar en revisiones de código y promover las mejores prácticas de desarrollo.
  • Optimizar las aplicaciones para obtener la mejor velocidad y escalabilidad.
  • Implementar y gestionar infraestructura en la nube utilizando Azure.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 5 años certificada como desarrollador fullstack senior o en roles similares.
  • Dominio de .NET React y prácticas de desarrollo ágil.
  • Experiencia con CI/CD, microservicios y microfrontends.
  • Conocimiento en bases de datos como SQL Server, MongoDB y Redis.
  • Habilidades en herramientas de contenedores como Docker y Kubernetes.
  • Capacidad para trabajar en equipo y resolver problemas de manera efectiva.

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