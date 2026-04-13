¿Busca trabajo remoto? Estas son las vacantes activas en Colombia

El trabajo remoto se ha posicionado como una alternativa cada vez más atractiva en el mercado laboral, al permitir mayor flexibilidad en la organización del tiempo y eliminar los desplazamientos diarios. Esta forma de trabajo también facilita el equilibrio entre la vida personal y profesional, además de generar ahorros en transporte y otros gastos asociados.
A su vez, permite acceder a oportunidades sin limitaciones geográficas, ampliando las posibilidades para quienes buscan empleo desde cualquier lugar del país.
¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?
Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.
Al momento de postularse, es importante contar con una conexión a internet estable, habilidades digitales básicas y una adecuada organización del tiempo para cumplir con las tareas asignadas. También resulta clave mantener una comunicación clara y constante, así como revisar con atención los requisitos de cada oferta para identificar las opciones más acordes al perfil.
Ejecutivo(a) de ventas remotas
Empresa: ManpowerGroup Colombia
Salario: $ 1.700.000
En este rol, será la voz de la empresa, ofreciendo soluciones que ayudan a los clientes a prosperar y crecer.
Responsabilidades:
- Realizar llamadas telefónicas a clientes.
- Ofrecer productos adicionales y vender soluciones de Siigo.
- Cerrar ventas y mantener seguimiento con clientes.
Requerimientos:
- Mínimo 2 años de experiencia en ventas.
- Experiencia en ventas remotas y prospección telefónica.
- Excelentes habilidades de comunicación.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Analista de crédito y documentación con inglés avanzado - Oportunidad remota
Empresa: Staffing
Salario: $4.000.000
Como especialista en créditos, será clave para evaluar la solvencia y estructurar propuestas de financiamiento que alineen las necesidades de los clientes con las políticas de crédito de la empresa.
Responsabilidades:
- Evaluar la solvencia crediticia de los clientes.
- Analizar información financiera para la toma de decisiones.
- Preparar y presentar informes de crédito detallados.
- Colaborar con el equipo para estructurar propuestas de financiamiento.
- Monitorear y reportar riesgos asociados a los créditos.
Requerimientos:
- Título profesional en Finanzas, Economía o afines.
- Experiencia mínima de 2 años como analista de crédito.
- Dominio avanzado de Microsoft Excel y sistemas de gestión de créditos.
- Inglés avanzado indispensable.
- Conocimientos sólidos en análisis financiero y evaluación de riesgos.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Auxiliar administrativo y contable remoto
Empresa: Apex Investments
Salario: A convenir
Se busca un auxiliar administrativo y contable proactivo y organizado, quien apoyará en la gestión de tareas administrativas y en funciones básicas de contabilidad.
Responsabilidades:
- Apoyar en tareas administrativas diarias.
- Colaborar en la gestión de archivos y documentación.
- Hacer actividades básicas de contabilidad y asistencia en informes.
Requerimientos:
- Estudios en Contabilidad.
- Experiencia previa en roles similares (preferentemente al menos 1 año).
- Disponibilidad para trabajo 100 % remoto.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Desarrollador fullstack senior
Empresa: Confidencial
Salario: $5.000.000
Como parte de un equipo dinámico y colaborativo, contribuirá significativamente al desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras que mejoran la experiencia del usuario.
Responsabilidades:
- Desarrollar y mantener aplicaciones web utilizando .NET y React.
- Colaborar con equipos multifuncionales para definir, diseñar e implementar nuevas funciones.
- Participar en revisiones de código y promover las mejores prácticas de desarrollo.
- Optimizar las aplicaciones para obtener la mejor velocidad y escalabilidad.
- Implementar y gestionar infraestructura en la nube utilizando Azure.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 5 años certificada como desarrollador fullstack senior o en roles similares.
- Dominio de .NET React y prácticas de desarrollo ágil.
- Experiencia con CI/CD, microservicios y microfrontends.
- Conocimiento en bases de datos como SQL Server, MongoDB y Redis.
- Habilidades en herramientas de contenedores como Docker y Kubernetes.
- Capacidad para trabajar en equipo y resolver problemas de manera efectiva.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
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