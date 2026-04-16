¿Busca trabajo remoto? Hay más de 350 vacantes en Colombia: así puede aplicar

El trabajo remoto ha ganado espacio en el mercado laboral al ofrecer esquemas más flexibles, permitiendo a las personas organizar mejor su tiempo y desarrollar sus actividades sin necesidad de desplazamientos. Además, amplía las oportunidades al eliminar barreras geográficas, facilitando el acceso a ofertas en distintas regiones del país.

Actualmente, hay más de 350 vacantes disponibles bajo esta modalidad, lo que refleja su crecimiento y la apuesta de las organizaciones por esquemas más dinámicos.

Consejos para los candidatos:

Para acceder a este tipo de oportunidades, es fundamental demostrar responsabilidad, autonomía y una adecuada gestión del tiempo. También es clave contar con habilidades digitales, comunicación efectiva en entornos virtuales y un espacio de trabajo que favorezca la concentración. Mantener una buena organización y cumplir con los tiempos establecidos puede marcar la diferencia en los procesos de selección.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.

En este contexto, es esencial entender la diferencia entre el trabajo remoto y el híbrido, ya que ambas modalidades ofrecen beneficios significativos tanto para empleados como para empleadores. Foto: Stock

Desarrollador fullstack senior

Empresa: Confidencial

Salario: $ 5.000.000

Como parte de un equipo dinámico y colaborativo, contribuirá significativamente al desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras que mejoran la experiencia del usuario.

Responsabilidades:

Desarrollar y mantener aplicaciones web utilizando .NET y React.

Colaborar con equipos multifuncionales para definir, diseñar e implementar nuevas funciones.

Participar en revisiones de código y promover las mejores prácticas de desarrollo.

Optimizar las aplicaciones para obtener la mejor velocidad y escalabilidad.

Implementar y gestionar infraestructura en la nube utilizando Azure.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 5 años certificada como desarrollador fullstack senior o en roles similares.

Dominio de .NET React y prácticas de desarrollo ágil.

Experiencia con CI/CD, microservicios y microfrontends.

Conocimiento en bases de datos como SQL Server MongoDB y Redis.

Habilidades en herramientas de contenedores como Docker y Kubernetes.

Capacidad para trabajar en equipo y resolver problemas de manera efectiva.

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Auxiliar administrativo y contable remoto

Empresa: Apex Investments

Salario: A convenir

Se busca un auxiliar administrativo y contable proactivo y organizado, quien apoyará en la gestión de tareas administrativas y en funciones básicas de contabilidad para empresas de EE. UU.

Responsabilidades:

Apoyar en tareas administrativas diarias.

Colaborar en la gestión de archivos y documentación.

Realizar actividades básicas de contabilidad y asistencia en informes.

Requerimientos:

Estudios en Contabilidad.

Experiencia previa en roles similares (preferentemente al menos 1 año).

Disponibilidad para trabajo 100% remoto.

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Vacantes de empleo activas en Colombia: así puede postularse hoy

Ejecutivo(a) de ventas remotas

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: $ 1.700.000

En este rol, será la voz de la empresa, ofreciendo soluciones que ayudan a los clientes a prosperar y crecer.

Responsabilidades:

Realizar llamadas telefónicas a clientes.

Ofrecer productos adicionales y vender soluciones de Siigo.

Cerrar ventas y mantener seguimiento con clientes.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en ventas.

Experiencia en ventas remotas y prospección telefónica.

Excelentes habilidades de comunicación.

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Asistente administrativo comercial remoto

Empresa empleadora: Cazta Comercial

Salario: A convenir

Una destacada empresa especializada en almacenamiento industrial está buscando un asistente administrativo comercial con enfoque operativo.

Responsabilidades:

Gestionar procesos operativos, incluyendo la tramitación de permisos de construcción.

Recolectar y organizar información de clientes arquitectos e ingenieros.

Hacer seguimiento constante de los proyectos activos (40 actualmente).

Apoyar en la gestión de documentación necesaria para solicitudes y permisos.

Colaborar con los socios para garantizar la eficiencia de las operaciones.

Requerimientos:

Nivel de inglés avanzado, tanto escrito como conversacional.

Experiencia mínima de 3 años como asistente administrativo, preferiblemente en el sector construcción.

Capacidad para gestionar múltiples procesos y documentación detallada.

Perfil técnico, tecnólogo o profesional; se puede homologar el área de formación con tu experiencia laboral.

Conocimiento de manejo de proyectos y procesos documentales.

Conocimiento básico de plataformas tecnológicas enfocadas en IA.

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