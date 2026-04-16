¿Busca trabajo remoto? Hay más de 350 vacantes en Colombia: así puede aplicar

El trabajo remoto ha ganado espacio en el mercado laboral al ofrecer esquemas más flexibles, permitiendo a las personas organizar mejor su tiempo y desarrollar sus actividades sin necesidad de desplazamientos. Además, amplía las oportunidades al eliminar barreras geográficas, facilitando el acceso a ofertas en distintas regiones del país.
Actualmente, hay más de 350 vacantes disponibles bajo esta modalidad, lo que refleja su crecimiento y la apuesta de las organizaciones por esquemas más dinámicos.
Consejos para los candidatos:
Para acceder a este tipo de oportunidades, es fundamental demostrar responsabilidad, autonomía y una adecuada gestión del tiempo. También es clave contar con habilidades digitales, comunicación efectiva en entornos virtuales y un espacio de trabajo que favorezca la concentración. Mantener una buena organización y cumplir con los tiempos establecidos puede marcar la diferencia en los procesos de selección.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.
Desarrollador fullstack senior
Empresa: Confidencial
Salario: $ 5.000.000
Como parte de un equipo dinámico y colaborativo, contribuirá significativamente al desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras que mejoran la experiencia del usuario.
Responsabilidades:
- Desarrollar y mantener aplicaciones web utilizando .NET y React.
- Colaborar con equipos multifuncionales para definir, diseñar e implementar nuevas funciones.
- Participar en revisiones de código y promover las mejores prácticas de desarrollo.
- Optimizar las aplicaciones para obtener la mejor velocidad y escalabilidad.
- Implementar y gestionar infraestructura en la nube utilizando Azure.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 5 años certificada como desarrollador fullstack senior o en roles similares.
- Dominio de .NET React y prácticas de desarrollo ágil.
- Experiencia con CI/CD, microservicios y microfrontends.
- Conocimiento en bases de datos como SQL Server MongoDB y Redis.
- Habilidades en herramientas de contenedores como Docker y Kubernetes.
- Capacidad para trabajar en equipo y resolver problemas de manera efectiva.
Auxiliar administrativo y contable remoto
Empresa: Apex Investments
Salario: A convenir
Se busca un auxiliar administrativo y contable proactivo y organizado, quien apoyará en la gestión de tareas administrativas y en funciones básicas de contabilidad para empresas de EE. UU.
Responsabilidades:
- Apoyar en tareas administrativas diarias.
- Colaborar en la gestión de archivos y documentación.
- Realizar actividades básicas de contabilidad y asistencia en informes.
Requerimientos:
- Estudios en Contabilidad.
- Experiencia previa en roles similares (preferentemente al menos 1 año).
- Disponibilidad para trabajo 100% remoto.
Ejecutivo(a) de ventas remotas
Empresa: ManpowerGroup Colombia
Salario: $ 1.700.000
En este rol, será la voz de la empresa, ofreciendo soluciones que ayudan a los clientes a prosperar y crecer.
Responsabilidades:
- Realizar llamadas telefónicas a clientes.
- Ofrecer productos adicionales y vender soluciones de Siigo.
- Cerrar ventas y mantener seguimiento con clientes.
Requerimientos:
- Mínimo 2 años de experiencia en ventas.
- Experiencia en ventas remotas y prospección telefónica.
- Excelentes habilidades de comunicación.
Asistente administrativo comercial remoto
Empresa empleadora: Cazta Comercial
Salario: A convenir
Una destacada empresa especializada en almacenamiento industrial está buscando un asistente administrativo comercial con enfoque operativo.
Responsabilidades:
- Gestionar procesos operativos, incluyendo la tramitación de permisos de construcción.
- Recolectar y organizar información de clientes arquitectos e ingenieros.
- Hacer seguimiento constante de los proyectos activos (40 actualmente).
- Apoyar en la gestión de documentación necesaria para solicitudes y permisos.
- Colaborar con los socios para garantizar la eficiencia de las operaciones.
Requerimientos:
- Nivel de inglés avanzado, tanto escrito como conversacional.
- Experiencia mínima de 3 años como asistente administrativo, preferiblemente en el sector construcción.
- Capacidad para gestionar múltiples procesos y documentación detallada.
- Perfil técnico, tecnólogo o profesional; se puede homologar el área de formación con tu experiencia laboral.
- Conocimiento de manejo de proyectos y procesos documentales.
- Conocimiento básico de plataformas tecnológicas enfocadas en IA.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.