Vacantes de empleo activas en Colombia: así puede postularse hoy

El mercado laboral en Colombia muestra un comportamiento favorable, con indicadores que reflejan una recuperación progresiva en la generación de empleo. La reducción en la tasa de desempleo y el aumento en la ocupación evidencian un entorno con más oportunidades para quienes buscan vincularse o avanzar en su trayectoria.

Este panorama se traduce en una oferta amplia de vacantes en distintas regiones del país, facilitando el acceso a nuevas alternativas laborales para perfiles con diferentes niveles de experiencia.

¿Cómo aplicar?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique sin costo a la vacante que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock

Analista de sistemas – Medellín

Empresa: Hospital Pablo Tobón Uribe

Salario: $ 6.500.000 a $ 7.000.000

En el Hospital Pablo Tobón Uribe están en búsqueda de una persona que será la encargada de liderar proyectos que permitan la incorporación de nuevas tecnologías acordes con las necesidades y proyección de la institución.

Responsabilidades:

Liderar proyectos de innovación tecnológica.

Brindar soporte a clientes internos del hospital de acuerdo con necesidades que se puedan presentar en los diferentes aplicativos.

Evaluar y mejorar procesos actuales.

Diseñar y desarrollar soluciones tecnológicas eficientes.

Colaborar con equipos multidisciplinarios para integrar nuevas tecnologías.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería de Sistemas o afines.

Mínimo 1 año de experiencia como analista de sistemas.

Dominio de herramientas de gestión de proyectos.

Conocimientos avanzados en ERP y CRM.

Habilidades de liderazgo y comunicación efectiva.

Conocimiento técnico en SQL.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Desarrollador de IA – Medellín

Empresa empleadora: Servicio de Empleo Comfama

Salario: $5.000.000 a $8.000.000

¿Le apasiona la inteligencia artificial y tiene ganas de unirse a un equipo innovador en Medellín? Se requiere para el equipo de trabajo un desarrollador de IA comprometido con la excelencia y la innovación.

Responsabilidades:

Desarrollar y optimizar algoritmos de inteligencia artificial.

Implementar soluciones de IA en proyectos empresariales.

Colaborar con equipos multidisciplinarios para integrar la IA en diferentes áreas.

Mantenerse actualizado con las últimas tendencias en inteligencia artificial.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como desarrollador de IA.

Conocimientos sólidos en aprendizaje automático y redes neuronales.

Experiencia en lenguajes de programación como Python o R.

Familiaridad con herramientas de IA como TensorFlow y PyTorch.

Capacidad para trabajar en equipos multidisciplinarios y comunicarse efectivamente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Empresas en Bogotá ofrecen vacantes de medio tiempo en distintos sectores

Profesional de marca – Bogotá D.C.

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Homecenter está en la búsqueda de un(a) profesional de marca que quiera ser parte del lanzamiento, crecimiento y consolidación de las tiendas a nivel nacional.

Responsabilidades:

Desarrollar y ejecutar estrategias de gestión de audiencias, desde una visión holística del customer journey, identificando insights que generen valor para el negocio.

Coordinar e implementar campañas, proyectos y lanzamientos de las tiendas Petizoos, alineando a las diferentes áreas internas para garantizar una ejecución consistente con la estrategia comercial.

Asegurar la correcta implementación de iniciativas y campañas en todos los puntos de contacto con el cliente.

Acompañar de manera permanente a las tiendas, apoyando la correcta alineación a las campañas comerciales y el impacto en la experiencia del cliente y las ventas.

Construir, junto a otras áreas, las directrices operativas y de comunicación para la ejecución de campañas.

Desarrollar, junto al área de endomarketing, estrategias que permitan que los colaboradores comprendan e implementen las iniciativas en los puntos físicos.

Gestionar presupuestos, órdenes de compra y la relación con proveedores y agencias, asegurando la optimización de los recursos.

Analizar resultados de campañas e iniciativas, generar reportes e indicadores y proponer mejoras continuas en procesos, estrategias y planes del formato Petizoos.

Requerimientos:

Profesional en Mercadeo, Administración, Ingeniería Industrial, Comunicación Social, Publicidad o carreras afines.

Mínimo 3 años de experiencia en cargos similares en áreas de mercadeo o comerciales.

Experiencia apoyando campañas, lanzamientos e iniciativas de marca.

Capacidad de análisis e interpretación de resultados y data.

Conocimiento en comunicación masiva y digital.

Manejo intermedio de Excel, PowerPoint y Word.

Orientación al cliente, enfoque en resultados y sentido de urgencia.

Habilidad para trabajar en equipo, comunicarte de forma efectiva y gestionar múltiples iniciativas.

Disponibilidad para viajar.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Líder de punto de venta – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: A convenir

Si tiene experiencia como administrador o líder de tienda y quiere llevar su carrera al siguiente nivel, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento del presupuesto de ventas.

Optimizar la operación del punto de venta.

Liderar y desarrollar al equipo de tienda.

Supervisar y mejorar procesos administrativos, logísticos y contables.

Asegurar el cumplimiento de políticas internas y normativas.

Implementar estrategias de marketing y servicio.

Administrar recursos, inventarios y activos.

Requerimientos:

3 años de experiencia como administrador/líder de tienda.

Formación técnica o tecnóloga en ventas/regencia/administración.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Gerente de relación banca empresas – Neiva

Empresa: Banco de Occidente

Salario: $6.000.000 a $6.200.000

Como manager de relaciones corporativas, será responsable de gestionar las relaciones con los clientes corporativos clave y de identificar las oportunidades de negocio para expandir la cartera.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar estrategias comerciales para el sector empresas.

Gestionar la relación con clientes corporativos clave.

Identificar oportunidades de negocio y expandir la cartera de clientes.

Garantizar el cumplimiento de las metas establecidas por la dirección.

Requerimientos:

Título en Administración de Empresas, Economía o campos relacionados.

Experiencia previa en gestión de relaciones con clientes corporativos.

Habilidades comprobadas en el desarrollo de estrategias comerciales.

Excelentes capacidades de comunicación y negociación

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.