Ofertas de empleo disponibles para arquitectos a nivel nacional: conozca cómo aplicar

La arquitectura juega un papel clave en el desarrollo de las ciudades y en la calidad de vida de las personas. Más allá del diseño, estos profesionales intervienen en la planificación de espacios, la sostenibilidad de los proyectos y la transformación del entorno construido.

En Colombia, su aporte se refleja tanto en proyectos de vivienda como en infraestructura y renovación urbana, manteniendo demanda constante de talento con formación técnica, visión creativa y capacidad de adaptación a nuevas tecnologías.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.

Al momento de postularse, es clave contar con un portafolio actualizado que evidencie proyectos realizados, manejo de herramientas de diseño y claridad en los procesos constructivos. También suma tener conocimientos en software especializado, cursos complementarios o certificaciones relacionadas, así como habilidades como atención al detalle, trabajo en equipo y cumplimiento de tiempos.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más informacióon ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Director de arquitectura y diseño – Santa Marta

Empresa: Jiménez Constructores

Salario: A convenir

En este rol, será el puente entre el diseño y la ejecución, asegurando que cada proyecto cumpla con los altos estándares de calidad y estética.

Responsabilidades:

Dirigir y supervisar proyectos de arquitectura y diseño.

Dirigir equipos multidisciplinarios para asegurar el cumplimiento de plazos y calidad.

Desarrollar y presentar propuestas de diseño innovadoras.

Garantizar la alineación de los proyectos con los objetivos estratégicos de la empresa.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 5 años como director de arquitectura y diseño

Director de diseño jefe de proyectos de construcción o líder de proyectos arquitectónicos.

Título en Arquitectura

Dominio de software de diseño arquitectónico (AutoCAD Revit) BIM

Habilidades demostradas en liderazgo de equipos y gestión de proyectos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Arquitecto diseñador – Medellín o Bogotá

Empresa: Conconcreto

Salario: A convenir

Únase al equipo de Conconcreto y participe activamente en la conceptualización, diseño y coordinación arquitectónica de proyectos técnicos.

Responsabilidades:

Gestionar la estrategia técnica y arquitectónica del proyecto según su fase de desarrollo.

Calcular y dimensionar sistemas y espacios conforme a la normativa vigente.

Diseñar espacios innovadores, funcionales y eficientes.

Coordinar la visualización y producción de información técnica.

Trabajar de la mano con equipos multidisciplinarios para el desarrollo de proyectos.

Requerimientos:

Profesional en Arquitectura.

Mínimo 2 años de experiencia en diseño y coordinación de proyectos.

Manejo avanzado de Revit y SketchUp.

Deseable conocimiento en herramientas de IA.

Habilidad para generar imágenes y presentaciones de alto impacto.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Vacantes de empleo con contrato a término indefinido: oportunidades activas en Colombia

Arquitecto(a) analista de imagen comercial – Medellín

Empresa: ManpowerGroup

Salario: $ 4.000.000

Si disfruta combinar arquitectura, diseño comercial y visual merchandising, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Diseñar y validar la imagen comercial de los puntos de venta.

Asegurar que los espacios cumplan con el manual de marca.

Optimizar la funcionalidad atractivo y seguridad de las tiendas.

Coordinar con proveedores y equipos internos para la ejecución de proyectos.

Supervisar la correcta implementación del visual merchandising y vitrinismo.

Aplicar tendencias de retail y diseño de interiores comerciales.

Gestionar el diseño de mobiliario y acabados en espacios comerciales.

Asegurar la coherencia de la marca en cada punto de venta.

Requerimientos:

Profesional en Arquitectura o afines.

Experiencia en diseño de espacios comerciales y visual merchandising.

Manejo experto de SketchUp AutoCAD y Revit.

Conocimiento en lectura de planos arquitectónicos y normativa básica de construcción.

Experiencia en gestión de proveedores.

Habilidad para el diseño de la imagen comercial en puntos de venta incluyendo vitrinismo.

Capacidad para aplicar el manual de marca en el diseño de espacios.

Orientación a la funcionalidad atractivo y seguridad de los espacios comerciales.

Experiencia en el sector retail.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Arquitecto para sector aeroportuario – Rionegro

Empresa: Airplan

Salario: $ 7.938.947

El rol se orienta al diseño y ejecución de proyectos arquitectónicos, remodelación de locales comerciales, administración y gestión contractual, así como al control y supervisión de obra.

Responsabilidades:

Ejecutar proyectos arquitectónicos y remodelaciones de locales comerciales.

Administrar y gestionar contratos de obra.

Realizar control presupuestal de los proyectos asignados.

Supervisar la ejecución de obra para asegurar el cumplimiento técnico y de plazos.

Coordinar equipos técnicos y proveedores.

Asegurar el cumplimiento de normativas y estándares de calidad.

Elaborar informes de avance y seguimiento de obra.

Requerimientos:

Profesional en Arquitectura titulado.

Experiencia comprobada en diseño arquitectónico.

Experiencia en remodelación de locales comerciales.

Experiencia en supervisión integral de obra.

Conocimiento y manejo de AutoCAD a nivel experto.

Dominio de Excel y Microsoft Office.

Experiencia en gestión de contratos.

Experiencia en control presupuestal de proyectos.

Capacidad para asegurar el cumplimiento técnico económico y de plazos.

Habilidad para coordinar equipos técnicos y proveedores.

Experiencia en administración de contratos y coordinación técnica de obra.

Se requiere arquitecto de proyectos con enfoque en la ejecución de remodelaciones en espacios comerciales.

Se busca arquitecto de remodelación comercial con alta capacidad de análisis y resolución de problemas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Arquitecto – Bogotá D.C.

Empresa: Confidencial

Salario: $ 4.500.000 a $ 5.700.000

En una reconocida empresa de servicios con más de 70 años en el mercado están buscando un arquitecto de diseño que quiera liderar proyectos arquitectónicos de principio a fin y dejar huella con sus ideas.

Responsabilidades:

Liderar el diseño conceptual y arquitectónico de proyectos.

Desarrollar el proyecto ejecutivo completo.

Coordinar equipos interdisciplinarios para asegurar la entrega de propuestas integrales.

Transformar ideas en proyectos construibles aportando valor al portafolio de la compañía.

Requerimientos:

Profesional en Arquitectura con tarjeta profesional vigente.

Experiencia comprobada en diseño arquitectónico y desarrollo de proyectos.

Manejo avanzado de AutoCAD Revit y SketchUp para desarrollo ejecutivo de proyectos.

Dominio de herramientas de visualización como V-Ray.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

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