Ofertas de empleo disponibles para arquitectos a nivel nacional: conozca cómo aplicar

La arquitectura juega un papel clave en el desarrollo de las ciudades y en la calidad de vida de las personas. Más allá del diseño, estos profesionales intervienen en la planificación de espacios, la sostenibilidad de los proyectos y la transformación del entorno construido.
En Colombia, su aporte se refleja tanto en proyectos de vivienda como en infraestructura y renovación urbana, manteniendo demanda constante de talento con formación técnica, visión creativa y capacidad de adaptación a nuevas tecnologías.
¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?
Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.
Al momento de postularse, es clave contar con un portafolio actualizado que evidencie proyectos realizados, manejo de herramientas de diseño y claridad en los procesos constructivos. También suma tener conocimientos en software especializado, cursos complementarios o certificaciones relacionadas, así como habilidades como atención al detalle, trabajo en equipo y cumplimiento de tiempos.
Director de arquitectura y diseño – Santa Marta
Empresa: Jiménez Constructores
Salario: A convenir
En este rol, será el puente entre el diseño y la ejecución, asegurando que cada proyecto cumpla con los altos estándares de calidad y estética.
Responsabilidades:
- Dirigir y supervisar proyectos de arquitectura y diseño.
- Dirigir equipos multidisciplinarios para asegurar el cumplimiento de plazos y calidad.
- Desarrollar y presentar propuestas de diseño innovadoras.
- Garantizar la alineación de los proyectos con los objetivos estratégicos de la empresa.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 5 años como director de arquitectura y diseño
- Director de diseño jefe de proyectos de construcción o líder de proyectos arquitectónicos.
- Título en Arquitectura
- Dominio de software de diseño arquitectónico (AutoCAD Revit) BIM
- Habilidades demostradas en liderazgo de equipos y gestión de proyectos.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Arquitecto diseñador – Medellín o Bogotá
Empresa: Conconcreto
Salario: A convenir
Únase al equipo de Conconcreto y participe activamente en la conceptualización, diseño y coordinación arquitectónica de proyectos técnicos.
Responsabilidades:
- Gestionar la estrategia técnica y arquitectónica del proyecto según su fase de desarrollo.
- Calcular y dimensionar sistemas y espacios conforme a la normativa vigente.
- Diseñar espacios innovadores, funcionales y eficientes.
- Coordinar la visualización y producción de información técnica.
- Trabajar de la mano con equipos multidisciplinarios para el desarrollo de proyectos.
Requerimientos:
- Profesional en Arquitectura.
- Mínimo 2 años de experiencia en diseño y coordinación de proyectos.
- Manejo avanzado de Revit y SketchUp.
- Deseable conocimiento en herramientas de IA.
- Habilidad para generar imágenes y presentaciones de alto impacto.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Arquitecto(a) analista de imagen comercial – Medellín
Empresa: ManpowerGroup
Salario: $ 4.000.000
Si disfruta combinar arquitectura, diseño comercial y visual merchandising, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Diseñar y validar la imagen comercial de los puntos de venta.
- Asegurar que los espacios cumplan con el manual de marca.
- Optimizar la funcionalidad atractivo y seguridad de las tiendas.
- Coordinar con proveedores y equipos internos para la ejecución de proyectos.
- Supervisar la correcta implementación del visual merchandising y vitrinismo.
- Aplicar tendencias de retail y diseño de interiores comerciales.
- Gestionar el diseño de mobiliario y acabados en espacios comerciales.
- Asegurar la coherencia de la marca en cada punto de venta.
Requerimientos:
- Profesional en Arquitectura o afines.
- Experiencia en diseño de espacios comerciales y visual merchandising.
- Manejo experto de SketchUp AutoCAD y Revit.
- Conocimiento en lectura de planos arquitectónicos y normativa básica de construcción.
- Experiencia en gestión de proveedores.
- Habilidad para el diseño de la imagen comercial en puntos de venta incluyendo vitrinismo.
- Capacidad para aplicar el manual de marca en el diseño de espacios.
- Orientación a la funcionalidad atractivo y seguridad de los espacios comerciales.
- Experiencia en el sector retail.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Arquitecto para sector aeroportuario – Rionegro
Empresa: Airplan
Salario: $ 7.938.947
El rol se orienta al diseño y ejecución de proyectos arquitectónicos, remodelación de locales comerciales, administración y gestión contractual, así como al control y supervisión de obra.
Responsabilidades:
- Ejecutar proyectos arquitectónicos y remodelaciones de locales comerciales.
- Administrar y gestionar contratos de obra.
- Realizar control presupuestal de los proyectos asignados.
- Supervisar la ejecución de obra para asegurar el cumplimiento técnico y de plazos.
- Coordinar equipos técnicos y proveedores.
- Asegurar el cumplimiento de normativas y estándares de calidad.
- Elaborar informes de avance y seguimiento de obra.
Requerimientos:
- Profesional en Arquitectura titulado.
- Experiencia comprobada en diseño arquitectónico.
- Experiencia en remodelación de locales comerciales.
- Experiencia en supervisión integral de obra.
- Conocimiento y manejo de AutoCAD a nivel experto.
- Dominio de Excel y Microsoft Office.
- Experiencia en gestión de contratos.
- Experiencia en control presupuestal de proyectos.
- Capacidad para asegurar el cumplimiento técnico económico y de plazos.
- Habilidad para coordinar equipos técnicos y proveedores.
- Experiencia en administración de contratos y coordinación técnica de obra.
- Se requiere arquitecto de proyectos con enfoque en la ejecución de remodelaciones en espacios comerciales.
- Se busca arquitecto de remodelación comercial con alta capacidad de análisis y resolución de problemas.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Arquitecto – Bogotá D.C.
Empresa: Confidencial
Salario: $ 4.500.000 a $ 5.700.000
En una reconocida empresa de servicios con más de 70 años en el mercado están buscando un arquitecto de diseño que quiera liderar proyectos arquitectónicos de principio a fin y dejar huella con sus ideas.
Responsabilidades:
- Liderar el diseño conceptual y arquitectónico de proyectos.
- Desarrollar el proyecto ejecutivo completo.
- Coordinar equipos interdisciplinarios para asegurar la entrega de propuestas integrales.
- Transformar ideas en proyectos construibles aportando valor al portafolio de la compañía.
Requerimientos:
- Profesional en Arquitectura con tarjeta profesional vigente.
- Experiencia comprobada en diseño arquitectónico y desarrollo de proyectos.
- Manejo avanzado de AutoCAD Revit y SketchUp para desarrollo ejecutivo de proyectos.
- Dominio de herramientas de visualización como V-Ray.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.