EMPLEO

Ofertas de empleo disponibles para arquitectos a nivel nacional: conozca cómo aplicar

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Juliana Flórez

Juliana Flórez

22 de abril de 2026 a las 4:09 p. m.
Gran convocatoria laboral abierta.
Gran convocatoria laboral abierta. Foto: Getty Images

La arquitectura juega un papel clave en el desarrollo de las ciudades y en la calidad de vida de las personas. Más allá del diseño, estos profesionales intervienen en la planificación de espacios, la sostenibilidad de los proyectos y la transformación del entorno construido.

En Colombia, su aporte se refleja tanto en proyectos de vivienda como en infraestructura y renovación urbana, manteniendo demanda constante de talento con formación técnica, visión creativa y capacidad de adaptación a nuevas tecnologías.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.

Al momento de postularse, es clave contar con un portafolio actualizado que evidencie proyectos realizados, manejo de herramientas de diseño y claridad en los procesos constructivos. También suma tener conocimientos en software especializado, cursos complementarios o certificaciones relacionadas, así como habilidades como atención al detalle, trabajo en equipo y cumplimiento de tiempos.

Creativo
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más informacióon ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Director de arquitectura y diseño – Santa Marta

Empresa: Jiménez Constructores

Salario: A convenir

En este rol, será el puente entre el diseño y la ejecución, asegurando que cada proyecto cumpla con los altos estándares de calidad y estética.

Responsabilidades:

  • Dirigir y supervisar proyectos de arquitectura y diseño.
  • Dirigir equipos multidisciplinarios para asegurar el cumplimiento de plazos y calidad.
  • Desarrollar y presentar propuestas de diseño innovadoras.
  • Garantizar la alineación de los proyectos con los objetivos estratégicos de la empresa.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 5 años como director de arquitectura y diseño
  • Director de diseño jefe de proyectos de construcción o líder de proyectos arquitectónicos.
  • Título en Arquitectura
  • Dominio de software de diseño arquitectónico (AutoCAD Revit) BIM
  • Habilidades demostradas en liderazgo de equipos y gestión de proyectos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Arquitecto diseñador – Medellín o Bogotá

Empresa: Conconcreto

Salario: A convenir

Únase al equipo de Conconcreto y participe activamente en la conceptualización, diseño y coordinación arquitectónica de proyectos técnicos.

Responsabilidades:

  • Gestionar la estrategia técnica y arquitectónica del proyecto según su fase de desarrollo.
  • Calcular y dimensionar sistemas y espacios conforme a la normativa vigente.
  • Diseñar espacios innovadores, funcionales y eficientes.
  • Coordinar la visualización y producción de información técnica.
  • Trabajar de la mano con equipos multidisciplinarios para el desarrollo de proyectos.

Requerimientos:

  • Profesional en Arquitectura.
  • Mínimo 2 años de experiencia en diseño y coordinación de proyectos.
  • Manejo avanzado de Revit y SketchUp.
  • Deseable conocimiento en herramientas de IA.
  • Habilidad para generar imágenes y presentaciones de alto impacto.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Vacantes de empleo con contrato a término indefinido: oportunidades activas en Colombia

Arquitecto(a) analista de imagen comercial – Medellín

Empresa: ManpowerGroup

Salario: $ 4.000.000

Si disfruta combinar arquitectura, diseño comercial y visual merchandising, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Diseñar y validar la imagen comercial de los puntos de venta.
  • Asegurar que los espacios cumplan con el manual de marca.
  • Optimizar la funcionalidad atractivo y seguridad de las tiendas.
  • Coordinar con proveedores y equipos internos para la ejecución de proyectos.
  • Supervisar la correcta implementación del visual merchandising y vitrinismo.
  • Aplicar tendencias de retail y diseño de interiores comerciales.
  • Gestionar el diseño de mobiliario y acabados en espacios comerciales.
  • Asegurar la coherencia de la marca en cada punto de venta.

Requerimientos:

  • Profesional en Arquitectura o afines.
  • Experiencia en diseño de espacios comerciales y visual merchandising.
  • Manejo experto de SketchUp AutoCAD y Revit.
  • Conocimiento en lectura de planos arquitectónicos y normativa básica de construcción.
  • Experiencia en gestión de proveedores.
  • Habilidad para el diseño de la imagen comercial en puntos de venta incluyendo vitrinismo.
  • Capacidad para aplicar el manual de marca en el diseño de espacios.
  • Orientación a la funcionalidad atractivo y seguridad de los espacios comerciales.
  • Experiencia en el sector retail.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Arquitecto para sector aeroportuario – Rionegro

Empresa: Airplan

Salario: $ 7.938.947

El rol se orienta al diseño y ejecución de proyectos arquitectónicos, remodelación de locales comerciales, administración y gestión contractual, así como al control y supervisión de obra.

Responsabilidades:

  • Ejecutar proyectos arquitectónicos y remodelaciones de locales comerciales.
  • Administrar y gestionar contratos de obra.
  • Realizar control presupuestal de los proyectos asignados.
  • Supervisar la ejecución de obra para asegurar el cumplimiento técnico y de plazos.
  • Coordinar equipos técnicos y proveedores.
  • Asegurar el cumplimiento de normativas y estándares de calidad.
  • Elaborar informes de avance y seguimiento de obra.

Requerimientos:

  • Profesional en Arquitectura titulado.
  • Experiencia comprobada en diseño arquitectónico.
  • Experiencia en remodelación de locales comerciales.
  • Experiencia en supervisión integral de obra.
  • Conocimiento y manejo de AutoCAD a nivel experto.
  • Dominio de Excel y Microsoft Office.
  • Experiencia en gestión de contratos.
  • Experiencia en control presupuestal de proyectos.
  • Capacidad para asegurar el cumplimiento técnico económico y de plazos.
  • Habilidad para coordinar equipos técnicos y proveedores.
  • Experiencia en administración de contratos y coordinación técnica de obra.
  • Se requiere arquitecto de proyectos con enfoque en la ejecución de remodelaciones en espacios comerciales.
  • Se busca arquitecto de remodelación comercial con alta capacidad de análisis y resolución de problemas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Arquitecto – Bogotá D.C.

Empresa: Confidencial

Salario: $ 4.500.000 a $ 5.700.000

En una reconocida empresa de servicios con más de 70 años en el mercado están buscando un arquitecto de diseño que quiera liderar proyectos arquitectónicos de principio a fin y dejar huella con sus ideas.

Responsabilidades:

  • Liderar el diseño conceptual y arquitectónico de proyectos.
  • Desarrollar el proyecto ejecutivo completo.
  • Coordinar equipos interdisciplinarios para asegurar la entrega de propuestas integrales.
  • Transformar ideas en proyectos construibles aportando valor al portafolio de la compañía.

Requerimientos:

  • Profesional en Arquitectura con tarjeta profesional vigente.
  • Experiencia comprobada en diseño arquitectónico y desarrollo de proyectos.
  • Manejo avanzado de AutoCAD Revit y SketchUp para desarrollo ejecutivo de proyectos.
  • Dominio de herramientas de visualización como V-Ray.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

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